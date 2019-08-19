 Терплю Горбатюка, щоб він, проваливши майже все, не став у позу людини, якій не дали довести справу до кінця, - Луценко

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Однак з часом, переконавшись, що Горбатюк "просто хоче все життя займатися цими справами і ніколи їх не передасть до суду", спробував ставити питання про його зняття. Але проти виступили сім'ї Небесної сотні.

"Вони йому вірили. У нього є час із ними зустрічатися годинами. Вони йому вірять. Тому я вважав, що нехай працює і несе всю повноту відповідальності. Вони мене сильно діставали. І дістають. Я вважаю, що ставити під сумнів моє бажання ефективно розслідувати справи Майдану - особисто образа. Водночас я вважав, що в разі недовіри між адвокатами і потерпілими та ГПУ працювати буде на порядок складніше", - підкреслив генпрокурор.

"Терплю все це. Я не хочу, щоб він, проваливши майже все, став у позу людини, якій не дали довести справу до кінця. У листопаді, коли слідство ГПУ, зокрема - і щодо Майдану, буде завершено, всі знатимуть, кого питати. Тому Сергій Вікторович і вирішив тікати з керівника слідства в прокурори. Зрештою, не думаю, що серіал "Луценко заважає Горбатюку" комусь дуже цікавий. Суспільство цікавить результат. І ми маємо певний результат слідства проти "беркутів" і "тітушок". Але є повний саботаж слідства проти організаторів розстрілу Небесної сотні, які втекли до Росії", - заявив Луценко.

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