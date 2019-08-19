 "Відставкою" Богдана суспільство відволікли від "ядерної бомби в українській політиці та судочинстві" - записів з ОАСК, - Луценко

Таку думку в інтерв'ю Цензор.НЕТ висловив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

" Найрезонанснішою і найважливішою справою, яка мала ефект ядерної бомби в українській політиці та судочинстві, були плівки з ОАСК. Для того, щоб це дуже не обговорювали, вас зманили на манівці нібито відставки Богдана", - заявив він.

Генпрокурор порівняв записи переговорів суддів з "плівками Мельниченка".

"Я б це назвав "плівками Мельниченка", але не під диваном в АП, а в суді. Ми розуміємо, що "плівки Мельниченка" - це страшне звинувачення тій системі влади, яка була за Кучми. Але юридично з цього мало що можна отримати. Принаймні без записуючого пристрою і певних показань, визначених фігурантів. Так і тут. Прес-конференція Ситника і Горбатюка - це просто "чорна мітка" суддям і політикам з фактичним пожертвуванням правовою стороною справи", - підкреслив він.

Луценко зазначив, що офіційно всі оригінали документів перебувають у ГПУ, а негласні слідчі дії проводило НАБУ.

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На його думку, брифінг, проведений директором НАБУ Артемом Ситником і керівником Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури України Сергієм Горбатюком "був дуже шкідливим для провадження".

"Це дуже дивна історія. У слідчих Горбатюка з 2014 року є справа про можливі кримінальні правопорушення суддів часів Автомайдану. Справа опиняється чомусь у Чернігівській СБУ і слідчий Чернігівської СБУ визначає в цю групу слідчих Горбатюка і детективів НАБУ. При тому, що в групі прокурорів представників САП немає. Тобто за директивами НАБУ немає процесуального нагляду. Що скажуть в суді про допустимість доказів, здогадуєтеся? Тим не менш, вони працюють 7 місяців, чекаючи, як тепер я вже знаю, хабарі в ОАСК.

Чекають їх, чекають, чекають, і раптом - бах! Все це в сторону. Горбатюк виходить на один день з відпустки, тому що потрібно терміново провести прес-конференцію з Ситником. Викидаються плівки в суспільство, вірніше, нарізка з плівок, тому що "так треба". Ясно, що є 7 місяців записів. Ясно, що вони навіть ще не переведені з дисків на папір. Але з того, що я бачу, це більше політико-юридичний документ, ніж юридичний", - повідомив Луценко.

За його словами, при цьому закон не передбачає можливості зняття копій з матеріалів негласних слідчих дій ні до розсекречення, ні після. Генпрокурор підкреслив, що у справі плівок ОАСК він, Горбатюк, Ситник та інші підписали документ про нерозголошення.

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний член ВККС, який користувався підтримкою громадськості, - Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про імовірне втручання суду в роботу держорганів змонтовані, а розмови спотворені.

Крім того, Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунку до обшуків у суді і кримінального переслідування суддів.