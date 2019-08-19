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 Події
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Все про:безпілотник (405) обстріл (5429) операція Об'єднаних сил (1491)

 Від початку доби ворог 6 разів обстріляв наші позиції, під Павлополем було застосовано безпілотник, одного нашого воїна поранено, - штаб ООС

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації і її найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. З метою заподіяння найбільшого збитку нашим військовослужбовцям на одному з напрямків ворог застосував безпілотний літальний апарат забезпечений гранатометним пострілом (ВОГ-25).

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації пресцентру штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Новотроїцького - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • двічі поблизу Водяного - з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
  • неподалік Талаківки - з автоматичного гранатомета;
  • двічі поблизу Павлополя - застосували безпілотний літальний апарат, який був забезпечений гранатометним пострілом (ВОГ-25) і автоматичним гранатометом, у результаті чого 1 військовослужбовець дістав поранення.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворожого вогню по позиціях Об'єднаних сил не зафіксовано".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, поранено одного українського воїна, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143695
 
 
 Топ коментарі
 
Ответный огонь разумеется не открывался...подохших и раненых орков нет...
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А чего им не поразвлекаться то？ ответки нет...пивко пьют..гранатки кидают...все пучком...перемирие...
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А дулю хоч показали у відповідь?
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Ответный огонь разумеется не открывался...подохших и раненых орков нет...
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Ребята отвечайте мах жестко согласно Устава.Это основной аргумент для заключения мира и окончания войны.Чечены отбили у кацапья желание воевать нордостом и похоронками из Чечни
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чеченці видбили бажання в кацапів точно не "вогнем у відповідь".
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ОСТАНОВИТЕ МАРОДЕРА УЖЕ! ХВАТИТ НАЖИВАТСЯ НА ВОЙНЕ!
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Просто война им выгодна, Путин с Зеленским договорились.
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...применили беспилотный летательный аппарат, который был снабжен гранатометным выстрелом (ВОГ-25), в результате чего военнослужащий получил ранения.
Похоже орки просто развлекаются...
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А чего им не поразвлекаться то？ ответки нет...пивко пьют..гранатки кидают...все пучком...перемирие...
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Ну по мнению зелёного Данилки перемирие достигнуто. Правда, я как то не заметил разницы. Пол года назад его не было, сейчас достигнуто, а сообщения одинаковы....
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Есть разница. У орков щас все хорошо, даже убрали выплату за первую линию, - укропы все равно не стреляют. Секономили бюджету молодой республике...
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Раньше в сообщениях говорили о том что уничтожено столько то орков...сейчас только сообщенея о погибших и раненых укранских солдатах...так что разница есть...огромная разница...
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Если штаб ООС сообщил о раненном воине, уже можно верить ?
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І це після чергової бесіди? "РазговорЫ с Зеленским внушают "осторожный оптимизм", - Путин". Одужуй, герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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так конечно оптимизм, зеля повелся на то ради чего шли обстрелы. как зайдут в раду - закрепят законами, и куйло будет вообще радостный, не зря столько войну поддерживал, дождался таки зелю
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Куди ж це ти, каче,
Все плинеш і плинеш?
Де спокій знаходиш, в якому краю?
Орді не пробачу
Страшної хвилини,
Коли зазіхнула на землю мою...
Куди ж це ти, каче,
Крізь сльози гарячі,
Крізь біль материнський і крик сироти?..
Я серце незряче
Орді не пробачу,
Їх пики бездушні й зажерні роти...
Куди ж це ти, каче,
Вже кри́лечка склала?
Й тебе не злякати холодній воді...
Куди ж ти, юначе,
Прожив ти замало,
Куди ж це ви, хлопці, такі молоді?
А кача все плине,
А ріки криваві,
І плину гіркому не видно кінця...
Під крик журавлиний,
Під вигуки: "Слава!"
У вир відлітають хоробрі серця...
(с)Вікторія Бричкова-АбуКадум
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"один воин ранен" ну-ну... зели уже брешут внаглую
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Дивлюся на випорожнення порохотягів і вкотре переконуюсь - їх ліплять з одного шматка лайна, що й путинососів. Ну як можна так спливати на гімно через Зеленського? Це лише на кацапії сцарь один і назавжди. Пєтюшки, зарубайте собі на носі - Зеленського, якщо поротиме дурниці, можна як Януковоща і Порошенка вигнати при допомозі підсрачників і підзатильників.
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я віддав свій голос за Зеленського , але те , що воно називає російські окупаційні війська "другой стараной" в розмові з їхнім очільником - нікуди не годиться.
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розумний толіку ! Януховича вигнали ціною крові СОТЕНЬ кращих людей ! А такі як ти сиділи на дивані , і тепер знову вибрали того ж януховича , тільки " лайт " варіант ! Ви ж діванніе , шо усталі от войні " знову будете за спини інших ховатись , коли потрібно буде тих
" підсрачників давати "
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Класно миримся, цікаво деж вояк поранення дістав, мабуть в медкарті напишуть - битовая травма, і данилюк з зеленським знову зітхнуть з полегшенням, перемир'я ж.

Одужання пораненому вояку.
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Последние время показывают ролики как славно ВСУ громят кремлевских оккупантов и террористов- коллаборационистов.и какие страшные потери в этой кацапской заразы.

Показываю та забывают указать, что все славные события постоянного уничтожения лютого врага оккупанта происходили до преступного одностороннего перемирия. Перемирия после которого страшные потери теперь только у личного состава ВСУ. Но не оккупантов которые строго защищены одностороннем перемирием продажных ЗЕбилов капитулянтов..
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Что вы говорите, прям вот так взяли и беспилотник запустили, вот это коварство.
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_______________________ГИМН ОУН__________________

Зродились ми великої години,з пожеж війни і з полум'я вогнів.
Плекав нас біль по втраті України,кормив нас гніт і гнів на ворогів.
І ось ідемо в бою життєвому, тверді, міцні, незламні мов ґраніт
Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець - той здобуває світ.
Не хочемо ні слави ні заплати - заплатою нам розкіш боротьби:
Солодше нам у бою умирати як жити в путах, мов німі раби.
Доволі нам руїни і незгоди - не сміє брат на брата йти у бій.
Під синьо-жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий нарід свій.
Велику правду для усіх єдину наш гордий клич народові несе:
"Батьківщині будь вірний до загину - нам Україна вище понад все!"
Веде нас в бій борців упавших слава - для нас закон найвищий та наказ:
Соборна Українськая Держава - вільна, міцна, від Тиси по Кавказ.
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