EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 За кордоном
  3990  86
Все про:Путін (10419) Росія (19405) Євросоюз (2586) Макрон Емманюель (269)

 Слід провести перезапуск відносин ЄС-Росія, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон виступає за перезапуск відносин між Євросоюзом і Росією, відсутність діалогу призведе до подальшого зближення Москви з Пекіном.

Про це він заявив під час ділової зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Макрон висловив переконання, що навіть за наявності розбіжностей "потрібно шукати точки дотику і перезапускати наші відносини - відносини РФ і Євросоюзу".

"Якби ми в Раді Європи продовжували сваритися, Росія грюкнула б дверима. У росіян не було б, наприклад, можливості звертатися до Європейського суду з прав людини", - сказав французький лідер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін 19 серпня обговорить з Макроном Україну, а також перспективи роботи в "нормандському форматі", - Пєсков

Він зазначив також, що відмова від діалогу з РФ призведе до того, що "ми відштовхнемо велику державу - Російську Федерацію, вона відвернеться від Європи і повернеться цілком до Китаю, а це не в інтересах Франції, Євросоюзу".

Президент Франції Макрон приймає свого російського колегу Путіна в літній резиденції - замку Форт Брегансон на Лазурному узбережжі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143678
 
   
 Топ коментарі
 
Ну что зебобики?
Как там коррупция?
Пеця с ней по прежнему не борется?
 показати весь коментар
 
Ідіот, політична корупція! Це коли політики беруть гроші у ворогів, щоб зробити щось ворогам вигідне!
 показати весь коментар
 
Главное перестать стрелять, шаурма форева
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну что зебобики?
Как там коррупция?
Пеця с ней по прежнему не борется?
 показати весь коментар
 
 
При чем здесь коррупция, если тема за рашку и Евросоюз.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ідіот, політична корупція! Це коли політики беруть гроші у ворогів, щоб зробити щось ворогам вигідне!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Макрон назвал Московию великой державой. Топит за "русский мир".
 показати весь коментар
 
Чергова перемога ЗЕдента у зовнішній політиці! Чи то Порох все ще гадить?
 показати весь коментар
 
 
"Тема за рашку и Евросоюз" с Украиной за скобками.
 показати весь коментар
 
 
пішов нахер,жабоїд зі своїм перезапуском! Следует провести перезапуск отношений ЕС-Россия, - Макрон - Цензор.НЕТ 9509 Не твоїх співвічизників кацапи вбивали! Тоді б ти не так скиглив би! Ніякого миру і перезапуску з монголоїдами не може бути поки не заберуться з української землі!
 показати весь коментар
 
 
твой пеця скоро будет в бегах вместе со своей шоблой .
 показати весь коментар
 
 
Зелю за последнее время кто только не "мокал" во внешней политике. Такое демонстративное неуважение под прихлопывание по плечу было только с Яныком после его кидка с евроинеграцией и наверное с поздним Кучмой после Гонгадзе. А Зеля просырвет все напропалую просто так, по ходу жизни.
 показати весь коментар
 
 
А просто так ли? Агрессора он агрессором не называет и договариваться на коленях хочет
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Главное перестать стрелять, шаурма форева
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пороха вместе с его бандой на передовую отправить.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Та там у всіх діти на передовій були, а від батьків там не буде толку, Одягни на тебе всю викладку, то тебе носити по окопу доведеться.
 показати весь коментар
 
 
Ти його там вже зустрічаєш, вояка совковий?
 показати весь коментар
 
 
Теперь ваша очередь, зелебобы, хватит косить от военкоматов, диваны все пропердели! Следует провести перезапуск отношений ЕС-Россия, - Макрон - Цензор.НЕТ 1254
 показати весь коментар
 
 
А ви свинорили вже весь оборонпром распродали? От і збирай тепер своїх підсвинків на передову, а не тут лайном бризкаєшся.
 показати весь коментар
 
 
Ні-ні, тепер тільки ви, бо ви розумна частина суспільства, до того ж патріотична. А порохоботів треба розстрілювати, я вже 3 місяці чекаю розстрілу, а ви все не йдете. Може дупа важка і приросла до дивану? Слід провести перезапуск відносин ЄС-Росія, - Макрон - Цензор.НЕТ 1773
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Уявіть лише, скільки за це отримав Коломойський!
Зєля що, фуфєл, йому фантик від цукерки.
 показати весь коментар
 
 
Браво., зебил! Так это оказывается Беня купил ради Путена Макрона!) 😂
 показати весь коментар
 
 
роSSия только успевает менять позы, где Китай ее имеет и в хвост и в гриву.
🤑
 показати весь коментар
 
 
Какой подлец! Какое сборище европодлецов...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Макрон все првильно делает. Раз зебилы выбрали новопреставленных слуг народа то он имет право выбрать росисю как делового парртнера для развития экономики Франции. Более того и северный поток 2 будет построен. кушайте не обляпайтесь теперь...
 показати весь коментар
 
 
Макрон говорит, что причина - сближение с Китаем. За Украину речи нет.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
за Украину там теперь вообще речи не будет Следует провести перезапуск отношений ЕС-Россия, - Макрон - Цензор.НЕТ 5995
 показати весь коментар
 
 
Не надо печалиться.Макрон против американского ветра не будет того.Просто включена дипломатия диалога.Главный союзник для нас и Ираиля -только США.На Макрона надейся,да сам не плошай.Макаронники- стократ хуже.
 показати весь коментар
 
 
Ну почему же, вот де Голль смог, он выгнал НАТО и пошел дружить с СССР.
Да и Франция и Израиль были союниками в свое время, даже немного больше чем с США сейчас. Потом французы решили сделать ставку на арабов и тот же де Голль начал убивать все политические и военные связи.
И почему то, когда сейчас смотрю на Францию, которая с каждым днем все больше становится похожей на смесь Сомали с Афганистаном, меня это искренне смешит.
 показати весь коментар
 
 
В те времена де Голля в Мацкве бывали и Вилли Брадт и Никсон.Были времена детанта,Хельсинки.А потом случился Афган и всё рухнуло,как карточный домик,потом корейский Боинг и Рейган: СССР- империя зла..И СССР покатился под откос всё ускоряясь..Сейчас черёд Китая,Ирана ,Орды.
 показати весь коментар
 
 
Кто завтракает с людоедом - оказывается в меню на ужин!
 показати весь коментар
 
 
Это про сша и всех остальных его союзников. Начали с дании - как ему отказать-то? Ну откажут, а он их по-прижмет. Добро пожаловать в новый мир геополитики - теперь можно покупать, продавать и обменивать целые страны и регионы. Не свои.
 показати весь коментар
 
Реал политик , ничего страшного. Тем более , что Украина за пять лет не собралась даже разорвать дипотношения с агрессором.
 показати весь коментар
 
 
Либеральненько так...
Впрочем, Макрон всего навсего сказал вслух то, что происходит давно в реальности, EC не хочет и не будет ссориться с Россией по настоящему.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Конечно. Они такие е как и ты. Могут только обещаниями кормить. Не зря в первой половине 20 века евреев отправили изучать молекулы. Жаль, что не всех....
 показати весь коментар
 
головному жабоїду прислали тонну жаб з навколомосковських боліт...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Что за "болiт". Не хочешь срать не мучай дупу, пиши по-русски.
 показати весь коментар
 
Слава Богу не 73%, а менше 44% (13 млн з 30 млн виборців).
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Да куда уж ему до тебя. Президент какой-то Хранции. Иди толчок норвежский мой.
 показати весь коментар
 
Ну, от йде перевод України з СУБ'ЄКТА в ОБ'ЄКТ...
Вся праця Порошенка аннулюється блазнями..
 показати весь коментар
 
 
Яка праця ? Офшорна ? Не мели дурниць Слід провести перезапуск відносин ЄС-Росія, - Макрон - Цензор.НЕТ 1411 Вона стала об"(ектом коли втратила ядерну зброю .Вiдмова вiд iдей вiдновлення ЯЗ це рiвнозначно поразцi у вiйнi з агресором . Вiдмова вiд встановлення повноцiнного вiзового режиму =ганьба баризi удвiчi
 показати весь коментар
 
Який перезапуск? Що за дурня? раша-паРаша щось хіба виправила? Зробила хоч маленький крок? Покаїлась? Визнала свої злочини? Ні. То нехай пуйло йде до дупи.

Макрон, не потрібно бути ганчіркою!
 показати весь коментар
 
 
интересно кто иэтих гигантов самый большой макарон хэйло зелечмо или макарон зелечмо хэйло
 показати весь коментар
 
 
чего этот лягушатник боится сближения китайцев с паРашей? Граница с Китаем давно уже проходит по границе с ЕС.
 показати весь коментар
 
 
Судя по всему сгорелый Парижский Собор для Макрона мало, ждем что попустит Бог в дальнейшем.
 показати весь коментар
 
 
"Если бы мы в Совете Европы продолжали ругаться, Россия хлопнула бы дверью. У россиян не было бы, например, возможности обращаться в Европейский суд по правам человека", - сказал французский лидер.------------------------Если бы рашпили признавали решение суда, в этом был бы смысл!... Источник: https://censor.net.ua/n3143678
 показати весь коментар
 
 
Ну обвинять одного Зелю в том, что Украина уходит на задворки европейской политики тоже не верно. А то, что он продолжает хрюкать как папередники, ничему хорошему не приведет. То, что говорит лягушка результат безальтернативного Минска.....
 показати весь коментар
 
 
Одни только дикие алебардисты показали кацапам что могут приземлить на 123 Следует провести перезапуск отношений ЕС-Россия, - Макрон - Цензор.НЕТ 7906 Следует провести перезапуск отношений ЕС-Россия, - Макрон - Цензор.НЕТ 1005
 показати весь коментар
 
 
ра-а-а -зом !.ра-а-а-зом !ра-а-а-зом ! мы зробили их ! клево було і прикольно .
 показати весь коментар
 
 
"мы бы оттолкнули великую державу"_________________хороши "союзники"...
 показати весь коментар
 
 
Грабли, грабли....Или во Франции не любят изучать историю, или московские деньги не пахнут ? Американцы уже попробовали ,,перезапуск,, и убедились, что сколько кацапа ни прикармливай, - он все равно на чужое смотрит как на свое
 показати весь коментар
 
 
ничего удивительного...
ПАСЕ, перезапуск, большая семерка, поклонились в пояс...
Крым?..ну так случилось...Боинг? ну...так бывает...Донбас? ну...так.. по фиг...
 показати весь коментар
 
 
По моему Китай не сильно хочет связываться с парашей т.к.отсталая и прогнившая насквось ситема раши не движется вперед
 показати весь коментар
 
 
Ідіот.Будеш перезапускатись,коли кацапські танки під Парижем стоятимуть...
 показати весь коментар
 
 
Это ничтожество встретит их хлебом-солью. Урод!
 показати весь коментар
 
 
Самое интересное в макроновских бреднях то, что никакой ЕС раше не поможет, когда Китай прийдет забирать свое -Сибирь аж по Урал. И Макрон это прекрасно понимает, но включает дурика, решает свои вопросы, сейчас.
 показати весь коментар
 
 
уже нет сомнения в том,что минский сходняк,как и "нормандская"куйня -есть организованы рашистом вместе с его немецко-французскими для создания кровопролитного конфликта в Украине и,что бы недопустить Украину из-за него в ЕС и в НАТО. именно для этого эти твари отрезали частьУкраины под создание ордло...
 показати весь коментар
 
 
А шо по этому поводу скажет наш зюзя? Или опять будем ждать реакции больше недели?
 показати весь коментар
 
 
В тему хочу спросить - чей Крым? Кто-то знает историю Крыма? В результате чего Крым стал Украинским и как бездарно, предательски его профукали. И почему по этой причине страны ЕС должны нести экономические потери? Они не могут это терпеть вечно. Украина не сделала ничего против Росии за 5 лет, пока действовали санкции. Но ждёт, что за неё это сделает Франция, Германия и другие страны ЕС.
 показати весь коментар
 
 
Не "ради этого", лжец! А чтобы остановить гитлера-2 с ЯО! Кретин, ****...
 показати весь коментар
 
Кретин ты, ****! В моём посте нет слов "ради этого". Что творится в твоём воспалённом мозгу? Гитлер 2 выстраивает взаимовыгодное сотрудничество с ЕС, строя, например, многомиллиардный Северный поток 2. На этом очень хорошо заработают немцы и русские. А кто не давал Украине зарабатывать на ГТС? Гитлер 2 хочет снятия экономических санкций для сотрудничества с Европой. И Европа этого уже хочет. Договорятся.
 показати весь коментар
 
Во времена холодной войны Франция была сердечным другом СССР. Это был ее противовес англо-американскому влиянию в политике. Теперь она то же будет делать с рашей. А немцы прагматично считают деньги, им дружить с рашей выгодно. Просто Меркель не произносила это вслух, а лягушатник озвучил.
 показати весь коментар
 
 
Україні також варто перезапустити відносини з Росією.
Досить йти на повідку в піндосів!
 показати весь коментар
 
 
зекретин со всеми уже переговорил о сдачи интересов Украины... У нас электрического стула нет, так что участь чаушеску для зеклована в самый раз
 показати весь коментар
 
 
А можно список интересов Украины? Шото я не слышал ни от кого. КиздЯт и кИздят наши деньги. Вот и все их интересы.
 показати весь коментар
 
Ну,конечно же надо перезапуститься! Чего же не перезапустится,- все ведущие державы перезапущены ,типа Беларусь,Молдова,Украина...Кстати у нас с 1 августа подняли цены на электроэнергию Феноса на 6 %, а РЕД НОРД (по северу Молдовы) на 15%- наш бельцкий мАлдАванин по фамилии Русу наверное танцует от счастья! Слід провести перезапуск відносин ЄС-Росія, - Макрон - Цензор.НЕТ 9622 Подняты также тарифы на воду и канализацию почти в два раза для нескольких районов. Ожидается существенное увеличение тарифов на газ.А соССиалисты сидят на берегу реки,на главных постах власти, (сегодня выбрали на пост шефа Конституционного Суда соССиалиста В. Цуркан),и ждут скорого проплыва тел проевропейцев...Кретины.
 показати весь коментар
 
 
Заигрывание в начале 20-го столетия с агрессором - ничему не научило. Жаль.......
История - не учительница, а надзирательница...... она ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков.(с)
 показати весь коментар
 
 
Кто хочет интеграции в Европу - чемодан вокзал европа
 показати весь коментар
 
 
Макарон, перезапусти свой стручок и сходи пробздись, выпей чего холодного, протрезвей. может, перестанешь нести бред и вылизывать ботоксному Сцарька-лысогному.

Позорище!
 показати весь коментар
 
Что и следовало ожидать... понимая кто такой зеля, можно договариваться с ****** даже прячась... макнув клоуна очередной раз в собственные зеленые какашки
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору