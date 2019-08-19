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 Політика України
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Все про:Кабмін (3002) Арахамія (15)

 Ми орієнтуємося на технократичний уряд, кандидати визначені відсотків на 70, - Арахамія про новий Кабмін

Визначеність щодо потенційних претендентів на посади в майбутньому Кабінеті міністрів України є вже десь на 70%.

Про це заявив претендент на посаду глави фракції "Слуга народу" в майбутній Верховній Раді Давид Арахамія, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.

"Зараз саме цей процес триває. Щоб це зробити за два дні, потрібно готуватися декілька тижнів. Я думаю, що на сьогодні готовність десь відсотків на 70. Я маю на увазі шорт-листи, це 3-4 кандидати (на посаду в Кабміні. - Ред.) на розгляд парламенту", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи можливе якесь рейтингове голосування з кадрових питань, Арахамія сказав: "Ось зараз і визначаємося. Я думаю, потрібно, щоб наприінці був один, але завжди є такі ситуації, коли, наприклад, є два хороші кандидати, одного вибрали міністром, а інший може бути заступником міністра. І це нормальна ситуація, тому що ми орієнтуємося на технократичний уряд. Це мають бути професіонали, але це не може бути таким політичним процесом".

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Він додав, що новообрані депутати від "Слуги народу" 29 серпня хочуть "здивувати всіх людей, але щоб здивувати, про це поки не варто говорити".

"Зараз головне - це склад комітетів і напрямки їхньої діяльності, тому що від нас чекають не шоу, а роботу. Ми хочемо здивувати роботою", - додав Арахамія.

Він також вказав, що оскільки є "можливим главою фракції", то не може бути керівником жодного парламентського комітету.

Нагадаємо, згідно з рішенням підготовчої депутатської групи перше засідання Верховної Ради дев'ятого скликання відбудеться 29 серпня, в четвер.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143701
 
 
 Топ коментарі
 
три месяца стесняется.

может не за что ?
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Герус уже сказал что свинарчук это чувак на своем месте...претензий к нему нет..
Потекли влажные мечты зебобиков...ручьем...😀
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три месяца стесняется.

может не за что ?
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Один вже представляє Україну в ПАРЄ ...
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Герус уже сказал что свинарчук это чувак на своем месте...претензий к нему нет..
Потекли влажные мечты зебобиков...ручьем...😀
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Такие же идиоты как и зе-депутаты или значительно хуже?
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Он добавил, что новоизбранные депутаты от "Слуги народа" 29 августа хотят "удивить всех людей, но чтобы удивить, об этом пока не стоит говорить". Мы ориентируемся на технократическое правительство, кандидаты определены процентов на 70, - Арахамия о новом Кабмине - Цензор.НЕТ 8951 Мы ориентируемся на технократическое правительство, кандидаты определены процентов на 70, - Арахамия о новом Кабмине - Цензор.НЕТ 1061
И так список
Азаров Богатырева Курченко Клименко Захарченко Портнов Бойко Медведчук.. Янукович Стоматолог....... Мы ориентируемся на технократическое правительство, кандидаты определены процентов на 70, - Арахамия о новом Кабмине - Цензор.НЕТ 1659
Источник: https://censor.net.ua/n3143701
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Так,зешобла снова какую то подлость заготовила... удивить оно всех хочет... зебилов удивляй, а людей в покое оставьте
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Потявкала?!
Фу-у-у назад до будки! Мы ориентируемся на технократическое правительство, кандидаты определены процентов на 70, - Арахамия о новом Кабмине - Цензор.НЕТ 8861
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Тебя акушерка уронила или папа по пьянке делал ?
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Ни каких "или"...тут тот самый случай когда "и"...😀
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После поимки "концептуального аленя", "крепкие хозяйственники" резко стали технократическим правительством.
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Історія показує, шо в таких випадках інтелігенції гуртуватися вже запізно.

Історія показує, шо після таких випадків обов'язково приходить диктатура.

І дай Боже, шоб в нашому випадку військова.

Це вщент рознесе залишки економіки, але збереже країну.
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"новиє літца" з самонемічі, від яких очикували змін в країні у 2014-му, скоро будуть виглядати просто немовлятами на фоні новоспечених "нових літц" слуг урода.. (((
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Программа презЕдента на первые 100 дней тоже была готова на 95 процентов...об этом чувак в рябой шапке говорил четыре месяца назад...так что 70 процентов не показатель...
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Тобто брехати стали вже на чверть менше...
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Безсила істерика кацапів - порохофілів в чергове доводить , що нова влада все робить правильно ! Мы ориентируемся на технократическое правительство, кандидаты определены процентов на 70, - Арахамия о новом Кабмине - Цензор.НЕТ 8516
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А що вона РОБИТЬ?
Є хоч якісь результати з 90 днів?
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Результатів вже більше , а ніж в перші 90 днів влади офшорного Хряка ! ..))
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Та цей список відомий. Хоч і не повний. А де список ЩО ЗРОБИВ?
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Куми, свати, 95 квартал, сепари, риги...
По конкурсу своє лайно пристроїв...
А які перемоги на міжнародній арені жах. ***** блазня опустив, Ердоган посміявся. Варфоломій сказав ізиді. Меркель і Макрон послали.
Сепари на свободі, всіх випустили!
Ви таке очікували?
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так вона нічого не робить )))

вона тільки поширюється
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Конечно правильно, ибо еще не придумано такого сорта дерьма, которое бы с радостью не сьел зелябобик
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Вы уже 4 месяца готовите, готовите кандидатов и никак не приготовите... Еще во время предвыборной кампании обещали назвать вероятных кандидатов на посты министров, до сих пор ждем.
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Кто по жизни сей выдающийся государственный деятель ? Образование - "изучал экономику в Европейском университете" в переводе на человеческий язык - высшего образования не имеет. Хозяин какого-то бизнеса. Чудесно! Стнесняюсь спросить о годовых оборотах бизнеса и уплаченных налогах.
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Да да, мы в курсе дела, технократы по открытым конкурсам, суперпрофессионалы.
Как и все назначения до этого: кум, сват, брат, партнёр по бизнесу, сосед по даче, муж Ленкиной бухгалтерши, сноха соседа шурина Юзика.
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Главная интрига...куда воткнут лысого...😀 толстого депутатом пристроили...а вот куда лысого...？
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