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 Політика України
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Все про:політв'язні (987) Карпюк (107)

 Український політв'язень Карпюк "вибув" із Володимирського централу, - адвокат Барановський

Український політв'язень Микола Карпюк "вибув" з російської в'язниці "Володимирський централ". Так пояснили повторне повернення посилки його адвокату Олексію Барановському.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Барановського.

У повідомленні зазначається: "29 липня Карпюку не видали посилку від Барановського - нібито через надмірну вагу. Адвокат зменшив вагу посилки з 27 до 19 кг. Проте 19 серпня вона знову повернулася у зв'язку з тим, що "адресат вибув".

За словами адвоката, Карпюк міг "вибути" з тієї ж причини, що і політв'язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.

Барановський не виключив, що найближчим часом з Росії в Україну можуть повернутися деякі українські політв'язні".

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"Можна було б подумати, що Балуха просто переводять в іншу колонію, але справа в тім, що наприкінці минулого тижня з Володимирського централу пропав мій підзахисний Микола Карпюк.

Посилка, відправлена ​​йому минулого тижня, повернулася мені назад з позначкою "адресат відсутній", а це означає що їх обох забрали з "насиджених місць" приблизно в один час, і це викликає стриманий оптимізм", - зазначає адвокат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143692
 
 
 Топ коментарі
 
Тю , то кричали что это расия кормит Украину , а теперь требуют от Украины дать им харчей .Голодранцы бл....!!! Український політв'язень Карпюк "вибув" із Володимирського централу, - адвокат Барановський - Цензор.НЕТ 7361 .
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Тю , то кричали что это расия кормит Украину , а теперь требуют от Украины дать им харчей .Голодранцы бл....!!! Український політв'язень Карпюк "вибув" із Володимирського централу, - адвокат Барановський - Цензор.НЕТ 7361 .
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Круг вроде бы вообще не сидел...
там сидел авторитет Саша Северный (в знаменитой песне Круга - ветер северный)
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И когда он там сидел? Или может я что то пропустил?
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"сдержанный оптимизм", "осторожный оптимизм"... Родич путина, не?
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на этап пошел...в Мордовию скорее всего...
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Был я в том централе, все из красного кирпича. Особая тюрьма, для особенных гостей. вообще это пересылка.
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Может рабинович подшевелился, он обещал помочь в освобождении.
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Та да, габинович ще свої відсідки пам'ятає... Жидівське чморидло з гебістьським погонялом "Жолудь". Боже! Бережи Україну від будь-яких кловунів та агентів *уйла! Ми зробимо їх разом! Зе-дибілов прошу нє суєтіцца! Всосалі, гніди **********?!
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Ну шо, зеля, Наполеон ты наш незабвенный, реагируй жеж как-то! А мы пождьом, пока ты, торчок, из кумара выползешь...
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Владимирский централ - ветер северный.
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