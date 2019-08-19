 За останні 5 років ЗСУ отримали майже 12 000 зразків озброєння і військової техніки та майже 1,5 мільйона одиниць засобів ураження, - Полторак

Про це міністр оборони Степан Полторак заявив на засіданні Комітету реформ Міноборони і ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Упродовж 2014-2019 років Збройним силам поставлено більш ніж 11 тис. 900 основних зразків озброєння і військової техніки та близько 1,4 млн одиниць засобів ураження. Крім того, прийнято на озброєння 120 зразків, відновлено ​​справність понад 12 тис. одиниць ОВТ. Також було вжито заходів з освоєння виробництва ракет і боєприпасів на національних підприємствах, затверджено Програму ракетобудування. Завершується випробування реактивного комплексу "Вільха", вжито комплекс заходів щодо посилення сил і засобів ППО, зокрема зенітно-ракетного прикриття, впроваджується нова система логістики", - сказав Полторак

За словами міністра, за ці роки від іноземних партнерів, насамперед, від США було отримано матеріально-технічної допомоги на суму понад $360 млн. Також Міністерство оборони України отримало повноваження на закупівлю озброєнь з імпорту у закордонних партнерів.

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Крім того міністр повідомив, що зараз продовжує проходити експеримент з логістичного забезпечення за принципами НАТО, вдосконалена система речового забезпечення, введено 17 стандартів НАТО, введено понад 100 нових предметів речового майна та уточнено норми забезпечення.

Говорячи про реформу системи харчування ЗСУ, Полторак зазначив, що зараз у Збройних силах здійснено перехід 73 військових частин на нову систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування.

"Міністр оборони України підкреслив, що згадані пріоритети мають залишитися і на перспективу", - йдеться в повідомленні.