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 Політика України, Суспільство
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Все про:ГПУ (3161) Зеленський (2420) Луценко (2586) звільнення (613)

 На пост генпрокурора є дві основні кандидатури, від двох таборів у політичній силі Зеленського. Дві завжди краще, ніж одна, - Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко відмовився обговорювати можливу кандидатуру на його місце.

Однак в інтерв'ю Цензор.НЕТ він висловився з цього приводу.

"Знаю, що йде дискусія в Офісі президента. У неї втягнуті всі складові його команди. Наскільки я розумію, дві основні (кандидатури. - Ред.). Від двох таборів у його політичній силі. Це нормально. Бо дві завжди краще, ніж одна", - зазначив Луценко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нова команда планує повернути диктаторські повноваження генпрокурора, тобто він сам зможе всіх призначати і всіх знімати, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143691
 
 
 Топ коментарі
 
Югик, неволнуйся, тебя посадят при любом раскладе. Вместе с кумовьями.
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повесь портрет порошенко над своей кровать....буш ложиться и вставать буш видеть свого патрона
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Портнов - безперечно,а хто другий - це вже інтрига.Можливо Ківалов.
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ЗЕлена Шмаркля перепрацювався.
На пост генпрокурора есть две основные кандидатуры, от двух лагерей в политической силе Зеленского. Две всегда лучше, чем одна, - Луценко - Цензор.НЕТ 9842
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ну должен же чуывк получить опыт на разных должностях...хоть и ускоренный На пост генпрокурора есть две основные кандидатуры, от двух лагерей в политической силе Зеленского. Две всегда лучше, чем одна, - Луценко - Цензор.НЕТ 5646.а в трудовой отметочка уже стоит...
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)) "между первой и второй - промежуток небольшой"
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Тут важно другое. Уже появились полюса у скомороха. Что в свою очередь приведет к торгам(за того же генпрокурора), что называется - политической коррупцией. За что и боролись.
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Монопартийное большинство - это парламент внутри парламента - гусская матрёшка. На пост генпрокурора есть две основные кандидатуры, от двух лагерей в политической силе Зеленского. Две всегда лучше, чем одна, - Луценко - Цензор.НЕТ 4316
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Порошенко такого не допустив би!! Верніть нам Порошенко!!
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Ничё. Пусть жирок нагуляет. Перед закланием. На пост генпрокурора є дві основні кандидатури, від двох таборів у політичній силі Зеленського. Дві завжди краще, ніж одна, - Луценко - Цензор.НЕТ 7625
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повесь портрет порошенко над своей кровать....буш ложиться и вставать буш видеть свого патрона
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А лучше - резиновую бабу с мордой порошенко. К тому же и многофункционально)
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Югик, неволнуйся, тебя посадят при любом раскладе. Вместе с кумовьями.
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"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
Источник: https://censor.net.ua/n3126024


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Скоко сегодня пригубил пан генплоккулол?
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"Белочкин" расщебетался ... На пост генпрокурора есть две основные кандидатуры, от двух лагерей в политической силе Зеленского. Две всегда лучше, чем одна, - Луценко - Цензор.НЕТ 6400 шнуруй папочку на барыгу может срок скостят.
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все таки одна кандидатура краща! Ім'я цієї кандидатури - Юрій Луценко! -який є реформатором і Україна без Кучми.
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ты разве считаешь его великим Прокурором всея Украины???
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а те що він не довів багато справ це що ?????? Я НЕ ВИНОВАТ Я НЕ ПРИ ЧЕМ???
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А ти вважаєш, що єлектротехнік за фахом щось розуміє у юриспруденціі? У сортах віскаря - такі да
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все возможно. Я по себе могу сказать - я про профессии один но в трудовой книжке 3 года юридического стажа. И все это не на одном а на 2 предприятиях
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мне и на 3 предприятие предлагали но я по глупости своей не согласился идти юристом
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а в-третьих по настоящему я считаю что каждый должен быть юридически подкован. И это говорит об настоящей образованности. Потому что мы в жизни сталкиваемся с ситуациями которые связаны с законами
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Вы правы, но не каждому залетает. Я по складу мышления - технарь. Мне - не залетает)
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відкрию вам таємницю - юридичне і технічне мислення - це взагалі різні світогляди.
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возможно. Но я думаю, что это такие вещи в которых нужно разбираться независимо какое у человека мышление. Когда он читает тексты он же мыслит анализирует и вследствии понимает о чем говорят. Юриспруденция я считаю это не из высших материй познать которые могут только особенные.
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Дозволю собі з паном не погодитися. Справжня юриспруденція, якої в Україні нема і ніколи не було, потребує солідних знань, досвіду і, на жаль, неабиякого таланту. В Україні юристи перелопачують совковий мотлох і використовують на інтуїції гебешні шаблони і заготовки.
Хто хоч раз був українському суді і не позбавлений крихти здорового глузду, тому це добре відомо.
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Мислення або є, або його нема. В тебе нема ні того, ні іншого.
Тобі, взагалі, нема чого хвилюватися.
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За одного битого На пост генпрокурора є дві основні кандидатури, від двох таборів у політичній силі Зеленського. Дві завжди краще, ніж одна, - Луценко - Цензор.НЕТ 857 двух не битых дают...
🤗
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вангую - отправится юра скоро вслед за петиным шоколадным вовком из нкре.
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🅺
4🅴🅶
🆁

@NoFated_
Луценко будет осужден за саботаж, превышение служебных полномочий и коррупцию. Если не сбежит к Гонтаревой и Вовку в ЕС. Йуга, готовь клужку, уже скоро.

На пост генпрокурора є дві основні кандидатури, від двох таборів у політичній силі Зеленського. Дві завжди краще, ніж одна, - Луценко - Цензор.НЕТ 8884
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Юга , кидай крісло і вспливай, там тебе чекає Петя на Лукяновці.
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Шо тут думать? Есть один кандидат - Рябошапка. Американцам нравится.
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....останнім часом спостерігається висока активність Луцик, з чого б це?
Напевно хоче отримате місце під..... На пост генпрокурора є дві основні кандидатури, від двох таборів у політичній силі Зеленського. Дві завжди краще, ніж одна, - Луценко - Цензор.НЕТ 4187
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