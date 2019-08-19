 Справа Курченка - це такий величезний чорний ящик, з якого ще років 5 будуть у суд передавати різні епізоди, - Луценко

"Справа Курченка - це такий величезний чорний ящик, з якого ще років 5 будуть до суду передавати різні епізоди", - зазначив генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Суспільний резонанс викликали, наприклад, моменти, коли люди, які мають сісти, виходили під угоду зі слідством.
"Угода зі слідством - загальносвітовий метод виходу на організаторів кримінальної схеми на підставі показань членів організованих злочинних угруповань. Часто - це єдиний метод. Інших ефективних механізмів цього не існує. Я вважаю, що так звана справа, як зараз модно говорити, кейс "вишок Бойка" у нас є успішним. Якщо, звичайно, не брати до уваги, що слідство гарантовано має назвати винним того, іменем кого журналісти назвали цю аферу. Я вже давно говорив, що це не вишки Бойка. Бойко, можливо, знав про цю справу", - повідомив Луценко, зазначивши, що "так звані вишки Бойка швидше були угодою під егідою Арбузова".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 28 березня департамент міжнародно-правової співпраці ГПУ завершив розслідування за підозрою бізнесмена-втікача Сергія Курченка й оголосив про підозру 98 особам.
Також з'явилася інформація про те, що прокурор Кулик оголосив про підозру людям з найближчого оточення президента - В.Гонтаревій, Б.Ложкіну т О.Філатову. ГПУ заявила про те, що Кулик вчинив незаконно.
Но кто, мля, их продвигал на судебных процессах?
Юґик? Так это крендель только чарки двигать может...
просто выговаривается или запасы коньяка никак не кончаются (а выносить с собой нельзя))))
🤗