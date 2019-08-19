 Зеленський звільнив т.в.о. голови Миколаївської ОДА Боня

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ президента №603 від 19 серпня опубліковано на сайті глави держави.
Причина звільнення в документі не вказана.
У тексті указу наголошується: "Звільнити Боня В'ячеслава Валентиновича від тимчасового виконання обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації".
(интересно поймут что мы о другом... другой дуре ?)
19.08.19 19:50 Разговоры с Зеленским внушают "осторожный оптимизм", - Путин
https://censor.net.ua/news/3143686/razgovory_s_zelenskim_vnushayut_ostorojnyyi_optimizm_putin/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_71197709
Схоже, Зєля дзвонить до ***** уже регулярно.
https://twitter.com/i/status/1163094836569882625
Просто виникло таке бажання. "С момента возникновения желания".
І все...