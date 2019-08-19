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 Політика України
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Все про:Зеленський (2420) Миколаївська область (401) ОДА (646) звільнення (613)

 Зеленський звільнив т.в.о. голови Миколаївської ОДА Боня

Президент Володимир Зеленський звільнив т.в.о. голови обласної державної адміністрації В'ячеслава Боня.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ президента №603 від 19 серпня опубліковано на сайті глави держави.

Причина звільнення в документі не вказана.

У тексті указу наголошується: "Звільнити Боня В'ячеслава Валентиновича від тимчасового виконання обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Держкіно Іллєнко написав заяву про звільнення: "Це дозволить новому уряду провести відкритий конкурс". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143697
 
   
 Топ коментарі
 
)) ну значит зря боня пластику делала.
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или наоборот - хреново сделала - не узнал))))
(интересно поймут что мы о другом... другой дуре ?)
Зеленский уволил врио главы Николаевской ОГА Боня - Цензор.НЕТ 9985
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та да, всегда есть риск быть не понятым. тут позавчера пара тройка антилектуалов на мну напалась. те сашу белого от сашка білого не отличают. хотя йа был и кинул по такому предположению поясниловку на "штормовые 90е". нифига нэ помогло )))))
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)) ну значит зря боня пластику делала.
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или наоборот - хреново сделала - не узнал))))
(интересно поймут что мы о другом... другой дуре ?)

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та да, всегда есть риск быть не понятым. тут позавчера пара тройка антилектуалов на мну напалась. те сашу белого от сашка білого не отличают. хотя йа был и кинул по такому предположению поясниловку на "штормовые 90е". нифига нэ помогло )))))
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файний коментар поклали на комір владіміруссаничу Зеленский уволил врио главы Николаевской ОГА Боня - Цензор.НЕТ 9999
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Отже, що ми маємо?
19.08.19 19:50 Разговоры с Зеленским внушают "осторожный оптимизм", - Путин
https://censor.net.ua/news/3143686/razgovory_s_zelenskim_vnushayut_ostorojnyyi_optimizm_putin/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_71197709
Схоже, Зєля дзвонить до ***** уже регулярно.
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А ось і вперда вилізла. Як був ти тріплом, так ним і залишився.
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Рукойводство всей Никоалаевской области и самого Николаева надо за яйца на деревьях развесить - ни в городе, ни в области нигде нет асфальта на дорогах.
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пан Куприк вангует , шо ситуация поменяется к лучшему . И у меня есть причины так думать .
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лолибот , сколько раз тебя сегодня уже посылали ... у клюб
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То ещё тот Боня ,там пробы негде ставить ... Зеленский уволил врио главы Николаевской ОГА Боня - Цензор.НЕТ 9494
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"Причина увольнения в документе не указана."
Просто виникло таке бажання. "С момента возникновения желания".
І все...
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