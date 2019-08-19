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 За кордоном
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Все про:вибух (1747) Путін (10419) радіація (52) ракети (494) Макрон Емманюель (269)

 Превентивні заходи вживаються, щоб не було несподіванок, - Путін про вибух ракетного ядерного двигуна під Архангельськом

Президент Росії Володимир Путін у рамках дипломатичної зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном прокоментував вибух на військовому полігоні під Сєверодвінськом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РІА "Новости".

Він заявив, що загрози перевищення радіаційного фону після аварії немає.

Путін додав, що в зону НП були відправлені незалежні експерти, які займаються оцінкою ситуації, а також контролюють її.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух ракети на полігоні в РФ: 2 станції моніторингу радіації припинили передавати дані

"Превентивні заходи вживаються для того, щоб не було жодних несподіванок", - сказав Путін.

Російський лідер підкреслив, що отримує доповіді про ситуацію в зоні вибуху.

Нагадаємо, 10 серпня, через два дні після інформації про інцидент, російська державна корпорація "Росатом" підтвердила загибель п'яти і поранення трьох своїх співробітників на військовому полігоні в Архангельській області в Росії. Вибух стався під час випробування реактивної рідинної установки під час "робіт, пов'язаних з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143707
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапа, тьі кальсоньі свинцовьіе купил? Беги, а то заканчиваются.


https://www.bbc.com/russian/news-49394718
Станции замера радиации отключились после взрыва в Северодвинске.
Одна - под Москвой в Дубне, другая в Кирове. Они перестали передавать данные через два дня после взрыва в ядерном центре под Северодвинском. На это обратил внимание исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо.»
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Кто такой пыня? Новый мем на цензоре ?
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Там не «Пыня», а «Пыни»... Може бренд презервативу?
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Мем уже старый, пошел с кацапстана. Так там оппозиция ***** величает. Загугли "Пыня".
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Превентивные меры:
минимум 15 покойников и загаженная радиацией местность
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Той "буревісник" так нехило заср*в частину луганди і крисм:
Превентивные меры принимаются, чтобы не было неожиданностей, - Путин о взрыве ракетного ядерного двигателя под Архангелськом - Цензор.НЕТ 8395
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А чому в тому районі перестали працювати дві станції міжнародної системи контролю рівня радіації? Совпадєніє?
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Кацапа, тьі кальсоньі свинцовьіе купил? Беги, а то заканчиваются.


https://www.bbc.com/russian/news-49394718
Станции замера радиации отключились после взрыва в Северодвинске.
Одна - под Москвой в Дубне, другая в Кирове. Они перестали передавать данные через два дня после взрыва в ядерном центре под Северодвинском. На это обратил внимание исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Лассина Зербо.»
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ТСССС! Навіщо давати кацапу корисні поради? І наших інтересах щоби вони не плодилися.
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Та в свинцевих кальсах, не сильно й наплодиш...

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Кацап загинув у бою з криком "рузгіє нє здаюцца!"
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Та нехай "питаюцця". Все ж чимось зайняті будуть...)))
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ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЦРУ: В России произошла крупнейшая ядерная катастрофа : https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/08/14/118355/chernobyl-2--tsru-v-rossii-proizoshla-krupnejshaya-yadernaya-katastrofa.shtml
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ГОСТАЙНА РОССИИ. Путинский режим скрывает данные радиационного фона после ядерного взрыва : https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/08/19/118366/gostajna-rossii--putinskij-rezhim-skryvaet-dannye-radiatsionnogo-fona-posle-yadernogo-vzryva.shtml
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Цікаво, що ж то за превентивні мєри, як радіація вже до Європи дійшла і зафіксована там?
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Будут взад радиацию эту засасывать.
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