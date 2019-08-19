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 Політика України, Події
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Все про:Бойко (248) Луценко (2586) Курченко (158)

 Справа Курченка - це такий величезний чорний ящик, з якого ще років 5 будуть у суд передавати різні епізоди, - Луценко

У справі Курченка не все доведено до кінця. Це стосується, наприклад, "вишок Бойка".

"Справа Курченка - це такий величезний чорний ящик, з якого ще років 5 будуть до суду передавати різні епізоди", - зазначив генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Суспільний резонанс викликали, наприклад, моменти, коли люди, які мають сісти, виходили під угоду зі слідством.

"Угода зі слідством - загальносвітовий метод виходу на організаторів кримінальної схеми на підставі показань членів організованих злочинних угруповань. Часто - це єдиний метод. Інших ефективних механізмів цього не існує. Я вважаю, що так звана справа, як зараз модно говорити, кейс "вишок Бойка" у нас є успішним. Якщо, звичайно, не брати до уваги, що слідство гарантовано має назвати винним того, іменем кого журналісти назвали цю аферу. Я вже давно говорив, що це не вишки Бойка. Бойко, можливо, знав про цю справу", - повідомив Луценко, зазначивши, що "так звані вишки Бойка швидше були угодою під егідою Арбузова".

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 28 березня департамент міжнародно-правової співпраці ГПУ завершив розслідування за підозрою бізнесмена-втікача Сергія Курченка й оголосив про підозру 98 особам.

Також з'явилася інформація про те, що прокурор Кулик оголосив про підозру людям з найближчого оточення президента - В.Гонтаревій, Б.Ложкіну т О.Філатову. ГПУ заявила про те, що Кулик вчинив незаконно.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143696
 
 
 Топ коментарі
 
Дело Курченко - это такой огромный черный ящик, из которого еще лет 5 в суд передавать различные эпизоды, - Луценко - Цензор.НЕТ 9216 есть доказательства - передавайте в суд. Нет??? Скажите - извините за предоставленные неудобства Дело Курченко - это такой огромный черный ящик, из которого еще лет 5 в суд передавать различные эпизоды, - Луценко - Цензор.НЕТ 2961
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Це наслідок проведення 143 реформ за 2014 по 2019 рік
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вашего криминально опэгэшного кодла полтора ляма в Украине ! и без деда Пиночета толку не будет !
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есть доказательства - передавайте в суд. Нет??? Скажите - извините за предоставленные неудобства Дело Курченко - это такой огромный черный ящик, из которого еще лет 5 в суд передавать различные эпизоды, - Луценко - Цензор.НЕТ 2961
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Может эти доказательства и есть!!!
Но кто, мля, их продвигал на судебных процессах?
Юґик? Так это крендель только чарки двигать может...
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Этот черный ящик называется АУКЦИОН-содержимое против денег
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Дело Курченко - это такой огромный черный ящик, из которого еще лет 5 будут в суд передавать различные БАБЛО, - Луценко
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может таки ящик пандоры или типо того? этот поц как блэк бокс? ))
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что-то целый день гудит луценко...
просто выговаривается или запасы коньяка никак не кончаются (а выносить с собой нельзя))))
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тут і так ясно. Доказів купа. Там закон ногою ніколи не ступав. Але вони всі докази кудись зникають, поки дійдуть до справи. Тому мільярдера можуть кинути за грати лише в нормальній країні, і то - часто й не можуть - бо куш настільки великий, що обходяться лише конфіскацією.
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Це наслідок проведення 143 реформ за 2014 по 2019 рік
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Есть ситуации когда вопросы права, морали, закона, справедливости---просто не нужны. Они как бы опоздали, Ну ясно всё! Не нужно фактов, доказательств, свидетелей, возмещения ущерба! Ущерб таков. что не измерить. Гляньте на ухмылку, глаза. делов то на 40 тыс баксов. Средний профессионал так берёт. Прямо на улице. Или чуть издалека, там с 4-6 этажа. Тут и БОГ на секунду отвернётся. Мразь абсолютная ведь.
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Та ні. Прийде прокурор і все буде швиденько. В крайньому випадку хочеться в це вірити.
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ОТМОРОЗОК ЮГИК! СЛЕДУЮЩИЕ ПЯТЬ ЛЕТ СВОЕЙ НИКЧЕМНОЙ ЖИЗНИ ТЫ ПРОВЕДЕШЬ НА РОДНОЙ МЕНСКОЙ ЗОНЕ! ТЕБЯ, ПРИДУРКА, НАУЧАТ ШИТЬ РУКАВИЦЫ!!!
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