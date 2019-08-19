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 Суспільство
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Все про:озброєння (1131) Міноборони (2728) Полторак (728) ЗСУ (318)

 За останні 5 років ЗСУ отримали майже 12 000 зразків озброєння і військової техніки та майже 1,5 мільйона одиниць засобів ураження, - Полторак

Упродовж 2014-2019 років Збройним силам України було поставлено понад 11,9 тис. зразків озброєння і військової техніки, близько 1,4 млн одиниць засобів ураження, а також було відновлено понад 12 тис. одиниць ОВТ.

Про це міністр оборони Степан Полторак заявив на засіданні Комітету реформ Міноборони і ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Упродовж 2014-2019 років Збройним силам поставлено більш ніж 11 тис. 900 основних зразків озброєння і військової техніки та близько 1,4 млн одиниць засобів ураження. Крім того, прийнято на озброєння 120 зразків, відновлено ​​справність понад 12 тис. одиниць ОВТ. Також було вжито заходів з освоєння виробництва ракет і боєприпасів на національних підприємствах, затверджено Програму ракетобудування. Завершується випробування реактивного комплексу "Вільха", вжито комплекс заходів щодо посилення сил і засобів ППО, зокрема зенітно-ракетного прикриття, впроваджується нова система логістики", - сказав Полторак

За словами міністра, за ці роки від іноземних партнерів, насамперед, від США було отримано матеріально-технічної допомоги на суму понад $360 млн. Також Міністерство оборони України отримало повноваження на закупівлю озброєнь з імпорту у закордонних партнерів.

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Крім того міністр повідомив, що зараз продовжує проходити експеримент з логістичного забезпечення за принципами НАТО, вдосконалена система речового забезпечення, введено 17 стандартів НАТО, введено понад 100 нових предметів речового майна та уточнено норми забезпечення.

Говорячи про реформу системи харчування ЗСУ, Полторак зазначив, що зараз у Збройних силах здійснено перехід 73 військових частин на нову систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування.

"Міністр оборони України підкреслив, що згадані пріоритети мають залишитися і на перспективу", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143689
 
   
 Топ коментарі
 
Спасибо за это Петру Алексеевичу Порошенко. ВОт вам и марадьор... тьфу зебилы на вас...
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с нуля поднять производственную цепочку боеприпасов взвычатки и ракет, это вам не на рояле куем играть
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Ета ніправда! Парашенка всьо украл!
Зєєєля сказал чьто украл, значіт всьо украл, єврєй врать не будет, правда ж?
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Спасибо за это Петру Алексеевичу Порошенко. ВОт вам и марадьор... тьфу зебилы на вас...
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первый раз слышу про такой сериал. С майданом конечно сравнивать это кощунство, согласен. Но вот с зебилами сравнивать - да это настоящий зверинец...
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Дід його дякував Сталіну, пісні співав, сльози лив.
Батько поклони бив Брєжнєву, з потретом і сина робив...
Син цей тепер мародерові оди складає й пісні!
Вже й мародера немає - а він все харчить в напівсні...
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с нуля поднять производственную цепочку боеприпасов взвычатки и ракет, это вам не на рояле куем играть
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Не 73%, а менше, ніж 44% (13 млн з 30 млн виборців)
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Не надо портить величие и сракальность 73% своими 44%...
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Лайна блинів їм на лопаті, а не "вялічія". Їх менше половини. Навіть не звичайна більшість.
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Створити Украііну, зробити іі найбагатшою краііною з самою сильною армією. І все це в перший день.
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Ета ніправда! Парашенка всьо украл!
Зєєєля сказал чьто украл, значіт всьо украл, єврєй врать не будет, правда ж?
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тебе хтось тягнув за язик правду казати? За останні 5 років ЗСУ отримали майже 12 000 зразків озброєння і військової техніки та майже 1,5 мільйона одиниць засобів ураження, - Полторак - Цензор.НЕТ 2652
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Все це купив за своіі гроші Питро Олексійович!! Порошенко створив Украііну, а зебіли обвалили доллар, на більше в них мозгов не хватило!! Страшно подумать, що вони зможуть зробити, коли ііх допустять до влади!! Порошенко - вернись!!
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Цікаво, а самі наші круті журналісти вже запустили хештег: «Ятєбєнєтупаяовца!#»?
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При Порошенку:
- дорогенька....
Журналісти: - я тобі не дорогенька!!!!!!!!!
При Зеленському:
Зелений "Слуга урода":
- тупа вівця!
Журналісти:
- б-б-е-е-е...з-з-зе-е-е....б-б-е-е-е...
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вот заразы они обвалили доллар а ты бомжом стал За последние 5 лет ВСУ получили почти 12 000 образцов вооружения и военной техники и почти 1,5 миллиона единиц средств поражения, - Полторак - Цензор.НЕТ 3381
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Полторак. молчи уже... не позорься..
"около 1,4 млн единиц средств поражения"

Это по 20 патронов на каждого бойца АТО? Даже на рожок Калаша не хватит
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А это как тут раз было: столько то единиц вооружения - бла-бла-бла, в т.ч. тактические ножи(процентов 90 от всего числа). И попробуй сказать что это неправильно?)
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Зеб, неужели Зелемойского не боятся и теперь ничего не взрывают, а Укроборонпром мог бы сразу производить и подрывать?
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Страшно подумать , что бьіло бьі , если Украина не имела колоссальньіх запасов оружия , техники и боеприпасов . А ведь в Грузии бьіла именно такая ситуация...
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Шо ви тут бредите?? Все купив Порошенко!!
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В країнах Балтії, не було колосальних запасів зброї.
Вони просто всі у 1995 році вступили до НАТО.
І тепер, русскіє прєзідєнти, могут только кусать сєбя за шліц.
А в Україні, мудрі комуняки, кричали : «Зачєм Украінє НАТО !»
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Страньі Балтии особой ценности для создания империи не представляют , в отличии отУкраиньі.
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Якби ракетні бази НАТО/США були в на кордоні Чернігівської, Полтавської, Луганської і Донецької областей, то ***** сралось би тоді, лише від одної думки, про вторгнення в Україну. Так, як воно зараз сереться лізти у Балтійські країни. Не дивлячись на ущємлєніє там прав рускізичних.
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В странах Балтии нет "ядерньіх баз" , да они там и не нужньі. И Украина в состоянии сама , не нарушая безьядерньій статус , защитить себя от агрессии собственньім ракетньім оружием сдерживания. Надо немного поработать.
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Этот человек вообще понимает значение слова "образец"?
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Нееее,откуда ему ,министру обороны понимать,вот татаромордва *пихто*- главный спец по поняткам!
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Воопще то не понимаю 12000 единиц вооружения и военной техники восстановить. Да такой массой можно была Раасеян гнать до Петропавлоск - Камчатского
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Это только на компьютере можно вооружение телепортировать, а в жизни его необходимо тащить по земле...
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пафосный ты не наш,мордвин-чебу рашка,меняй ник на *мордвин-чебурашка*!
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оце так "зрада" Пороха...таки "заробляв на крові" 5 років....А при цьому дезертирі вже скоротили 100 військових медиків, фінансування та харчування воїнів... готуємося до капітуляції????
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пробачте...не сто, а тисячу 1000(!!!) військових медиків скоротили, які рятували життя нашим захисникам!!!
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Мало того, зникли танки і друга військова техніка, яку за своіі гроші купив і віддав ВСУ Петро Олексійович!! Другий місіць знайти не можуть! Зебіли прокляті, коли ж ви наіістеся!! При Порошенку такого не було!!
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Зебилы -это все при "воре и коррупционере" Порошенко а ваш "Шаурмен" на коленях сопли перед Пуйлом жует да из укринских солдат живые мишени сделал...Ганьба вам !
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Зебилизм как раковая опухоль уничтожает страну и ее Армию....
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Вони ще за оті підірвані склади повинні отвітить, які підпалили і звернули це на Порошенка!!
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Оооо. Так то Зеленский склады подорвал?????
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Я жодного разу не релігійна людина, але...
В контексті новини все ж доречно згадати про яблучний SPAS.
За последние 5 лет ВСУ получили почти 12 000 образцов вооружения и военной техники и почти 1,5 миллиона единиц средств поражения, - Полторак - Цензор.НЕТ 2676

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Полторак - агент кремля
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"Я їздив до України й бачив передане іншими державами обладнання, яке так і знаходиться у морських контейнерах", - сказав Саджан
Частина обладнання переданого від іноземних партнерів українським Збройним Силам не використовується у навчанні та в ході виконання завдань за призначенням

Про це розказав Міністр оборони Канади Харджит Саджан в ході розмови на Radio Canada International
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"1,5 миллиона единиц средств поражения" - Полторак патроны посчитал.
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А толку ? Галавнакамандующій дав каманду : проста пєрєстать стрєлять .
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лучше если Мародёр разворовывает собственную армию?
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хахахахт порохобот назови виновных в взрыве складов боеприпасов за 5 лет?
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Виноваты татаромордовские диверсанты и местные коллаборанты,баран винторогий ,все очевидно ,как и то,что ты из этой же обоймы...
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а почему не поймали и не посадили???? где суд где приговор порохобот? или они не уловимые
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А сколько взлетело на воздух при 5ти взрывах арсеналов?
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Та не хвилюйтесь , Все йде певно по хабадському плану . Головна ідея оборонної Доктрини зєлєбєні - НЕЄСТРЄЛЯТЬ упішно втілюється в життя . Тепер ніяких нових озброєнь ЗСУ , ніяких тренажерів для "Бука" і С300П , зменшити штат ЗС на 1000 медиків , припинити будівництво гуртожитків для контрактників . І заборонити парад для того щоб гої забули про те що мають армію і можуть воювати. Зазєлі ви дупоголові .
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"более 11,9 тыс. образцов вооружения и военной техники, около 1,4 млн единиц средств поражения",- так можно деньги украсть. "1,4 млн единиц средств поражения",- это что патронов ракет снарядов? Это вагон патронов? "За полтора года Украина потеряла 40% всех запасов боеприпасов - Бутусов. Потери на взорванных складах в три раза превышают затраты на боеприпасы за время войны в течение пяти лет."
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Порохополторак взірвав 6 складів з ************ на 6 млрд.дол.США, пора на нари з конфіскацією.
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ЗЕбилы взорвали 6 складов для чёрного пиара и шоб теперь такому ЗЕбилу как ты можно было визжать шо то Порошенко виноват, а взрывали то ЗЕбилы.
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