 Дружина Нетаньяху не хотіла проявити неповагу до України, і ніщо не може затьмарити важливість візиту, - Офіс Зеленського про ситуацію під час зустрічі прем'єра Ізраїлю

"Це було зроблено ненавмисно і в жодному разі не є проявом неповаги до України. Цей випадок не може затьмарити важливості і масштабності візиту прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну, який відбувся вперше за 20 років і став для обох країн важливим поштовхом до розвитку відносин в економічній, освітній, культурній сферах і в IT", - сказала речниця президента України Юлія Мендель у відповідь на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Раніше в соцмережі Facebook було опубліковано відео, на якому дружина глави ізраїльського уряду нібито кидає хліб під час церемонії зустрічі високих гостей в аеропорту "Бориспіль".
- Ой-вей! Абрам, будь мне известен, шо это таки свиное сало!
- Сара, а я шо, тебе спрашивал, как звали эту рыбку при жизни?! Я тебя попросил - нарежь мне её тонкими ломтиками...
http://ronin.com.ua/posts/790
Украинским караваем они брезгуют, а вот деньгами на пенсию евреям за которыми прилетели нет! Вот что значит президент еврей! Украинцы, а где наш президент??