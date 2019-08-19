 Фігуранти справи про трагедію 2 травня в Одесі Долженков і Мефьодов вийшли під заставу

Інформацію про це підтвердили у пресслужбі прокуратури Одеської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Ліга.Нет".
За словами представника прокуратури, відомство ще не вирішило, чи варто оскаржити рішення суду, яке зробило можливим такий розвиток подій.
За інформацією депутата Верховної Ради восьмого скликання Олександра Білого, встановлену за підозрюваних заставу було внесено депутатом Ради від Опозиційної платформи - За життя Миколою Скориком.
У п'ятницю, 16 серпня, Центральний райсуд Миколаєва продовжив арешт до 12 жовтня обвинуваченим в участі в антидержавних діях у Миколаєві Сергію Долженкову ("Капітан Какао") і Євгену Мефьодову, але призначив заставу в 153 тисячі 680 гривень кожному.
Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 дістали поранення. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок. Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень, що стосуються різних фактів. Одне з найбільш резонансних з них - справа про події на Грецькій площі, де відбулися перші сутички між проросійськими і проукраїнськими активістами.
Громадянина Росії Євгена Мефьодова та українця Сергія Долженкова, яких 18 вересня 2017 року суд у м. Чорноморську Одеської області виправдав у "справі 2 травня" в частині подій на Грецькій площі, того ж дня затримали за новим обвинуваченням (частина 2 статті 110 КК України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).
У підсумку, Мефьодову та Долженкову поліція повідомила про підозру у вчиненні дій, спрямованих на захоплення державної влади, і підготовці до організації масових заворушень у Миколаєві.
Йдеться про участь Євгена Мефьодова та Сергія Долженкова в автопробігу з Одеси до Миколаєва 28 березня 2014 року. У складі проросійської організації "Одеська дружина" вони під час поїздки демонстрували прапори РФ, Російської імперії, ВМС РФ, георгіївські стрічки та вигукували проросійські гасла і, таким чином, проводили пропаганду сепаратизму серед населення.
Водночас це кримінальне провадження з лютого 2019 року розглядається заново через зміну судді.
Додамо, що на цей момент у Миколаївському апеляційному суді розглядається також скарга на виправдувальний вирок у справі про події в Одесі 2 травня 2014 року, фігурантами якої також є Долженков і Мефьодов.
Цель - деморализация украинцев.....
не может надавить да Луценка?
Електричество заводам папы Бени будет стоить 57 коп киловатт, а нам 1 грн 68 коп.
Это уже Роттердам (-) или ещё Роттердам (+)? Долги Бениным предприятиям списали на 470 млн. Это значит в бюджете денег полно и на повышение зарплат и понижение тарифов уже хватает? В "Центэнерго" с первых чисел июля посажен новый смотрящий от папы Бени, компании WindRoze папы Бени достался контракт и монопольное право на литерные перевозки и прочее, прочее, прочее.
Для покращення жизни одного конкретного папы Бени Зеле значит хватило прав и полномочий, а для воплощения Зелей обещанний типа не хватило?
Нужно петицию на эту тему зарегистрировать, будет 2 мая днем освобождения Одессы!
В травні 2014 року президентом України було обрано Петра Порошенка, в передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне з ключових завдань.Судова реформа вимагала внесення змін до Конституції України, а також до низки законів, пов'язаних із системою судочинства. Розробкою змін до Основного Закону зайнялася Конституційна Комісія, створена указом президента в квітні 2015 року. У складі комісії працювали понад 60 осіб: юристи, науковці, народні депутати, громадські діячі . Конституційні зміни розроблялися у співробітництві з Венеціанською комісією.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Судова_реформа_в_Україні
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Судова_реформа_в_Україні
Андрей Владимирович Портнов - правозащитник, советник президента Украины Виктора Януковичав 2011-2014 годах, был заместителем главы администрации президента и занимался вопросами судоустройства. Руководитель Главного управления по вопросам судебной реформы и судоустройства. До этого, с 2005 года по 2010 год, был главным юристом команды Юлии Тимошенко. В августе-сентябре 2008 года Портнов по поручению Юлии Тимошенко работал над совместными с Партией регионов законопроектами, которые ослабляли власть президента Ющенко. Занимался сопровождением газовых контрактов в Москве в 2009 году. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA)
В травні 2014 року президентом України було обрано Петра Порошенка, в передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне з ключових завдань.Судова реформа вимагала внесення змін до Конституції України, а також до низки законів, пов'язаних із системою судочинства. Розробкою змін до Основного Закону зайнялася Конституційна Комісія, створена указом президента в квітні 2015 року. У складі комісії працювали понад 60 осіб: юристи, науковці, народні депутати, громадські діячі . Конституційні зміни розроблялися у співробітництві з Венеціанською комісією.
Петя ініціював судову реформу, взяв на себе всю відповідальнісь, створив Конституційну комісію, в його передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне з ключових завдань, мав свою кишенькову коаліцію, у ВР прийняли необхідні зміни до конституії.. Головою Адміністрації Президента було призначено Бориса Ложкіна... Його заступником став Олексій Філатов...Головним завданням Олексія Філатова на державній службі стало забезпечення проведення судової реформи. Він виступав координатором Ради з питань судової реформи - консультативно-дорадчого органу при президенті України. До її складу увійшли міністри, голови судів, юристи, правозахисники, науковці, громадські діячі.
президентом України було обрано Петра Порошенка, в передвиборчій програмі якого реформування судової системи визначалося як одне з ключових завдань.
Ну звичайно, якщо зебєней це влаштовує, то все гаразд!
(Саме в задуп'ях - а-ля Кот-д'Івуар або Гондурас).
Символічно.
Схоже, такими темпами скоро стане актуальним оцей яблучний SPAS
Щира украинка.
За голодомор.
Похоже снова нужны исполнители для очередной кровавой провокации против народа Украины , после чего будет Минские соглашения - 3, Поистине у нас еще и внутренний конфликт, помимо России, между населением Украины и властью , которая организовывает провокации или вообще...
Талмуд ему в ухо.
Штраф, батенька, тико штраф.