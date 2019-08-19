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Все про:Херсон (261) ДФС (2293) металобрухт (82)

 У справі про ухилення від сплати митних платежів накладено арешт на танкер-нафтовоз вартістю 9,4 млн грн. ФОТО

За клопотанням співробітників податкової міліції ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі суд наклав арешт на танкер-нафтовоз митною вартістю 9,4 млн грн, який фігурує у справі про ухилення від сплати митних платежів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

В рамках проведення операцій "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.212 КК України встановлена ​​херсонська компанія, посадові особи якої в результаті електронних торгів придбали у компанії-нерезидента танкер-нафтовоз, який був ввезений в Україну в митному режимі "переробка", задекларованою вартістю 9,4 млн грн, на підставі вантажної митної декларації без сплати відповідних митних платежів.

Однак фігуранти, незважаючи на те, що танкер не розмитнений, почали його демонтаж на металобрухт з метою отримання незадекларованого прибутку. В результаті таких дій фігуранти не сплатили до бюджету мита та податку на додану вартість на загальну суму понад 881 тис грн, що є значним розміром.

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За результатами вжитих заходів вказаний танкер вилучено, передано на відповідальне зберігання і забезпечено його охорону.

За клопотанням співробітників податкової міліції рішенням Херсонського апеляційного суду на вилучений танкер-нафтовоз накладено арешт.

Триває досудове розслідування.

У справі про ухилення від сплати митних платежів накладено арешт на танкер-нафтовоз вартістю 9,4 млн грн 01
У справі про ухилення від сплати митних платежів накладено арешт на танкер-нафтовоз вартістю 9,4 млн грн 02
У справі про ухилення від сплати митних платежів накладено арешт на танкер-нафтовоз вартістю 9,4 млн грн 03
У справі про ухилення від сплати митних платежів накладено арешт на танкер-нафтовоз вартістю 9,4 млн грн 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143690
 
 
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Хотіли ереробити танкер на зливки або прокат у режимі "переробка"...
Найцікавіше буде, якщо випливе, що той танкер зайшов на "переробку" завантаженим по вінця...
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а когда будет дело об уклонении главнокоммандующего от службы в вооруженных силах?
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