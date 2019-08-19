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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:суд (5442) Вища рада правосуддя (255) Вовк Павло (52) Маселко (28) Закревська Євгенія (29)

 Перед розглядом питання про відсторонення глави ОАСК Вовка двоє членів Вищої ради правосуддя відвідували Офіс президента

Два члени Вищої ради правосуддя Володимир Говоруха і Андрій Овсієнко відвідали офіс президента перед засіданням ВРП 20 серпня, на якому розглядатиметься питання про відсторонення від посади голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці громадський активіст Роман Ратушний.

Він зазначив: "Сьогодні їх (15 серпня - членів ВРП Говоруху і Овсієнка, - Ред) спостерігали саме в цій переіменованій АП. Це не просто члени ВРП, а доповідачі на засіданні ВРП з розгляду клопотань про відсторонення Павла Вовка, Ігоря Погрібніченка і Івана Щепітка від здійснення правосуддя. Ці клопотання будуть розглядатись у вівторок 20.08

Чи правдивою є інформація, що ці двоє поважних людей запрошувались саме до Богдана? Чи правда, що там вони отримали певні вказівки саме щодо розгляду цих клопотань? Чи правда, що Богдан дав зрозуміти, що відсторонення від здійснення правосуддя таких поважних суддів - справа не БОГданоугодна?"

Адвокат Євгенія Закревська зазначила: "До засідання ВРП щодо відсторонення Вовка і ко в АП вже приготувались... просто чудово...  Ааа, сорі це тепер ОП... принципова різниця. Спритність рук і ніякого тиску...

А ви все дивуєтесь, чому Зеленський вже три тижні мовчить...".

Адвокат, член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко заявив: "Завтра, 20 серпня буде надзвичайно важливе засідання Вища рада правосуддя, яка розглядатиме клопотання Генпрокуратури про відсторонення голови окружного адмінсуду Павла Вовка та його колег.

Це дійсно буде лакмусовий папірець спроможності боротьби з ручним та замовним правосуддям за нової влади.

Скажу чесно, останні сигнали є дуже тривожними і починають сіяти сумнів у такій спроможності".

Він продовжив: "Як на мене, планується перекинути увесь негатив на Порошенка і підготувати суспільство, (яке останнього президента не дуже любить) що суддя, який не послухався Порошенка не такий вже й поганий. Тому якщо його не відсторонять, то нічого страшного.

Завдяки цьому зміщується акцент з встановлених фактів замовних рішень в обмін на посади, фейкових конкурсів з наперед відомими переможцями, ручних слідчих ДБР, подарунків через помічницю Ківалова і т.д. Тобто фактів, які засвідчують, що усунення задокументованих осіб у мантіях від правосуддя є питанням життя і смерті правосуддя як такого.

Насправді вовчий суд завжди орієнтувався на владу. І Порошенка він дійсно обслуговував по найвищому розряду. Плівки НАБУ показали, що це було взаємно. Порошенко теж чув побажання Вовка.

Але тільки у суді побачили, що влада вислизає з рук Петра Олексійовича, то одразу преорієнтувались. Зараз там активно намагаються показати свою лояльність новій владі.

Я думав, що приклад з Порошенком довів новій владі, що ручні судді - це абсолютне зло, у т.ч. для їх господарів.

Тривожні сигнали змушують мене засумніватись, що урок засвоєно. Але я впевнений - якщо за операцією по збереженню ручного вовка та вовчого правосуддя стоїть нова влада, то це буде початком її кінця".

Напомним, НАБУ и ГПУ провели обыски в Окружном админсуде Киева. Как пояснили в ведомстве ГПУ в рамках расследования дел Майдана проверяла на причастность к совершению преступлений судей Окружного админсуда Киева.

Позже стало известно, что прокуратура подготовила сообщение о подозрении для руководства и четырех судей Окружного административного суда Киева по фактам вмешательства в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей.

НАБУ опубликовало материалы негласных следственных действий, из которых следовало, что Людмила Денисова подала иск об отмене решений НАПК против нее. Судья Вовк использовал этот факт для того, чтобы "убедить" Денисову помочь ему провести новые конкурсы на членов ВККС и обеспечить победу "нужных" людей. Денисова "услышала" просьбу председателя ОАСК и победителем конкурса стал Николай Сирош, который предварительно прошел собеседование у Вовка. После этого был уволен единственный члена ВККС, который пользовался поддержкой общественности Андрей Козлов, и на его место объявлен конкурс.

Также читайте: Денисову допросили по "делу Майдана", по которому и проходили обыски в ОАСК, - адвокат Тарасов

Сергей Горбатюк заявил, что руководство ГПУ затягивает подписание подозрений судьям Окружного админсуда.

Инициатива "Декларація Небайдужих" потребовала от Зеленского, СБУ, ВР и Денисовой реакции на дело Окружного админсуда Киева.

Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.

Кроме того, Вовк убежден, что нынешнее руководство страны в лице президента Владимира Зеленского и его команды не имеет отношения к обыскам в суде и уголовному преследованию судей.

Читайте полное интервью: Юрій Луценко: "У мене були добрі стосунки з Порошенком, але там, де він не правий, я казав "ні", і достатньо часто в радикальних виразах".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143706
 
 
 Топ коментарі
 
Не может быть !!!!!!

Неужели Богдан не тот, за кого себя выдаёт ? !!!
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Хуже не будет,

эра бедности закончилась 21 апреля 2019 года
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Не может быть !!!!!!

Неужели Богдан не тот, за кого себя выдаёт ? !!!
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Аххах! Тугая струя в глаза зелохам все горячее! Утвердены новые Правила предоставления услуг по централизованному водоснабжению и водоотведению.Переподписание действующих договоров с потребителями - до 1 мая 2020 года.

Перед розглядом питання про відсторонення глави ОАСК Вовка двоє членів Вищої ради правосуддя відвідували Офіс президента - Цензор.НЕТ 7122
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Хуже не будет,

эра бедности закончилась 21 апреля 2019 года
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Рік тому , ці "члени ВРП" , до соєвої АП лазили весь час - чому тоді мовчали ? Перед рассмотрением вопроса об отстранении главы ОАСК Вовка два члена Высшего совета правосудия посещали Офис президента - Цензор.НЕТ 9514
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Пішли чутки ...
Усіх, хто голосував за зе, в приватних фірмах звільняють. А за шо ??? А за то шо дебіли.
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Так это давно уже не новость. Первыми во время сокращения штатов всегда увольняют тупых идиотов. А за ЗЕ (вернее за Голобородька, который на велосипеде в кино на работу ездит) именно идиоты и голосовали.
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та все ж по-чесному...без тиску...як зєлєбєня і казав в суді, що вперше не до преза суддів викликають, а він, сердешний гольобородька особисто до суду припхався...все? тепер, коли КС виніс рішення на користь зєлєбєні по розпуску парламенту, вже немає сенсу дурника клеїти та показувати "кіно" для лохторату?
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"Ааа, сорри это теперь ОП ... принципиальная разница."
Тепер це КП. Кантора Президента.
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"Тушите свет, попёрло быдло кверху,
Как будто дрожжи бросили в дерьмо
Нежданно и негаданно к успеху
Дорвалось это клоунское чмо.
И в тот же час из общего болота
Попёрли скинув лапти господа -
Теперь они в порядке и в почёте
Гребут лаве из мутного пруда.
Я не ищу наследственные связи,
Но хочется спросить в кругу друзей:
Понятно что из грязи лезут в князи,
Но где взять столько грязи на князей"
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Мовчати, коли закінчені барижні шизоїди і олігофрени обзивають виборців "зебобиками" і "зебілами" тільки за те, що вони проголосували за іншого президента? А яке, ці христопродавці, мають людське, етичне, моральне і Боже право так говорити?
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Коли я зривався із за цього паскудства і називав цих писак тим словом, ким вони є, то лише мені адмін "три доби" прописував, а не їм. Тому я не мовчу, а просто насміхаюсь з цих створінь. Без психів.
ПиСи: остпнній бан із за цих нікчем за їх писанину тут в адресу громадян України я отримав на минулому тижні.
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А вы все удивляетесь, почему Зеленский уже три недели молчит".Источник: https://censor.net.ua/n3143706 Перед розглядом питання про відсторонення глави ОАСК Вовка двоє членів Вищої ради правосуддя відвідували Офіс президента - Цензор.НЕТ 198

Ему приказал Беня через Богдана молчать в тряпочку, пока люди дела решают - вот он и молчит...
Что пристаете к Зеленскому? - он в заложниках...
Блазня каждый обидеть может... - мне вот жалко его немного даже...., и ждет его печальный конец... Перед розглядом питання про відсторонення глави ОАСК Вовка двоє членів Вищої ради правосуддя відвідували Офіс президента - Цензор.НЕТ 2453
Народ поматросил по приколу - и бросит....
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Ти ба, як вчипилася нова влада в "соєвих суддів", не відірвеш. Зебобіки, міняйте методички. "Судова реформа вдалася, і судді- чисті, як сльоза"
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Якщо факт мав місце, то печально. Інша справа - нафіга? Який би не був Богдан резиновий виріб, але розумової відсталості у нього не помічено. І джерело сумнівне: хлопчик Рома із фейсбука, який не пише звідки інформація, хто бачив там тих членів. Мутне діло.
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А зебобики так упорно всем доказывали, что суды Петины. А вот оно как всё оказывается обстоит на самом деле Перед розглядом питання про відсторонення глави ОАСК Вовка двоє членів Вищої ради правосуддя відвідували Офіс президента - Цензор.НЕТ 7955
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Цей Маселко - брехун ще той. Дарма, що очолює ГРД. Свистить, наприклад "І це Порошенко зараз тисне на ВРП, щоб Вовка, який не виконав його незаконну вказівку, відсторонили від посади". ... "Порошенка він дійсно обслуговував по найвищому розряду. Плівки НАБУ показали, що це було взаємно. Порошенко теж чув побажання Вовка" ... "суддя (вовк), який не послухався Порошенка"...

Яка це була незакона вказівка Порошенка, яку Вовк не виконав? Та єдинне, чим був незадоволений Порошенко - це отими ухвалами ОАСК по Коломойському і Приватбанку!! Які це були незаконнні вказівки? - публічне невдоволення Порошенка після оголошення ухвал? Та Порошенко не втручався навіть в справи, які відкривались проти Уляни Супрун чи проти Нафтогазу Коболєва!
Блін, зла на брехунів не вистачає...
Ви, може, запитаєте, чому ніде правди не можна знайти? - та тому що повально брешуть навіть особи, яким суспільство мало би довіряти за визначенням... Навіть отакі, як оцей Маселко... Що вже говорити про брехню Горбатюка, наємів, серлеща... Ну, а всі з Г+Г дубінські, бужанські, мосійчуки іванові, ткаченки на чолі з головним зебілом і бабою бенею так мізки лохторату забрехали, що прагаласили за нікакущого клоуна...
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