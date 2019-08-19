 У нас фактично заблоковано співпрацю з Інтерполом, оскільки немає заочного судочинства, - Луценко

Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Справи Майдану без заочного судочинства розкрити неможливо. Усі вищі посадові особи-підозрювані перебувають у Москві. Вся середня ланка - в Москві. Частина нижньої ланки - в Москві. Тобто без "заочки" ніяк не обійтися. Тому парламент дав дозвіл на "заочку" до створення ДБР. Тобто з весни 2016 по осінь 2018 р. До цього часу було потрібно максимум справ направити в суд по цій процедурі", - повідомив Луценко.

Він уточнив, що керівник розслідування Сергій Горбатюк відразу зайняв позицію, що не буде розслідувати заочно.

"Скажіть, як прокурор може не виконувати закон? Говорити, що це якийсь не європейський закон, не можна. У багатьох європейських країнах він є. Дуже простий приклад. Чому по МН-17 прокурори Голландії можуть розслідувати заочно, а Горбатюк щодо Майдану не може? І ось у нього пачка документів на "беркутів" на чолі з Солодовником, яким дозволили "заочку". У нього відповідь з Росії, Солодовник вже має паспорт Росії. Але Горбатюк проте каже: ні, будемо його чекати тут і будемо судити тільки очно. Те саме і щодо головної справи - про заочне засудження Януковича, Якименка, Захарченка у справі злочинного наказу про розстріл Небесної сотні. На мій погляд, це саботаж. Іншим словом я назвати не можу. Тепер уже все пропало, тому що право на заочне розслідування закінчилося", - зазначив генпрокурор.

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"Йдучи зі своєї посади, мені не дають спокою дві-три незавершені справи. Перш за все саме це. Якби мені зараз хоча б на тиждень дали право "заочки" - Янукович, Захарченко, Шуляк, Солодовник, Якименко отримали б повідомлення про завершення слідства і передачу його до суду. На жаль, парламент на дав мені такої можливості. Навіть потрібно було передати справу від Горбатюка тим, хто використовує всі можливості. Як, наприклад, у справі про державну зраду Януковича. Я в парламент ходив разів 5 щодо відновлення "заочки", ну хоча б у справах злочинів проти держави і особистості. Тобто не економіка, а виключно держзрада і вбивства-каліцтва. І завжди депутати не додавали мені голосів", - повідомив Луценко.

Він підкреслив, що у всіх країнах, що входять в Інтерпол, є така форма судочинства.

"Всі країни-члени Інтерполу, крім України, мають таке поняття, як заочний арешт. Тобто, якщо ми хочемо, щоб Інтерпол когось заарештував, ми спочатку приймаємо рішення про його заочний арешт, потім його затримають у Франції, Німеччині, Нідерландах і надсилають до нас. Зараз же не так. Ми пишемо: приведення з метою обрання запобіжного заходу. Звичайно, в тій країні запитують: чому ми маємо заарештовувати, коли у вас ще немає рішення про арешт? Це неправильно. Через це у нас фактично заблоковано співпрацю з Інтерполом. І ми цю норму хотіли врегулювати", - сказав генпрокурор, зауваживши, що депутати не підтримали його пропозицію через побоювання, що "Луценко всіх пересадить".