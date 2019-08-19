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 Політика України, Події
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Все про:Інтерпол (247) Луценко (2586)

 У нас фактично заблоковано співпрацю з Інтерполом, оскільки немає заочного судочинства, - Луценко

Справи Майдану без заочного судочинства розкрити неможливо, оскільки багато підозрюваних перебувають в РФ.

Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Справи Майдану без заочного судочинства розкрити неможливо. Усі вищі посадові особи-підозрювані перебувають у Москві. Вся середня ланка - в Москві. Частина нижньої ланки - в Москві. Тобто без "заочки" ніяк не обійтися. Тому парламент дав дозвіл на "заочку" до створення ДБР. Тобто з весни 2016 по осінь 2018 р. До цього часу було потрібно максимум справ направити в суд по цій процедурі", - повідомив Луценко.

Він уточнив, що керівник розслідування Сергій Горбатюк відразу зайняв позицію, що не буде розслідувати заочно.

"Скажіть, як прокурор може не виконувати закон? Говорити, що це якийсь не європейський закон, не можна. У багатьох європейських країнах він є. Дуже простий приклад. Чому по МН-17 прокурори Голландії можуть розслідувати заочно, а Горбатюк щодо Майдану не може? І ось у нього пачка документів на "беркутів" на чолі з Солодовником, яким дозволили "заочку". У нього відповідь з Росії, Солодовник вже має паспорт Росії. Але Горбатюк проте каже: ні, будемо його чекати тут і будемо судити тільки очно. Те саме і щодо головної справи - про заочне засудження Януковича, Якименка, Захарченка у справі злочинного наказу про розстріл Небесної сотні. На мій погляд, це саботаж. Іншим словом я назвати не можу. Тепер уже все пропало, тому що право на заочне розслідування закінчилося", - зазначив генпрокурор.

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"Йдучи зі своєї посади, мені не дають спокою дві-три незавершені справи. Перш за все саме це. Якби мені зараз хоча б на тиждень дали право "заочки" - Янукович, Захарченко, Шуляк, Солодовник, Якименко отримали б повідомлення про завершення слідства і передачу його до суду. На жаль, парламент на дав мені такої можливості. Навіть потрібно було передати справу від Горбатюка тим, хто використовує всі можливості. Як, наприклад, у справі про державну зраду Януковича. Я в парламент ходив разів 5 щодо відновлення "заочки", ну хоча б у справах злочинів проти держави і особистості. Тобто не економіка, а виключно держзрада і вбивства-каліцтва. І завжди депутати не додавали мені голосів", - повідомив Луценко.

Він підкреслив, що у всіх країнах, що входять в Інтерпол, є така форма судочинства.

"Всі країни-члени Інтерполу, крім України, мають таке поняття, як заочний арешт. Тобто, якщо ми хочемо, щоб Інтерпол когось заарештував, ми спочатку приймаємо рішення про його заочний арешт, потім його затримають у Франції, Німеччині, Нідерландах і надсилають до нас. Зараз же не так. Ми пишемо: приведення з метою обрання запобіжного заходу. Звичайно, в тій країні запитують: чому ми маємо заарештовувати, коли у вас ще немає рішення про арешт? Це неправильно. Через це у нас фактично заблоковано співпрацю з Інтерполом. І ми цю норму хотіли врегулювати", - сказав генпрокурор, зауваживши, що депутати не підтримали його пропозицію через побоювання, що "Луценко всіх пересадить".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143676
 
 
 Топ коментарі
 
ооо порохоботы уже параноей заболели .....расмешили У нас фактически заблокировано сотрудничество с Интерполом, так как нет заочного судопроизводства, - Луценко - Цензор.НЕТ 233 зеленский сбежит. Не дождетесь У нас фактически заблокировано сотрудничество с Интерполом, так как нет заочного судопроизводства, - Луценко - Цензор.НЕТ 7423
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Для психиатра вполне достаточный...
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Правильно нужно налаживать связи, когда зеленский сбежит из Украины и его прийдется судить за зебилизм который он сделал с нашей страной
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хахаах вот что тебе хорошего сделал великий махинатор всея Украины - Петр 5.
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безвиз, томос, сильную армию, стабильность и давал просраться ************ на фронте. А зебил прекратил стрелять и сдает територию Украины ордиловцам. И еще не известно что сделает коаломойский крутя рукой в промежности новопреставленного... достаточный аргумент?
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ну синдром зебилизма, думаю, в психиатрии еще будут изучать в будущем
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ооо порохоботы уже параноей заболели .....расмешили зеленский сбежит. Не дождетесь У нас фактически заблокировано сотрудничество с Интерполом, так как нет заочного судопроизводства, - Луценко - Цензор.НЕТ 7423
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А они никак не могут смириться с мыслью, что фактически вся Украина послала в дальнее эротическое путешествие сивочолого гетьмана.
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Да я читал сегодня интервью самого Филарета .....он сказал нафиг мне такой термос. Короч корабль им Петра 5 потихоньку идет ко дну
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Вот как раз тебя придурка Интерпол найдет и посадит.
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Юра наверное забыл как он заочно Януковича посадил?
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Пусть не трындит. На моего Побратима в гпу так склепали документы, что словаки в шоке были от операции Интерпола в Кошице.
Особенно умилила фотка из освобождённой Карловки - в качестве подтверждения участия в террористической организации. Это чмо официально уведомило Интерпол о том, что ПС террористы. Теперь неизвестно какие последствия будут для добровольцев во время поездок в другие страны
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несподівано Югік почав проявляти бурну діяльність, а 5 років чомусь сидів тихо, як віскі в рот набрав )))
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то что луценко использует "цензор" в попытке отмыться, это понятно - зачем вот "цензору" пачкаться об это, вопрос!
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Схоже, що "Цензор" аби забити інформацію про ганьбу ізраїльської курки, ріже інтерв'ю Луцика на шматочки і вкидає окремими "новинами". Тоді треба було б повне інтерв'ю прибрати з головної сторінки
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что бы наловить Ыбы Югику не хватает неделю времени плачет он , однако на Сейшелах Отдыхала семья 8 ночей - с 3 по 11 января 2018 года., в Милане В целом путешествие генпрокурора продлится три дня вместе с уик-эндом,в Провансе
Завершив 10 денну відпустку в Провансі.
Неймовірна атмосфера простоти і краси.
Гори, виноград, лаванда, море.
І друзі. …....... Ты кому лапшу вешаешь на уши Пгокугог ?Ищи кружку трудяга..... У нас фактически заблокировано сотрудничество с Интерполом, так как нет заочного судопроизводства, - Луценко - Цензор.НЕТ 5958
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"У нас фактически заблокировано сотрудничество с Интерполом, так как нет заочного судопроизводства, - Луценко" - Януковича заочно засудили до 13 років в'язниці - это была шутка?
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А хто вам свинорилим заважав п"ять років,хабарі? Була ваша какаліція,ваша мародерна влада,ви не покарали жодного високопосадовця,жодного вбивці на майдані жодного рига,і тепер ще щось рохкаєте тварюки.
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....нет заочного судопроизводства, - Луценко

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А что делала ваша власть предыдущие 5 лет? Не знали про это?
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