 Пентагон вперше після виходу з ДРСМД провів випробування крилатої ракети середньої дальності

Як сказано в повідомленні Пентагону, випробувальна ракета чітко уразила ціль, пролетівши понад 400 кілометрів, передає Цензор.НЕТ.

Пентагон використовуватиме зібрану інформацію в процесі створення ракет середньої дальності.

Нагадаємо, в грудні 2018 року США пригрозили вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх договірних зобов'язань протягом 60 днів. У Вашингтоні і НАТО вважають, що Москва порушила угоду створенням ракети 9М729 (SSC-8 за класифікацією альянсу), здатної пролетіти понад 500 кілометрів. У Москві наявність такої ракети визнають, проте стверджують, що вона не порушує договору. Росія не виявила намірів відмовитися від використання цих ракет або знищити їх, наголосив генсек НАТО.

1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 року із СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.

У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

2 серпня офіційно припинив діяти російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу, оскільки здатні досягти цілі протягом кількох хвилин і не залишають противникові шансів підготуватися до удару і відбити його.