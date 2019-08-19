 Зеленський змінив керівника управління СБУ в Житомирській області

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідних указах №604 і №605, оприлюднених на сайті президента України.

"Звільнити Панасюка Віктора Степановича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області", - сказано в указі №604.

В іншому своєму указі, Зеленський розпорядився призначити на цю посаду Олега Олеговича Головаша.

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