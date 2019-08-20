 Україна очікує ратифікації угоди про ЗВТ із Кнесетом Ізраїлю після виборів 17 вересня, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
"Ми очікуємо ратифікації Угоди про вільну торгівлю новим складом Кнесету після виборів 17 вересня. Це збільшить обсяги торгівлі між нашими країнами", - зазначив Зеленський.
Глава української держави також зазначив, що Україна та Ізраїль підписали чотири важливі документи, які розширять контакти між країнами в освіті, культурі та спорті. Крім того, чекаємо на тісну співпрацю в агросекторі.
"Я запросив ізраїльські компанії приходити працювати в Україну: будувати дороги та інфраструктуру, вкладати в медицину, освіту, енергозбереження та, звісно, в ІТ. У наступні п’ять років ми будемо стрімко зростати, тож Україна сьогодні – найпривабливіше місце для стратегічних інвесторів", - також написав Зеленський.
Просто людей поміняють.
Бо тим 73% хто тут зараз живе, ця земля непотрібна.
Але в Україні немає ані мало-... ані велико-..., бо Україна не мала і не має імперських амбіцій .
Отечественных спецов интересовали новые технологии и достижения израильтян, особенно в области молочного производства.
Среднегодовой удой израильской коровы поражает воображение - почти 12 тысяч литров! Для сравнения: в США средние годовые надои составляют 9 тысяч, а в Голландии - 7,5 тысячи литров.
В Украине «буренка» дает от 2,5 до 4,9 тыс. литров молока в год,
Израильские коровники - это фабрики по производству молока.
Причем фабрика абсолютно компьютеризированная. Система знает, что ест каждая корова, меняет ей рацион в случае необходимости, исходя из потребностей и состояния животного. Компьютер учитывает все: рост, вес, удойность, а также цвет и состав молока.
Прошли годы, надои молока в Украине не увеличились ....
Цензор, аууу - что сказал Натаньяху?!
Или он укатил обратно в Израиль вообще без комментариев?
Тогда, это плохой признак.
Что там с заявами, что "надо просто перестать стрелять"?
На крови наживаетесь, мародеры?
Більше взагалі схоже, що частину України окупували буряти, а іншу частину - євреї.
Керівники НКВС в Україні в 1933:
нарком В.А.Балицкий
зами - К.М.Карлсон
З.Б.Кацнельсон
Євреї
-60 (66,67% )
Росіяни - 13 (14,44%)
Українці - 6 (6,67%),
Латиші - 3 (3,33%)
Поляки - 2 (2,22%)
Білоруси - 1 (1,11%),
Нема даних - 5 (5,56%)
http://www2.maidanua.org/news/download_thread.php3?bn=maidan_free&thread=1163839755&trs=-1
У Галичині від голоду організованого єврейськими
банкірами і торгівцями протягом 30 років другої половини 19 строріччя померли
півтора мільйони українців.
http://pan-andriy.livejournal.com/193430.html
вывозить беспошлинно сырье и чернозем
😁
Не говоря уже о продукции "хай-тек".
лет 10 не могу продать, не имею права
вінужден сдавать в аренду за копейки барігам и мародерам
купишь?
Але їхні потуги визивають лише сміх приблизно у 80% українців
Барига аж ніяк не був ставлеником Кремля.
Щоб якнайшвидше розвалити її?
Так з цією задачею воно справлялось блискуче.
Що ж.. Якщо єврейка пожбурила на землю хліб нації, що постраждала від голодомору, треба було подарувати їй сувенір у вигляді банки з ;Циклон-Б;.
і то всьо пропаганда рашка змі.
а я дивлюсь відео і випадково там не бачу.
що робити ???
- Беня, а залишки Ізраїль і Китай. Головне, щоб не "барига"!
Щоб раби краще розуміли своїх господарів.
І да. Ми внутрішньо окупована країна.