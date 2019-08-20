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 Політика України
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Все про:Зеленський (2432) Нетаньяху (50) ЗВТ (82)

 Україна очікує ратифікації угоди про ЗВТ із Кнесетом Ізраїлю після виборів 17 вересня, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує ратифікації Угоди про вільну торгівлю новим складом Кнесету після виборів 17 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Ми очікуємо ратифікації Угоди про вільну торгівлю новим складом Кнесету після виборів 17 вересня. Це збільшить обсяги торгівлі між нашими країнами", - зазначив Зеленський.

Глава української держави також зазначив, що Україна та Ізраїль підписали чотири важливі документи, які розширять контакти між країнами в освіті, культурі та спорті. Крім того, чекаємо на тісну співпрацю в агросекторі.

"Я запросив ізраїльські компанії приходити працювати в Україну: будувати дороги та інфраструктуру, вкладати в медицину, освіту, енергозбереження та, звісно, в ІТ. У наступні п’ять років ми будемо стрімко зростати, тож Україна сьогодні – найпривабливіше місце для стратегічних інвесторів", - також написав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Схоже, ми винайшли спосіб привернути увагу", - Нетаньяху про "інцидент із хлібом" у Києві. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143709
 
 
 Топ коментарі
 
Для чого?
Просто людей поміняють.
Бо тим 73% хто тут зараз живе, ця земля непотрібна.
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Настрой боевой у президента , удачи !
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Будуть чорноземи вільно вивозити?
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Для чого?
Просто людей поміняють.
Бо тим 73% хто тут зараз живе, ця земля непотрібна.
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Я тільки За! Придуркуватих малоросів треба відправити в Палестину. А євреї розумні, їх треба переселити до України.
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Петюшки навіть уяви не мають,що Малоросією в 1354-му році візантійці назвали Галичину,бо Великоросією була Київщина?От дурні.
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насправді Ви сильно помиляєтесь , є певні стійкі світові традиції - мало-... зазвичай називають метрополію , а велико-...називають провінції , щоб вони відчували велич і тримались метрополії .Наприклад : Великобританія і Британія , в Польщі також дотримуються подібної традиції.
Але в Україні немає ані мало-... ані велико-..., бо Україна не мала і не має імперських амбіцій .
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"шість єпархій: галицьку, перемиську, володимирську, холмську, луцьку і турівську, які у візантійських джерелах отримали назву Мала Русь (грец. Μικρά Ρωσία - Мікра Росіа) на противагу Великій Русі (грец. Μεγάλη Ρωσία - Мегала Росіа), під якою з 1354 р. розумілася територія 19-ти єпархій під владою київського митрополита"
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Петинв боты это в основном лахта,которая не знает Украинскую историю,строчат по методичке Україна очікує ратифікації угоди про ЗВТ із Кнесетом Ізраїлю після виборів 17 вересня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1412
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Ты против рынка земли в Украине,коммунист недобитый
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це не перший карлік який впарює, що при ньому всьо будєт расті.
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Карлик ты в плане человека,соевая муха безмозглая,привыкло грабить Украину при ПетеУкраїна очікує ратифікації угоди про ЗВТ із Кнесетом Ізраїлю після виборів 17 вересня, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5768
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ЗЕ продаст землю взамен на шаурму на палочке.
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Які смішні пітер-ряси-їх за 19-ть років так ніхто не опускав,а тут приїзд Нетаньяху заставив їх і власних матерей згадати,і Майданом пригрозити і хвилю антисемітизму підняти.Треба вже їхньому босові ще парочку статтей за таке доплюсувати-нехай готується перед новим вже прокурором лайно з свиноферми відмивати,бо це вже на міжнародному рівні та ще й на боці агресора.Може якраз до ратифікації кнессетом і цеховика замурують.
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Шо ты мелеш ЗЕбилятник нарик вколотый??
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У тебя в первой части ника ошибка. Там ZE логичнее будет.
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але ж він , слава Богу , не був обраний.Клоун думав , що брехнею пройде світ , та ще й повернеться 😂 .
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2012 год , в Израиле высадился десант украинских аграриев.

Отечественных спецов интересовали новые технологии и достижения израильтян, особенно в области молочного производства.

Среднегодовой удой израильской коровы поражает воображение - почти 12 тысяч литров! Для сравнения: в США средние годовые надои составляют 9 тысяч, а в Голландии - 7,5 тысячи литров.

В Украине «буренка» дает от 2,5 до 4,9 тыс. литров молока в год,

Израильские коровники - это фабрики по производству молока.
Причем фабрика абсолютно компьютеризированная. Система знает, что ест каждая корова, меняет ей рацион в случае необходимости, исходя из потребностей и состояния животного. Компьютер учитывает все: рост, вес, удойность, а также цвет и состав молока.
Прошли годы, надои молока в Украине не увеличились ....
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"А много ль корова дает молока? Не выдоешь за день- устанет рука!"(с)
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По поводу "стремительный" - хотелось бы по подробнее узнать на чем основывается такой оптимизм. И вообще для всех, а для политиков особенно злободневно знать, что есть такая поговорка - не говори гоп, пока не перепрыгнешь! Меньше обещаешь - меньше и спросят!
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Клоуну веры нет: он врет, как дышит.
Цензор, аууу - что сказал Натаньяху?!
Или он укатил обратно в Израиль вообще без комментариев?
Тогда, это плохой признак.
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для таких примитивных как ты есть ютуб . смотри что сказал Натаньяху.
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Для таких, як ти є ганчірка.
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клоун дійсно бреше ,як дише .Але ж визнай , таки добре ,що такого брехуна не обрали знову президентом.
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О, зе-тыпил вылез и пукает.
Что там с заявами, что "надо просто перестать стрелять"?
На крови наживаетесь, мародеры?
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Инвестиции нам просто необходимы, так что это хорошая новость!
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де там написано про інвестиції? Там про торговлю мова.
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Торговля, это всегда и сотрудничество, а сотрудничество принесет инвестиции.
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ти навіть не знаєш, що це таке - інвестиції, і Зеленський не знає. Якого ти мелеш про те, чого не знаєш?
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У Зеленского в команде инвест банкиры! Они прекрасно знают, что такое инвестиции, в отличии от таких, как ты. Так что не мели чушь тут. Еще ничего сделать не успели, еще правительство не сформировано, а они уже вой подняли! Караул, петю-мародера не выбрали на второй срок....
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а про що з тобою можна говорити, студенте? тобі хоч на голові рубай - що в лоб - що по лобу.
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О да! Там один инвест-банкир по 4косаря гринов учителям платит. И фигня что-то получается - около 200 лямов в год.
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при Петі всі жили харашо, а як прийшов Зеленський - зразу стало фсьо погано )))
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Да да ЗЕбилятник..если например Китай сюда втюхивает свой хлам значит ли это что Китай инвестирует?? Ну вот так же будет и с Исраилем, а ЗЕбилятники будут выдавать это за инвестиции..
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Якогось враження та домовленість не справляє. Євреї домовились торгувати з євреями. Чи й не новина. А Україні до того що за інтерес?
Більше взагалі схоже, що частину України окупували буряти, а іншу частину - євреї.
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Мені це теж не до вподоби. От коли Украіна була окупована свинарчуками, якось спокійніше було. Ну і що шо крадуть? Зате своі, патріоти, у вишиванках і Шевченка декламують...
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Вишиванки перші надягають якраз непатріоти. Вже треба було б трохи повчити психологію перевертнів. Взагалі вишиванка - це теж фетишизм. Вистачить вже з народа дурня робити. Ніде таких тупих стецьків нема, щоб з стародавнього одягу робити якусь святиню. Тому вас і обплювало півкраїни, бо ви африканські дебіли.
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Саме так. "Нас обплювало півкраіни", а оновлений вишиваночний блок ПЕС потужно, невпинно і миролюбно взяв на виборах до ВР нечувану і незбагненну висоту - аж 8%(!!!) Ось де любов і підтримка украінського виборця... Це таки закономірний результат реформ і старань ПеПи...
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Правильно, вигадав собі ознаку українізму - вишивану сорочку, засунувся у вишиванку, і давай морочити людям голови. Це показушність, а не реформи і старання. А кого там вас - якщо говорити про кого? Про націоналістів?- так про націоналістів і згадали одиниці, що є такі. Бо їх по правді й нема.
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А ты ***** путлеровичу отрабатываешь как ЦАП
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Бла-бла-бла...підписали 4 чогось там про...бла-бла-бла...але після 17-го вересня якщо ратифікують ЗВТ Украина ожидает ратификацию соглашения о ЗСТ с Кнессетом Израиля после выборов 17 сентября, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2569
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Вимагай вперед щоб Ізраїль визнав провину за Голодомори та інші злочини євреїв-більшовиків в Україні починаючи з 1917 з відповідиними наслідками--- виплатою компенсацій Україні, як свого часу держава Ізраїль виступила правонаступницею всієї єврейської спільноти і отримала компенсації від Німеччини за винищення євреїв нацистами під час другої світової війни!!! Уряд Ізраїлю також мав би покаятись перед українцями за масове винищення населення, культурних цінностей та руйнування сільського господарства !!! Бо ні для кого не секрет, що 66 % керівного складу НКВС були євреями, а керівництво ГУЛАГу на 99 % складалося з євреїв і це не кажучи вже про партійну верхівку

Керівники НКВС в Україні в 1933:

нарком В.А.Балицкий

зами - К.М.Карлсон

З.Б.Кацнельсон

Євреї
-60 (66,67% )

Росіяни - 13 (14,44%)

Українці - 6 (6,67%),

Латиші - 3 (3,33%)

Поляки - 2 (2,22%)

Білоруси - 1 (1,11%),

Нема даних - 5 (5,56%)

http://www2.maidanua.org/news/download_thread.php3?bn=maidan_free&thread=1163839755&trs=-1

У Галичині від голоду організованого єврейськими
банкірами і торгівцями протягом 30 років другої половини 19 строріччя померли
півтора мільйони українців.
http://pan-andriy.livejournal.com/193430.html


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хрена ли харошего
вывозить беспошлинно сырье и чернозем
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На адептов кучерявого Будулая напал очередной неконтролируемый приступ зрады. Усьо прапало...
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КОзлятник кацапский под проксиком иди домой боярышника тут нет..
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Таварисч Штирлиц, зачем имя сменили?
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До речі, по дивному збігу обставин, украінців з євреями завжди намагались посварити різні іванови, петрови, сідорови та тіхонови... Савпадєніє? Нє думаю...
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обіжрались запліснявілим шоколадом...
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Моя бабушка из Диканьки назьівала понос "швидка Настя"...
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У розмові з Кремлем Зеленський підняв ставку, Нетаньягу простіше говорити з ним, ніж з Порошенком - російський політичний експерт Костянтин Еггерт. https://www.radiosvoboda.org/a/30117826.html
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Приїхав \врей з візитом до єврея, щоб придушити українців, щоб краще жилося жжидам.
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Тобто йдеться лише про торгівлю, а все інше є фантазією. Що нам може продати Ізраїль? Військові технології для армії, яку не хочуть нормально годувати? Це нам не дадуть. Так що будуть продавати? *********, які дорожче за інші. А що ми продамо Ізраїлю? Може землю? Тобто при зустрічі питання що саме продаватимуть не обговорювали і все це робилося для розкручування піару. Реальних справ нема, а свою роботу треба показувати.
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звичайно, тобі ближче до душі торгівля з московією, яку розвивав петрусь, але змирись, торгово-політичні відносини з московією починають скорочуватись
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Израиль собирается и газом торговать , из нового морского месторождения...
Не говоря уже о продукции "хай-тек".
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а вы думали кто землицу Украинскую скупать будет? вы - зебилы? ахахаха....
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у меня 5,5га в хмельницкой обл и 2,2 га в Луганской
лет 10 не могу продать, не имею права
вінужден сдавать в аренду за копейки барігам и мародерам
купишь?
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найкращі сили кремлядських пропагандонів кинуті проти Зеленського і України
Але їхні потуги визивають лише сміх приблизно у 80% українців
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чи можете Ви визнати , що жінка високого гостя з Ізраїлю - свідомо чи несвідомо - діяла в інтересах ворогів України ?
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значна чакстина порохоботів несвідомо діють в інтересах московії
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До чого тут московія?
Барига аж ніяк не був ставлеником Кремля.
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Лавров говорив, що Порошенко - найкращий варіант для України
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"Найкращий" - в якому розумінні?
Щоб якнайшвидше розвалити її?
Так з цією задачею воно справлялось блискуче.
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Вчора під час візиту жінка Нетаньяху демонстративно пожбурила на землю поданий їй хліб-сіль.
Що ж.. Якщо єврейка пожбурила на землю хліб нації, що постраждала від голодомору, треба було подарувати їй сувенір у вигляді банки з ;Циклон-Б;.
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дехто каже, вона випадково вронила.
і то всьо пропаганда рашка змі.
а я дивлюсь відео і випадково там не бачу.
що робити ???
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Щось мені підказує, що Нетаньяху "пролетить" на виборах. І всі ці плани "накриються мідним тазом". Украина ожидает ратификацию соглашения о ЗСТ с Кнессетом Израиля после выборов 17 сентября, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2997
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Якщо інвестиції то добре, а якщо продажа нашої земельки євреям, то це фініш. Ще Юля не знає, як тільки прочитає новину, то вона скаже, що суперзубожіння! Я думаю, що Проділля і Полісся скупить медведчук, Галичину, Волинь, Придніпровє
- Беня, а залишки Ізраїль і Китай. Головне, щоб не "барига"!
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Ходять чутки, що в школах викладатимуть іврит.
Щоб раби краще розуміли своїх господарів.
І да. Ми внутрішньо окупована країна.
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А українська мова як завжди не на часі.
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Ну всьо - Зєлєнский продав Украііну! Нашу неньку, нашу ріднесеньку! Треба щось з цим робити!! Патріоти повинні вийти на банкову і протестувати!! Бий жидов - спасай надбання Порошенка!! З нами Бог Петро Олексійовичі ми пабідім!!
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