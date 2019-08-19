 Розмови із Зеленським вселяють "обережний оптимізм", - Путін

Про це Путін заявив на переговорах з Макроном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я проінформую пана президента про свої останні контакти з новообраним президентом України. Тут є деякі речі, які можна обговорювати, які вселяють такий обережний оптимізм", - сказав Путін

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, уп'ятницю, 19 серпня президент Франції Макрон приймає свого російського колегу Путіна в літній резиденції - замку Форт Брегансон на Лазурному узбережжі.

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