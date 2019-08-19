 Справа Курченка - це такий величезний чорний ящик, з якого ще років 5 будуть у суд передавати різні епізоди, - Луценко

"Справа Курченка - це такий величезний чорний ящик, з якого ще років 5 будуть до суду передавати різні епізоди", - зазначив генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Суспільний резонанс викликали, наприклад, моменти, коли люди, які мають сісти, виходили під угоду зі слідством.

"Угода зі слідством - загальносвітовий метод виходу на організаторів кримінальної схеми на підставі показань членів організованих злочинних угруповань. Часто - це єдиний метод. Інших ефективних механізмів цього не існує. Я вважаю, що так звана справа, як зараз модно говорити, кейс "вишок Бойка" у нас є успішним. Якщо, звичайно, не брати до уваги, що слідство гарантовано має назвати винним того, іменем кого журналісти назвали цю аферу. Я вже давно говорив, що це не вишки Бойка. Бойко, можливо, знав про цю справу", - повідомив Луценко, зазначивши, що "так звані вишки Бойка швидше були угодою під егідою Арбузова".

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 28 березня департамент міжнародно-правової співпраці ГПУ завершив розслідування за підозрою бізнесмена-втікача Сергія Курченка й оголосив про підозру 98 особам.

Також з'явилася інформація про те, що прокурор Кулик оголосив про підозру людям з найближчого оточення президента - В.Гонтаревій, Б.Ложкіну т О.Філатову. ГПУ заявила про те, що Кулик вчинив незаконно.