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 За кордоном
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Все про:крилаті ракети (16) Пентагон (235) США (5285)

 Пентагон вперше після виходу з ДРСМД провів випробування крилатої ракети середньої дальності

Міністерство оборони США провело випробування крилатої ракети середньої дальності. Випробування пройшли 18 серпня на острові Сант-Ніколас у штаті Каліфорнія.

Як сказано в повідомленні Пентагону, випробувальна ракета чітко уразила ціль, пролетівши понад 400 кілометрів, передає Цензор.НЕТ.

Пентагон використовуватиме зібрану інформацію в процесі створення ракет середньої дальності.

Нагадаємо, в грудні 2018 року США пригрозили вийти з ДРСМД, якщо Росія не повернеться до виконання своїх договірних зобов'язань протягом 60 днів. У Вашингтоні і НАТО вважають, що Москва порушила угоду створенням ракети 9М729 (SSC-8 за класифікацією альянсу), здатної пролетіти понад 500 кілометрів. У Москві наявність такої ракети визнають, проте стверджують, що вона не порушує договору. Росія не виявила намірів відмовитися від використання цих ракет або знищити їх, наголосив генсек НАТО.

1 лютого держсекретар США Майкл Помпео оголосив, що з 2 лютого його країна припиняє дію договору 1987 року із СРСР про відмову від розміщення ракет малої і середньої дальності. Рішення США пов'язано з тим, що Росія істотно порушує умови договору.

У жовтні минулого року президент Дональд Трамп повідомив, що планує відмовитися від угоди, пославшись на невиконання Росією своїх зобов'язань. Договір був підписаний в 1987 році президентом США Рональдом Рейганом і лідером Радянського Союзу Михайлом Горбачовим.

4 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності.

2 серпня офіційно припинив діяти російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом. Ракети середньої і меншої дальності становлять найбільшу загрозу, оскільки здатні досягти цілі протягом кількох хвилин і не залишають противникові шансів підготуватися до удару і відбити його.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143703
 
   
 Топ коментарі
 
Американцы шустрые,как электровеники.Нам бы так.
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когда у монголоидов начнутся голодные бунты и создание республик из краев и округов то им будет не до ракет.
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Американцы шустрые,как электровеники.Нам бы так.
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Теперь произвести таких тыщенку-другую, а сотню другую разместить в Украине, Балтии и восточной Европе, чтоб дутые искандеры сдулись, а пуйло знало, что стоит ему рыпнуться и через 15 минут не месте Кремля - пепел, а на месте Лубянки - котлован, а само Пуйло летает в стратосфере облачком изотопов углерода, фосфора, кальция и пр.
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мы со своим нищим бюджетом сделали Ольху, Нептун и испытываем Гром


этого мало ?
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І ці ракети літають, а не створюють радіоактивни хмари, що викидають радіоактивніі опади над Москвою!
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когда у монголоидов начнутся голодные бунты и создание республик из краев и округов то им будет не до ракет.
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Видимо так и чесалос испытать, что пришлось даже выйти из соглашения.
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Только вы шли из договора, а уже испытания проводят. Трамп наверно думает что он самый хитрый. Пентагон вперше після виходу з ДРСМД провів випробування крилатої ракети середньої дальності - Цензор.НЕТ 51
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"Томагавк" морского базирования превращается в "Томагавк" наземного базирования .
Несложно...
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Бесплатно отдам амерам свой земельный пай под пусковые установки.
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А кацапський "буревісник" так нехило заср*в луганду і крисм:
Пентагон вперше після виходу з ДРСМД провів випробування крилатої ракети середньої дальності - Цензор.НЕТ 9805
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И шо?! Где взрывы, радиация и утонувшая подлодка?
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