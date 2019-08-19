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 Суспільство
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Все про:Держекоінспекція (41) Кабмін (3002)

 У Держекоінспекції новий керівник, замість Яковлєва її очолив Сергієнко

Кабінет міністрів України звільнив першого заступника голови, в.о. голови Державної екологічної інспекції (Держекоінспекція) Ігоря Яковлєва. Новим главою відомства став Юрій Сергієнко.

Як зазначається в розпорядженні уряду № 631-р від 14 серпня 2019 року, Яковлєва відсторонено з посади на час проведення службового розслідування, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з розпорядженням №632-р, главою Держекоінспекції став головний державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Столичного округу Юрій Сергієнко.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Кабінет міністрів прийняв рішення ліквідувати Державну екологічну інспекцію України, а натомість створити Державну природоохоронну службу.

Нагадаємо, в червні 2018 комісія з питань вищого корпусу державної служби року відкрила дисциплінарне провадження щодо в.о. глави, першого заступника голови Держекоінспекції Ігоря Яковлєва. Причиною провадження, за попередніми даними, стали порушення Яковлєвим закону "Про державну службу", ігнорування ним звернень держслужбовців і пов'язані з ним судові розгляди.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143667
 
 
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МR‏ @mr_MakRa 3 часа назад

Еееей, паростки, стовбур, квітки на хліб не немажеш!!!
Вже он в моєму інертному оточенні дивуються, що коїться з фруктами/овочамиі цінами на нихУ Госэкоинспекции новый руководитель, вместо Яковлева ее возглавил Сергиенко - Цензор.НЕТ 8132 "Всьо жє атлічно! мір/дружба/жвачка, доляр падаєт, а цени какого то х*я растут білядь, шо такое!?У Госэкоинспекции новый руководитель, вместо Яковлева ее возглавил Сергиенко - Цензор.НЕТ 8132"
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Пришло новое рыло... Ой, извиняюсь, "лицо".. И нарезало задачу - "Борьбу за экологию, поднять на 300.. 500...1000 баксов... В зависимости о "смачности куска""... Оно же, "голодное"... ему нужно "морду откормить"...
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