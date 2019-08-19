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 Економіка
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Все про:банкрутство (40) Центренерго (17)

 Суд закрив справу про банкрутство "Центренерго"

Господарський суд міста Києва закрив справу про банкрутство ПАТ "Центренерго".

Таке рішення було прийнято сьогодні, 19 серпня, передає РБК-Україна з посиланням на відповідний документ, повідомляє Цензор.НЕТ

"Керуючись п. 4-3 заключних і перехідних положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом" Господарський суд міста Києва вирішив задовольнити клопотання Фонду державного майна України та закрити провадження у справі про банкрутство ПАТ "Центренерго", - йдеться в рішенні суду.

Постанова набирає законної сили негайно після її оголошення.

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Нагадаємо, провадження про банкрутство "Центренерго" було відкрито в лютому 2004 року і тривало 15 років.

Суд закрив справу про банкрутство Центренерго 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143693
 
 
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Ну как говорил, кукловод президента: "Дефолт, так дефолт"!)))
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Просто за наявності судових позовів і процесу банкрутства продавати проблематичніше
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Просто в "Центрэнерго" уже появился смотрящий от папы Бени -- донецкий бизнесмен Виталий Беляков.. Теперь решение суда неактуально. Папе Бене и так гешэфт нехилый пришел.
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"Просто в "Центрэнерго" уже появился смотрящий от папы Бени......"

Совершенно верно. А Андрей Герус - стал негласным куратором "Центрэнерго". Вот и начался передел энергорынка Украины.
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Прошу обратить внимание - кацапские недоделки из Донецка снимают ролики в которых убивают и так уже добитую Припять в Чернобыле. Прошу обратить внимание СБУ.
на даном ролике они стирают надпись "Смерть маскалям"
Суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго" - Цензор.НЕТ 1387

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Рыжий татарин всё равно купит, хоть так, хоть этак!!
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Как раз всё наоборот....... "Рыжий татарин" проиграл борьбу за Центрэнерго "снежному человеку". Есть такое мнение (см. ниже):

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