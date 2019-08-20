 Україна очікує ратифікації угоди про ЗВТ із Кнесетом Ізраїлю після виборів 17 вересня, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Ми очікуємо ратифікації Угоди про вільну торгівлю новим складом Кнесету після виборів 17 вересня. Це збільшить обсяги торгівлі між нашими країнами", - зазначив Зеленський.

Глава української держави також зазначив, що Україна та Ізраїль підписали чотири важливі документи, які розширять контакти між країнами в освіті, культурі та спорті. Крім того, чекаємо на тісну співпрацю в агросекторі.

"Я запросив ізраїльські компанії приходити працювати в Україну: будувати дороги та інфраструктуру, вкладати в медицину, освіту, енергозбереження та, звісно, в ІТ. У наступні п’ять років ми будемо стрімко зростати, тож Україна сьогодні – найпривабливіше місце для стратегічних інвесторів", - також написав Зеленський.

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