 Українська сторона готова до демонтажу фортифікаційних споруд у районі пункту пропуску в Станиці Луганській, - СЦКК

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "Завтра, 20 серпня 2019 року, українська сторона готова почати демонтаж фортифікаційних споруд, розташованих у районі КПВВ "Станиця Луганська", і, до початку робіт, безпосередньо, по відновленню зруйнованого моста.

Зауважимо, що згадані роботи проводитимуться в рамках виконання існуючих домовленостей з розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської.

Слід зазначити, що виконання українською стороною відповідних зобов'язань, можливе тільки в разі дотримання збройними формуваннями Російської Федерації і їхніми найманцями своїх зобов'язань із синхронного демонтажу фортифікаційних споруд і відновлювальних робіт на цій ділянці".

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