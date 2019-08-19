 Українська сторона готова до демонтажу фортифікаційних споруд у районі пункту пропуску в Станиці Луганській, - СЦКК

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Завтра, 20 серпня 2019 року, українська сторона готова почати демонтаж фортифікаційних споруд, розташованих у районі КПВВ "Станиця Луганська", і, до початку робіт, безпосередньо, по відновленню зруйнованого моста.
Зауважимо, що згадані роботи проводитимуться в рамках виконання існуючих домовленостей з розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганської.
Слід зазначити, що виконання українською стороною відповідних зобов'язань, можливе тільки в разі дотримання збройними формуваннями Російської Федерації і їхніми найманцями своїх зобов'язань із синхронного демонтажу фортифікаційних споруд і відновлювальних робіт на цій ділянці".
Схоже - вони з цим повністю погоджуються , бо інакше - чому немає протестів ?
І всі ЗЕбіли - щирі-щирісінькі українці. А щоб не дай бог не подумали, що цапури, кожен з означених акаунтів одягнув вишиванку.
Здавалося б - який простір для антисемітизму зараз - але ні, досі сруть на Пороха. Добре налякав.
Ти, мабуть, як справжній зебіл, не розумієш значення слів і не знаєш, шо таке протест
Зе-логика: - чем больше оголяю жопу тем страшнее делается врагу!
- Браво, Владимир Саныч продолжайте пугать врага голой жопой
Все розмінують (з нашого боку) все розберуть (з нашого боку), а протім, кацапи захоплять половину Станиці, а також Боллотне.
І ми опинимося у ситуації 2015р.
Зє! тоді "прозріє", але буде пізно
Півтори сотні загубдених життів виявляться відданими марно і треба буде ще кілька сот, аби повернути все до стану 2018р.
Але ж Зє!білам пофіг, головне щоб Порох-барига не наживався на війні! Правда ж?
Крім того, Зє!біли на війну не підуть, вони завжди перші у чері на кордоні, чи то кацапському, чи то польському!
БУДЬТЕ ПРОКЛЯТІ. СКОТИ, РАЗОМ З ВАШИМ ГАВНОКОМАНДУЮЧИМ!!!
Не несите чушь в ген штабе тоже не идиоты сидят
А вот по воспомінаніям наглядачів ГУЛАГУ, укрАінци билі очень работящімі і винослівимі в условіях Колими і Магалана...
А скільки ще загине, при їх відновленні...
И мажьте дупы ваЗЕлином...
Страна зебилов. Вместо героя-фронтовика выбрали.....(
вымарано цензурой)
Чего колчаковских фронтов !!!!!!!
Щоправда не все вони обіцяне виконують, як то зниження тарифів, і підвищення зарплат, а от щодо розброєння України, то у них все норм.
А российские флаги во время государственных праздников, когда в Украине надо будет вывешивать?
Старайтесь,чтобы не подвести вашего будущего идеолога ёпт.
вернее - тишина...просто ох.ренительная тишина, чтоб слышно было кузнечиков и птиц...
вот потом, поверив в возможность такой тишины, выражать свою готовность
а то по нашим лупят - не видим, наши гибнут - не боевые, нас дурят - не верим, нас проклинают - не слышим... но упорно, как бык на новые ворота стремимся скорее снести наши оборонительные (оборонительные!!! вслушайтесь!!!) сооружения и оставить себя не прикрытым... куда вы торопитесь поперед батьки в пекло?!