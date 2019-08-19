 Україна робить великий внесок у боротьбу з антисемітизмом, - Нетаньяху

Про це він сказав у понеділок, виступаючи в Бабиному Яру в Києві разом із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс Україна.
"Вбивства в Бабиному Яру дозволили нацистам далі вбивати євреїв по всій Україні. Євреї не одну сотню років жили по сусідству з українцями. Вони створювали громади, партії, рухи хасидизму і сіонізму. І все це впродовж тисячі років. І все, що створювалося такий тривалий час, було в один момент знищено нацистами", - сказав ізраїльський прем'єр-міністр.
Нетаньяху вказав, що євреї ніколи не забудуть цих злочинів, при цьому завжди пам'ятатимуть вчинки праведників світу, які ризикували своїм життям і своїх сімей, щоб врятувати євреїв.
Він подякував президенту й уряду України за збереження пам'яті про трагедію Бабиного Яру. "Ви справді робите великий внесок у боротьбу з антисемітизмом", - підкреслив він.
Прем'єр Ізраїлю також відзначив, що трагедія Бабиного Яру зробила євреїв сильнішими, і "з народу убитих вони перетворилися на сильну і горду державу".
Хотя все что нас не убивает делает сильнее.
Правильно господин премьер?
Выживший в уме
@Hlopak_6 ч
Цены на нефть снова растут. Причина? Йеменские хуситы (повстанцы), поддерживаемые РФ, атаковали нефтяное месторождение Al-Shaybah и НПЗ Aramco в Саудовской Аравии. До целей было более 1200 км, достать их можно было только ракетами "Скад" или "Искандер", которых у хуситов нет...
WARTIME @wartime_info 1 час назад
Турецкая колонна попала под российское бомбардировки в Сирии: трое погибших
...революцию и голодомор, между делом..
Кстати, у ПРохоботов визит Нетаньяху в Украину візівает схожие ємоции... совпадение. однозначно.
Побудут и поедут домой.
- Соломон Маркович, а и как вы себе понимаете антисемитизм?
- а шо тут понимать? это когда о нас говорят без восторга!
Найдется ли через год в Украине такой праведник , который спасет Зеврея от народного гнева...
Источник: https://censor.net.ua/n3143662
Этот приезжий еврей обещает что это будет решать кнессет после выборов.
Парни, вы там у себя в палестинах разберитесь, кто семит, а кто анти...
Кстати, когда украинец станет президентом израиля?
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*****, знову львів"ян в антисемітизмі звинуватять !
... Та ні, не пєдік,
У кущах був рояль.