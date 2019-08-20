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Все про:Одеса (2062) пожежа (1755) запобіжний захід (53)

 Суд, що обирає запобіжний захід власнику згорілого готелю в Одесі Чорному, оголосив перерву до ранку 20 серпня

Київський районний суд Одеси оголосив перерву в засіданні щодо обрання запобіжного заходу власнику згорілого готелю "Токіо Стар" Вадиму Чорному до ранку вівторка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Думская".

"Оголошено перерву до 8:45 вівторка 20 серпня", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порушення вимог пожежної безпеки: Нацполіція озвучила робочу версію причини пожежі в одеському готелі "Токіо Стар"

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143710
 
 
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Наступними арештантами будуть судді які відпустять бандита Чорного!
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досі жоден український суддя не відповів за свої злочини , особливо за нищення в громадянах надії на справедливість.- тобто не будуть , якщо зробити висновки з попереднього досвіду.
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Президент Зеленский, комментируя трагедию, заявил: "Будут отвечать не только непосредственные виновники пожара. Будет отвечать Вадим Черный, владелец так называемого отеля. Лично прослежу, чтобы наказание соответствовало нормам закона и требованиям справедливости".

От и посмотрим завтра , дошло до судей чи не .
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Завтра кстати еще кое шо интересное будет ...

Представление Зеленского на увольнение 9 глав райотделов полиции рассмотрят 20 августа, - Князев

https://censor.net.ua/news/3142612/predstavlenie_zelenskogo_na_uvolnenie_9_glav_rayiotdelov_politsii_rassmotryat_20_avgusta_knyazev
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доречнішим був би це самий малюнок,із тим самим підписом , лише навхрест перекреслений червоним.Хіба ні ?
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паливо - Перший контролює .Ну , принаймні, так каже.
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как говорится. пошло гавно по трубам.... тоесть ясно что суд одессы будет муму дрочить теперь на своего бизнесмена. друга мера города....та всё же ясно чего он пошел думать.... будут раздумывать всю ночь как бы выйти за бабло сухими из воды....и сколько этот риск будет стоить. уж больно резонанс большой.... та дадут домашний арест з заставой и даже ДУХ ВАНГИ вызывать не прийдётся для консультаций...
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