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 Найманці РФ обмежили виїзд студентів і випускників за межі окупованого Донбасу, - Міноборони

У населених пунктах тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей бойовики відновили масштабну агітаційну кампанію з призову.

Про це на щоденному брифінгу повідомив прессекретар Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"У населених пунктах на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях, за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, противник укотре розпочав масштабну агітаційну кампанію з призову на військову службу чоловіків серед місцевого населення. При цьому для запобігання ухиленню юнаків від цього "призову", російські окупаційні адміністрації обмежили виїзд за межі окупованих територій студентів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів", - сказав представник міноборони.

Гуцуляк зазначив, що такими діями "російське окупаційне командування намагається запобігти зниженню укомплектованості особовим складом підрозділів з'єднань і частин".

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За його словами, Міноборони пов'язує це з тим, що з серпня стрімко зросла кількість російських військовослужбовців, які хотіли звільнитися з "військової служби" через введення командуванням Збройних сил РФ жорсткого контролю за проведенням заходів бойової підготовки та призупинення виплат додаткових коштів за виконання бойових завдань в умовах "режиму припинення вогню".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143708
 
   
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Все правильно.Хай йдуть в армію, якщо батьки тупорилі.
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Зачем там учиться? Или они русскомирцы? Тогда пусть наслаждаются всеми его прелестями.
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Не может быть! Ведь русский мир это свобода духа* прежде всего (*свобода русского духа - способность молекул вони беспрепятственно распространяться в воздухе)
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....* В красной армии бойцы чай найдуться----без тебя большевики обойдуться*.... . Народная старая песня шахтёров. Из избранного.
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