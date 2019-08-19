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 Політика України, Події
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Все про:Луценко (2586) Горбатюк (294)

 Терплю Горбатюка, щоб він, проваливши майже все, не став у позу людини, якій не дали довести справу до кінця, - Луценко

Генпрокурор Юрій Луценко не був проти керівника департаменту Сергія Горбатюка, вважаючи його складною людиною, що йде правильним шляхом.

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Однак з часом, переконавшись, що Горбатюк "просто хоче все життя займатися цими справами і ніколи їх не передасть до суду", спробував ставити питання про його зняття. Але проти виступили сім'ї Небесної сотні.

"Вони йому вірили. У нього є час із ними зустрічатися годинами. Вони йому вірять. Тому я вважав, що нехай працює і несе всю повноту відповідальності. Вони мене сильно діставали. І дістають. Я вважаю, що ставити під сумнів моє бажання ефективно розслідувати справи Майдану - особисто образа. Водночас я вважав, що в разі недовіри між адвокатами і потерпілими та ГПУ працювати буде на порядок складніше", - підкреслив генпрокурор.

"Терплю все це. Я не хочу, щоб він, проваливши майже все, став у позу людини, якій не дали довести справу до кінця. У листопаді, коли слідство ГПУ, зокрема - і щодо Майдану, буде завершено, всі знатимуть, кого питати. Тому Сергій Вікторович і вирішив тікати з керівника слідства в прокурори. Зрештою, не думаю, що серіал "Луценко заважає Горбатюку" комусь дуже цікавий. Суспільство цікавить результат. І ми маємо певний результат слідства проти "беркутів" і "тітушок". Але є повний саботаж слідства проти організаторів розстрілу Небесної сотні, які втекли до Росії", - заявив Луценко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ГПУ призупинила розслідування проти активіста Майдану Бубенчика, - Горбатюк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143672
 
   
 Топ коментарі
 
Юґа--їдь в Німеччину..там скоро Октоберфест
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у ждуна появилась пара - терпун ))
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Ну, Юра, не долго тебе осталось терпеть. Скоро зебил поставит нового генпрокурора. Спасибо за работу, как говорится.
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Все улики (сотни пуль из тел раненых, убитых, деревьев) давно уничтожены организаторами убийств.
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Ты ущербный из Англии пишешь ? Или туалеты моешь в Польше ?
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Юґа--їдь в Німеччину..там скоро Октоберфест
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Господи ну если есть доказательства передавайте материалы в суд и пусть суд судит кто прав а кто виноват, ну а если нет ничего че голову морочить?
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Ой, Луцик, а как мы тебя терпим, хотя ты давно развалил и что мог, и до чего смог дотянуться. Иди уже, отдохни. Кружку не забудь, если что.
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Но есть полный саботаж следствия против организаторов расстрела Небесной сотни, бежавших в Россию", - заявил Луценко. Источник: https://censor.net.ua/n3143672

Уже возвращаются.
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Астанавите Порошенко, Ростов не резиновый!
Терплю Горбатюка, щоб він, проваливши майже все, не став у позу людини, якій не дали довести справу до кінця, - Луценко - Цензор.НЕТ 8481
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офигеть, терпело оно.
Ты в глаза матерям и родственникам посмотри и скажи ради чего ты терпело. Скотина алчная
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Разве не ты писал что петя агент кремля вместе с югой мешают Горбатюку?
Горбатюк чедовек из системы и просто ждал реванша.
Раньше надо было думать головой а не телевизором.
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Невозможно думать головой в которой симметричные полушария - Г+Г...
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вот так - "во всем виноват горбатюк", а он "терпел"...
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начинает стелить солому,терпила мол я
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Луцик твое время истекает, готовся сушить сухари, скоро пригодится.
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І я вважаю, що Горбатюк "просто хоче все життя займатися цими справами і ніколи їх не передасть до суду" https://censor.net.ua/r3143604
Він - коньюктурщик, який чомусь сподобався членам родин Небесної Сотні. Ну, не дивно... За зебіла-клована же проголосували...
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Лучше клоун, чем кровожадный убийца-мародер.
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Ты уже перестал шифроваться - говоришь как кацап-ТВ.
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Короче если бы были неопровержимые доказательства дела бы о майдане передали бы давно в суд. А так разговор ни о чем ....на самом деле это параноя свидомых. За 5 лет можно что то довести было до ума
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Кого параноя?
Свидомых?
Эти люди назвали себя патриотами Украины и устроили электоральный майдан как они это называют.
Ну что зебилы.
Я вас поздравляю.
Европа официально слила Украину.
Война это не надолго а навсегда.
Когда вы собираетесь под обстрелы на разгрузку боеприпасов?
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посушайте народу украины не нужна ваша мова и вира. Нужно спасать страну от рассией от руськаго мира.
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А что народу нужно? Вкинуть в банкомат избирательный бюллетень и получить европейскую или внутри МКАДовскую зарплату?
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Вас обоих надо было уволить 2 года назад.
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Схоже, "Цензор" аби забити інформацію про ганьбу ізраїльської курки ріже інтерв'ю Луцика на шматочки і вкидає окремими "новинами". Тод треба було б повне інтерв'ю прибрати з головної сторінки
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а другую Крупную Ыбу тебе то же Горбатюк мешал ловить ?
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вони обоє прафффффісіонали і один одного вартують, на жаль, нормальні там не приживаються.
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Вы чет перекручиваете порохоботы. Я был и есть против Росиии но в то же время мне никогда не нравилась политика попередника
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