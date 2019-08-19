 На пост генпрокурора є дві основні кандидатури, від двох таборів у політичній силі Зеленського. Дві завжди краще, ніж одна, - Луценко

Однак в інтерв'ю Цензор.НЕТ він висловився з цього приводу.
"Знаю, що йде дискусія в Офісі президента. У неї втягнуті всі складові його команди. Наскільки я розумію, дві основні (кандидатури. - Ред.). Від двох таборів у його політичній силі. Це нормально. Бо дві завжди краще, ніж одна", - зазначив Луценко.
Вива Испания! Свинарчук проводит отпуск с блондинкой
красава Свинарчук)))
Источник: https://censor.net.ua/n3126024
Хто хоч раз був українському суді і не позбавлений крихти здорового глузду, тому це добре відомо.
Тобі, взагалі, нема чого хвилюватися.
🤗
🅺
4🅴🅶
🆁
@NoFated_
Луценко будет осужден за саботаж, превышение служебных полномочий и коррупцию. Если не сбежит к Гонтаревой и Вовку в ЕС. Йуга, готовь клужку, уже скоро.
Напевно хоче отримате місце під.....