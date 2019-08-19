 Слід провести перезапуск відносин ЄС-Росія, - Макрон

Про це він заявив під час ділової зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Макрон висловив переконання, що навіть за наявності розбіжностей "потрібно шукати точки дотику і перезапускати наші відносини - відносини РФ і Євросоюзу".
"Якби ми в Раді Європи продовжували сваритися, Росія грюкнула б дверима. У росіян не було б, наприклад, можливості звертатися до Європейського суду з прав людини", - сказав французький лідер.
Він зазначив також, що відмова від діалогу з РФ призведе до того, що "ми відштовхнемо велику державу - Російську Федерацію, вона відвернеться від Європи і повернеться цілком до Китаю, а це не в інтересах Франції, Євросоюзу".
Президент Франції Макрон приймає свого російського колегу Путіна в літній резиденції - замку Форт Брегансон на Лазурному узбережжі.
Как там коррупция?
Пеця с ней по прежнему не борется?
Зєля що, фуфєл, йому фантик від цукерки.
🤑
Да и Франция и Израиль были союниками в свое время, даже немного больше чем с США сейчас. Потом французы решили сделать ставку на арабов и тот же де Голль начал убивать все политические и военные связи.
И почему то, когда сейчас смотрю на Францию, которая с каждым днем все больше становится похожей на смесь Сомали с Афганистаном, меня это искренне смешит.
Впрочем, Макрон всего навсего сказал вслух то, что происходит давно в реальности, EC не хочет и не будет ссориться с Россией по настоящему.
Вся праця Порошенка аннулюється блазнями..
Макрон, не потрібно бути ганчіркою!
ПАСЕ, перезапуск, большая семерка, поклонились в пояс...
Крым?..ну так случилось...Боинг? ну...так бывает...Донбас? ну...так.. по фиг...
Досить йти на повідку в піндосів!
История - не учительница, а надзирательница...... она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.(с)
Позорище!