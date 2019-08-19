 Зеленський звільнив т.в.о. голови Миколаївської ОДА Боня

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ президента №603 від 19 серпня опубліковано на сайті глави держави.

Причина звільнення в документі не вказана.

У тексті указу наголошується: "Звільнити Боня В'ячеслава Валентиновича від тимчасового виконання обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації".

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