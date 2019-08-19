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Все про:Зеленський (2420) Путін (10419) Росія (19405) Франція (763) Макрон Емманюель (269)

 Розмови із Зеленським вселяють "обережний оптимізм", - Путін

Глава держави-агресора Володимир Путін пообіцяв проінформувати президента Франції Еманюеля Макрона про останні контакти з лідером України Володимиром Зеленським.

Про це Путін заявив на переговорах з Макроном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я проінформую пана президента про свої останні контакти з новообраним президентом України. Тут є деякі речі, які можна обговорювати, які вселяють такий обережний оптимізм", - сказав Путін

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, уп'ятницю, 19 серпня президент Франції Макрон приймає свого російського колегу Путіна в літній резиденції - замку Форт Брегансон на Лазурному узбережжі.

Читайте також: Путін 19 серпня обговорить з Макроном Україну, а також перспективи роботи в "нормандському форматі", - Пєсков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143686
 
 
 Топ коментарі
 
Похвала из уст мрази и убийцы украинцев, звучит как приговор☹️
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Понятно....
Сдєлают Україну вмєстє...
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но сєгодня у ніх нє прокатіло, слава караваю

Oleh Fedorov‏ @ONfree_dom 3 часа назад

Нетаньяху кореш Путина, каждую неделю в Москве решает свои вопросы. Ему насрать на наш Донбасс, Крым. У него под боком Сирия и выборы впереди.И женушка его скрывать не умеет свое отношение к стране, куда они прилетели. Он решает только свои вопросы
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ну, как тут не вспомнить слова израильской прессы (актуально в связи с визитом Натаньяху):
Розмови із Зеленським вселяють "обережний оптимізм", - Путін - Цензор.НЕТ 9671
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но сєгодня у ніх нє прокатіло, слава караваю

Oleh Fedorov‏ @ONfree_dom 3 часа назад

Нетаньяху кореш Путина, каждую неделю в Москве решает свои вопросы. Ему насрать на наш Донбасс, Крым. У него под боком Сирия и выборы впереди.И женушка его скрывать не умеет свое отношение к стране, куда они прилетели. Он решает только свои вопросы
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Все решают свои вопросы. Но вариант для решения своих вопросов возможно у Украины с Натаньяху есть. Натаньяху топит за Трампа, и об этом они говорить наверняка тоже будут. Отсюда возможно пространство для маневра. (дело Манафорта, компромат против демократов итд)
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Мля, а чьи вопросы должен решать премьер Израиля, наши? Что за тупая постановка вопроса.
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так есть результат 8 погибших и зе который потерялся(((((((
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Похвала из уст мрази и убийцы украинцев, звучит как приговор☹️
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Это вроде как подействует цианид или обойдется. Шоу продолжается!
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то что выгодно куйлу то не выгодно нам, поэтому его оптимизм это просер зели
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Клоун попытается сдать всю Украину... вот пынька и радуется.
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мой совет обратитесь в кащенко пока не поздно
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Та звідти і постять соєві...
😁
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поребрики, кащенко это у вас недалеко от лахты
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Ги. Був тут один борець з Порошенком, так він раз заявив що проти Порошенка вийде ;на Болотную;.
Лахта зовсім не палиться.
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де заява у відповідь , тільки без "ізвінітє" і "другая старана".
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коли буде слідуючий президент.замість Зеленського--тоді буде про що говорити і не тільки..
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Замініть росіянізм слідуючий на один з варіантів: такий, наступний. Та не користуйтесь гугельпереводчиком.
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разговоРЫ? так шмаркля все не угомонится, оказывается..
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******* зараз всьо пояснять))
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Бойтесь данайцев, дары приносящих (с)
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Тут больше внушает оптимизм ситуация внутри России ,в такой ситуации или надо Вовану начинать победоносную войну или сматывать удочки с Донбасса.. Разговоры с Зеленским внушают "осторожный оптимизм", - Путин - Цензор.НЕТ 6156
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А вот мне наша шмаркля недолуга внушаеть исключительно неосторожный пессимизьм.(
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***** с осторожным оптимизмом портит штаны...
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Если реально, то клоун со своей шоблой не надолго. Его ленинские подвижки это путь в никуда . Скоро даже поддерживающие его никчемы это поймут. Главная опасность в том , что за это время он может натвоить непоправимое (
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О, після таких слів ***** зебіли ще дужче полюбили свого кумира.
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Клав #уйло з прибором і на Зе,і на Макрона. Бикує,гнида...
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То, что Зеля проиграл все в международной политике, уже понятно. Только вопрос, понял ли он это сам?
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Ну, я бы так тоже не ставил вопрос. Если он не понимает, что все время проигрывает, то понятное дело, побед точно не будет. Если понимает, то должен делать выводы. Я пока, ни того, ни другого не вижу.
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О, ну все, сьогодні в офісі ОПГ зебіка будуть рвати баян під шаурму. Нарешті, нарешті шмарклю помітив сам вялікий фюрер рассеянский і навіть щось там про нього без нього тявкне, та то таке, хто ще не витер ноги об кловуна?
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Зеленский поставил Пу в оборонительную позицию , начало неплохое...
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ЗЕлупа на коленях поставил ***** в оборонительную позицию???
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Шо, пуйло обороняецца от сосательной позиции шмаркли?! Дык, у пуйла там и на расейке очередь из таких сосателей тупорылых оченно длинная...
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Конечно, оптимизм осторожный -сдача позиций Украины идет очень медленно и пока еще обратима. Пока обратима...
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Нас заріжуть не боляче, під наркозом всенародної любові до Зелі.
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Після цих слів )(уйла у мене повний песимізм і впевненість, що ВАЗеленський вже здав Україну.
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Кремлёвский каудильо клевещет на одном глазу.Ни слова правды.Патологический лжец и убийца.Все высказывания надо понимать с точностью наоборот.Как ловко Кремль сегодня закакал медиа женой Нетаньягу.Да сегодня ознакомительная поездка,да предвыборная, но динамика на недалёкое будущее -сумасшедшая.
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Что у х.йла вызывает оптимизм , то в украинцев вызывает беспокойство . И наоборот . Если х.йло так заговорило , нужно готовиться к худшему ... Розмови із Зеленським вселяють "обережний оптимізм", - Путін - Цензор.НЕТ 9409 .
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Север планеты загадил радиацией , восток и юговосток евразии - СО-2 , - терпим дальше ссыкуна со своей кружкой на банкете .
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"...о своих последних контактах с вновь избранным президентом... " Хочется почитати коментарі зебілів-"патріотів", про проєвропейського презЕ
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Початок розмов зеленського з пуйлом, які всєляют оптімізм, має стати початком гуртування патріотично налаштованих українців, бо такими темпами гаряча фаза війни не за горами і то буде вона по всій території України. Чому, тому що як тільки наш новий гарант памірітся з кацапами і здасть нас з потрохами, і буде це буде тихенько так щоб ніхто і не зрозумів як, то почнеться справжня громадянська війна всередині країни, бо є багато тих хто ніколи не воював, нічим не допомагав воякам та країні, але які дуже тяжко усталі ат вайни і хатят міра любой цєной, а є й ті хто воював, гинув, втрачав побратимів, сидів в катівнях лугандонії і зараз сидять по тюрьмах на кацапії, хто хоронив дітей, батьків, братів та сестер і хто ніколи не буде мірітся з терористичними потворами.
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