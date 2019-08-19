 Суд закрив справу про банкрутство "Центренерго"

Таке рішення було прийнято сьогодні, 19 серпня, передає РБК-Україна з посиланням на відповідний документ, повідомляє Цензор.НЕТ
"Керуючись п. 4-3 заключних і перехідних положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника та визнання його банкрутом" Господарський суд міста Києва вирішив задовольнити клопотання Фонду державного майна України та закрити провадження у справі про банкрутство ПАТ "Центренерго", - йдеться в рішенні суду.
Постанова набирає законної сили негайно після її оголошення.
Нагадаємо, провадження про банкрутство "Центренерго" було відкрито в лютому 2004 року і тривало 15 років.
Совершенно верно. А Андрей Герус - стал негласным куратором "Центрэнерго". Вот и начался передел энергорынка Украины.
на даном ролике они стирают надпись "Смерть маскалям"