 На пост генпрокурора є дві основні кандидатури, від двох таборів у політичній силі Зеленського. Дві завжди краще, ніж одна, - Луценко

Однак в інтерв'ю Цензор.НЕТ він висловився з цього приводу.

"Знаю, що йде дискусія в Офісі президента. У неї втягнуті всі складові його команди. Наскільки я розумію, дві основні (кандидатури. - Ред.). Від двох таборів у його політичній силі. Це нормально. Бо дві завжди краще, ніж одна", - зазначив Луценко.

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