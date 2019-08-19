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 Політика України
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Все про:Житомирщина (438) Зеленський (2420) СБУ (4640)

 Зеленський змінив керівника управління СБУ в Житомирській області

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади начальника управління СБУ в Житомирській області Василя Панасюка і призначив на неї Олега Головаша.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповідних указах №604 і №605, оприлюднених на сайті президента України.

"Звільнити Панасюка Віктора Степановича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Житомирській області", - сказано в указі №604.

В іншому своєму указі, Зеленський розпорядився призначити на цю посаду Олега Олеговича Головаша.

Читайте також: Зеленський звільнив т.в.о. голови Миколаївської ОДА Боня

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143700
 
 
 Топ коментарі
 
багато часу ще пройде , аби повністю замінити весь кадровий склад , що його , за 5 років , попризначала банда Офшоренка !
РЖАВЫЙ Флот. Зеленский В ШОКЕ с Министра Обороны
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Не сцы...зебобик покрасит с одной стороны...разумков с другой...за месяц управятся...😀
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порохобобики тут вже пів року "Оправяются" , а в результаті - Офшорник тікає , а його посіпак , потроху , починають саджати ! Зеленський змінив керівника управління СБУ в Житомирській області - Цензор.НЕТ 645
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Гггггггггггггггггггг
#зелеботи_під@ри відкрили холодильники Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Житомирской области - Цензор.НЕТ 216

Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Житомирской области - Цензор.НЕТ 7834
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Чи можна вже Зеленського назівати "Сіньор Голодомор" чи поки зарано?
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Епоха бідності скінчилась.

Тепер маємо Картоффан+
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В сентябре начнутся посадки соевых. Первый Грымчук пошел.
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Який дурень саджає восени? Весна вже всьо. Все у вас через сраку.
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Зато как они истерили о луке по 15...любо дорого посмотреть было..
На канале Г+Г..о цене борщевого набора...три раза в неделю сюжеты были...и сейчас тишина...
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Надо директоров рынков вызвать к Зассыхе, чтобы он их наругал!!!!
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надо звонить литинанту бакланову...и жаловаться на этих чертей...😀
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розмова сьогодні на базарі:
-а почем ваша картопля?
-по 15 гривень
-ой, лишенько, яка ж дорога! де ту картоплю брати?
- та картоплі он повно, ви думайте де вам гроші брати.
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А я чогось думав , що Зе вже змiнив там головного СБУшника . Щось довгенько вiн тягнув Зеленский сменил руководителя управления СБУ в Житомирской области - Цензор.НЕТ 6559
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Ах, красава, ах реформатор, дух захватывает. Вот этого то мы и ждали от Зе-Преза!
Колокольный звон в студию! Душа требует праздника! Это супер победа!
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багато часу ще пройде , аби повністю замінити весь кадровий склад , що його , за 5 років , попризначала банда Офшоренка !
РЖАВЫЙ Флот. Зеленский В ШОКЕ с Министра Обороны
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Не сцы...зебобик покрасит с одной стороны...разумков с другой...за месяц управятся...😀
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порохобобики тут вже пів року "Оправяются" , а в результаті - Офшорник тікає , а його посіпак , потроху , починають саджати !
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Хто куди втік? Окрім твоїх вологих мрій про те, що Порошенко втече?
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