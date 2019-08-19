EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  5724  124
Все про:візит (674) Ізраїль (325) Нетаньяху (50)

 Дружина Нетаньяху не хотіла проявити неповагу до України, і ніщо не може затьмарити важливість візиту, - Офіс Зеленського про ситуацію під час зустрічі прем'єра Ізраїлю

Дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху Сара не хотіла проявити якусь неповагу до України, і такі незначні казуси не можуть нівелювати важливість його візиту в Київ, зазначають в Офісі президента України Зеленського.

"Це було зроблено ненавмисно і в жодному разі не є проявом неповаги до України. Цей випадок не може затьмарити важливості і масштабності візиту прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну, який відбувся вперше за 20 років і став для обох країн важливим поштовхом до розвитку відносин в економічній, освітній, культурній сферах і в IT", - сказала речниця президента України Юлія Мендель у відповідь на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Раніше в соцмережі Facebook було опубліковано відео, на якому дружина глави ізраїльського уряду нібито кидає хліб під час церемонії зустрічі високих гостей в аеропорту "Бориспіль".

Читайте також: Росія веде інформаційну війну для дискредитації візиту Нетаньяху, запустивши фейк про викинутий його дружиною хліб, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143677
 
 
 Топ коментарі
 
да она смотрит на нас как и зеленский на зебилов Супруга Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может затмить важность визита, - Офис Зеленского о ситуации при встрече премьера Израиля - Цензор.НЕТ 3295
 показати весь коментар
 
Кантора на підхваті. Відмазують своїх. Супруга Нетаньяху не хотела проявить неуважение к Украине, и ничто не может затмить важность визита, - Офис Зеленского о ситуации при встрече премьера Израиля - Цензор.НЕТ 5006
 показати весь коментар
 
Зеленский сглотнул, вытерся и сказал что вкусно было. Трусливый гидрант
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
- Сара, там в холодильнике есть белая рыбка - нарежь мне её тонкими ломтиками.
- Ой-вей! Абрам, будь мне известен, шо это таки свиное сало!
- Сара, а я шо, тебе спрашивал, как звали эту рыбку при жизни?! Я тебя попросил - нарежь мне её тонкими ломтиками...
 показати весь коментар
 
 
73% довбні хто роздуває. Якась корова кинула хліб нах її десь бачив і того самого піаніста тільки всякі йолупи кричать що все підстава і там нічого такого зовсім небуло і мої очі цього небачили. І дрищ мали тормоз сто пудово не наркоман і його пахан ангел а ми всі Українці маємо смиренно на це дивитись. Не хера у вас хлопці не вийде.
 показати весь коментар
 
 
Якось непогодженно працюєте. Зебіли репетують, що порохоботи брешуть, що кидала, а вона не кидала. Бутусов заявив, що "Русскоязычные СМИ Израиля распространили дискредитирующую информацию, что якобы жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время визита в Украину вначале бестактно отчитала экипаж самолета, а затем выбросила кусок хлеба, которым ее угостили по прилете в Украину." І ось ОПа заявяляє, що таки кинула. Але нічого, що кинула. Хай кидає, головне, що хтось приїхав
 показати весь коментар
 
 
Нехороший знак, так как именно их соплеменники спровоцировали в Украине Голодомор.
http://ronin.com.ua/posts/790
 показати весь коментар
 
 
Хозяева зелемойских...уважительней нать. Беню ведь вьідать могут.
 показати весь коментар
 
 
бросить хлеб- бросить "зе" ,который есть презом страны...это неуважение"зе"
 показати весь коментар
 
 
Та ми й так зрозуміли,що порохоботи з кремлеботами-вороги українського народу.В них навіть рильця однакові.
 показати весь коментар
 
Самое интересное, что извиняется не Сара, а Зеленский
 показати весь коментар
 
 
Смотрю на нее смотрю... нужно сказать, у некоторых жопа красивее чем у нее лицо Дружина Нетаньяху не хотіла проявити неповагу до України, і ніщо не може затьмарити важливість візиту, - Офіс Зеленського про ситуацію під час зустрічі прем'єра Ізраїлю - Цензор.НЕТ 4878
 показати весь коментар
 
 
Там у них другие стандарты, там у них она красавица, там и Кернес красавец.
 показати весь коментар
 
 
Ти свою дупу, кацапюра, дуже переоцінюєш. Звісно пляшка туди влазить майже цілком, але навіщо це ще комусь, окрім тебе?
 показати весь коментар
 
Ну звісно. Зелений чмошник задок повилизує цій жидівській шушері. Господи! Спаси Україну!!!!
 показати весь коментар
 
 
Россия ведет информационную войну для дискредитации визита Нетаньяху, запустив фейк о выброшенном его женой хлебе, - Бутусов - "Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине." - Бутусов, оказывается Сара таки хлеб выбросила и никакой это не фейк, фейк твоя писанина.
 показати весь коментар
 
 
Може Сара харчується тільки кошерною їжою. Ти б їв смажених тарганів, "хмельницький"? А у деяких країнах це - смаколики, і гостей їми пригощають, відриваючи від себе. Але ти потренуйся. В тебе в хаті тарганів має бу ти повно, бо ти цілодобово стирчиш у мережі і навіть сміття винести тобі ніколи, з усього.
 показати весь коментар
 
Пусть извинится лично!
Украинским караваем они брезгуют, а вот деньгами на пенсию евреям за которыми прилетели нет! Вот что значит президент еврей! Украинцы, а где наш президент??
 показати весь коментар
 
 
Як підхопили цю новину про "викидання хліба" Сарою порохоботи!!! Наче вона взяла ту паляницю і жбурнула її в пику вітаючим. Ще й ногами його, ногами! Порохоботи працюють не тільки проти Зеленського, а і проти України. Але хто б дивувавсь...
 показати весь коментар
 
Бутусов сказал что Сара уронила случайно. Расходимся.
 показати весь коментар
 
Ссориться на уровне стран из за глупости, так ведь нужно было,да, антизебилы?
 показати весь коментар
 
вона вважає, що проявила цинічну неповагу до країни, до народу, - жидура набита, осоромила не лише премєр-міністра, осоромила свою країну, свій народ.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору