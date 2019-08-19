 Український політв'язень Карпюк "вибув" із Володимирського централу, - адвокат Барановський

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Барановського.

У повідомленні зазначається: "29 липня Карпюку не видали посилку від Барановського - нібито через надмірну вагу. Адвокат зменшив вагу посилки з 27 до 19 кг. Проте 19 серпня вона знову повернулася у зв'язку з тим, що "адресат вибув".

За словами адвоката, Карпюк міг "вибути" з тієї ж причини, що і політв'язень Володимир Балух, якого 16 серпня вивезли з колонії міста Торжок Тверської області.

Барановський не виключив, що найближчим часом з Росії в Україну можуть повернутися деякі українські політв'язні".

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"Можна було б подумати, що Балуха просто переводять в іншу колонію, але справа в тім, що наприкінці минулого тижня з Володимирського централу пропав мій підзахисний Микола Карпюк.

Посилка, відправлена ​​йому минулого тижня, повернулася мені назад з позначкою "адресат відсутній", а це означає що їх обох забрали з "насиджених місць" приблизно в один час, і це викликає стриманий оптимізм", - зазначає адвокат.