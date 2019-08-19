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 Політика України
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Все про:антисемітизм (45) Бабин Яр (48) Нетаньяху (50)

 Україна робить великий внесок у боротьбу з антисемітизмом, - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху підкреслює, що Україна вносить великий вклад у боротьбу з антисемітизмом.

Про це він сказав у понеділок, виступаючи в Бабиному Яру в Києві разом із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс Україна.

"Вбивства в Бабиному Яру дозволили нацистам далі вбивати євреїв по всій Україні. Євреї не одну сотню років жили по сусідству з українцями. Вони створювали громади, партії, рухи хасидизму і сіонізму. І все це впродовж тисячі років. І все, що створювалося такий тривалий час, було в один момент знищено нацистами", - сказав ізраїльський прем'єр-міністр.

Нетаньяху вказав, що євреї ніколи не забудуть цих злочинів, при цьому завжди пам'ятатимуть вчинки праведників світу, які ризикували своїм життям і своїх сімей, щоб врятувати євреїв.

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Він подякував президенту й уряду України за збереження пам'яті про трагедію Бабиного Яру. "Ви справді робите великий внесок у боротьбу з антисемітизмом", - підкреслив він.

Прем'єр Ізраїлю також відзначив, що трагедія Бабиного Яру зробила євреїв сильнішими, і "з народу убитих вони перетворилися на сильну і горду державу".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143662
 
 
 Топ коментарі
 
А каков Ваш вклад в борьбу с ГЭБЕШНОЙ прпогандой об отрицании Голодомора , господин премьер?
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Укрїна зробила на виборах великий вклад в бородьбу сама з собою Украина делает большой вклад в борьбу с антисемитизмом, – Нетаньяху - Цензор.НЕТ 8392
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***
- Соломон Маркович, а и как вы себе понимаете антисемитизм?
- а шо тут понимать? это когда о нас говорят без восторга!
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Какой антисеметизм если президент Каломойский еврей, вице-президент членомрояльщик - еврей, премьер-министр еврей
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А каков Ваш вклад в борьбу с ГЭБЕШНОЙ прпогандой об отрицании Голодомора , господин премьер?
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Про беспилотники спросите.
Хотя все что нас не убивает делает сильнее.
Правильно господин премьер?
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тут уже ракеток підігнали з рефе...
Выживший в уме

@Hlopak_6 ч

Цены на нефть снова растут. Причина? Йеменские хуситы (повстанцы), поддерживаемые РФ, атаковали нефтяное месторождение Al-Shaybah и НПЗ Aramco в Саудовской Аравии. До целей было более 1200 км, достать их можно было только ракетами "Скад" или "Искандер", которых у хуситов нет...
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а тут - брацької любови

WARTIME‏ @wartime_info 1 час назад

Турецкая колонна попала под российское бомбардировки в Сирии: трое погибших
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Укрїна зробила на виборах великий вклад в бородьбу сама з собою
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Самые главные антисемиты в Украине это евреи зеленский, Рабинович и т д
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Нема такої речі,назва якої не послужила би єврею прізвищем.
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Евреи не одну сотню лет жили по соседству с украинцами. Они создавали общины, партии, движения хасидизма и сионизма.

...революцию и голодомор, между делом..
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Революцию 17го делали евреи и дивизии латышских стрелков, 95% солдат из которых поддержали коммуняк.
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ні,ешелони голодних кацапів з центральної росії,латишів використовували як охорону леніна це були найманці як китайці ,угорці і інша екзотика.
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Латыши подавляли восстания против коммуняк в 1917-1920, было 80,000 краснопузых латышских стрелков. Всего они подавили более 200 восстаний - от Тамбова до Крыма. Первый руководиель ЧК в Украине - латыш Лацис, первый руководитель Гулага - латыш Петерс.
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допомагали лікувати воїнів УПА.воювали у складі армії ЗУНР.
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правительство ленина- это все жиды , они и виновны в голодоморе украинского народа
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русіфіковані евреї - більшовики-атеїсти не мають до евреїв жодного відношення
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А что жиды это не национальность, а вероисповедание?
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В 1917 в коммуняцкой партии рсдрп-б было 15% латышей, 10% евреев (руководство ЦК), 5% эстонцев, 4% грузин. А украинцев - 2%. Кто ответит за преступления краснопузых коммуняк?
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У пропагандистов РФ вызвало истерику, как премьер-министр Израиля приветствует украинскую армию "фашистским" приветствием. ВИДЕО:

Кстати, у ПРохоботов визит Нетаньяху в Украину візівает схожие ємоции... совпадение. однозначно.
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а где там "фашистское" приветствие?? я вообще нихрена не услышал, ответ - да, а што он сказал - нет
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включи звук, он приветствует "Слава Украине!"
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надеюсь, ваша помощь в борьбе с антиукраинизмом русских будет не менее значительной.
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А твоя Сара в подяку, український хліб швиряє на українській землі!
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Дядя Бандеровец, это не символично она сделала. По протоколу ей не положено. А премьер, откушав хлеба, дал ей кусочек. Она покормила птичку. Расслабьтесь. У меня в торговой сети "Фора" знакомая на выпечке. Печёт батоны, плетёнки, пирожки и всякие изделия из теста. Жалуется, что много лишней работы, которая не оплачивается, потому, что очень много выпечки, которая не реализовалась в срок просто выбрасывается. Вернее - уничтожается, потому, что находились такие, что могли достать пакет или коробку из мусорного контейнера. Теперь пирожки рвутся в хлам и выбрасываются в вонючую мусорку под протокол, чтобы не съели. Вывод сделаете сами, как к хлебу относятся у нас или помочь?
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***
- Соломон Маркович, а и как вы себе понимаете антисемитизм?
- а шо тут понимать? это когда о нас говорят без восторга!
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ну, а кто еще больше делает, мы и своих любим, вон, про Косюка ни звука, пока)) как я стихами??))
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На чьё имя и под какие % вклад, хотелось бы знать...
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Ну конечноо зелечмо рабик коломойло гнойсман одиин цвет .Только после таких цветов он самый антисемитизм и проявится во всей красе
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И никто почему то не обвиняет евреев в национализме....
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Особливо дивно якщо подивитися що в талмуди написано... Як людина керує тваринами, так євреї повинні керувати усіма іншими народами. Якось так...
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да?какой набожный народ - эту свою заповедь они выполняют на ура...
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ну да)где ж еще таких идиотов найдешь,которые вечно орут что у них зубажиння,но готовы с себя рубашку снять,чтобы процветающему Израилю пенсии платить - потамушта так партия решила...
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Зубожиння уже нет, по пол-вареника уже никто не покупает, только половинку шаурмы.
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всегда будут помнить поступки праведников мира, которые рисковали своей жизнью и своих семей, чтобы спасти евреев.

Найдется ли через год в Украине такой праведник , который спасет Зеврея от народного гнева...
Источник: https://censor.net.ua/n3143662
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Вальцман будет спасать, или вальцмана будут спасать, уточните ваш "антисемитский" вопрос...
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в свете последних событий с хлебосольностью, осмелюсь спросить - израиль признал голодомор геноцидом? (могу канешно тоже и выгуглить, но всё же)
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Нет.
Этот приезжий еврей обещает что это будет решать кнессет после выборов. Украина делает большой вклад в борьбу с антисемитизмом, – Нетаньяху - Цензор.НЕТ 7914
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пасиба. значит если сарочка будет в кнессете - точно не признают!
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А чого ніхто не кричить про жидівський націоналізм ?!
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Без обид, но судя по президентам, премьерам, министрам, депутатам всех мастей какой там к черту антисеметизм в Украине! Скорее уже антиукраинизм.
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Украина конечно делает многое, да вот только евреи все назад откатывают своими выходками. А уж их сородичи среди наших олигархов и вовсе могут отбросить страну в средневековье по антисемитизму.
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евреї побудували рай у пустелі а хохлосовки 28 років будували пустелю у раю
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Ну кабы мы ограбили немцев да вырезали местных палестинцев - думаю у нас был бы рай покруче. Вот только если Украина начнет вести себя как Израиль её провозгласят четвертым рейхом.
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Мы-то да...боремся с антисиметизмом, аж веники шелестят...еврея выбрали себе в президенты... тока вот израильские товарищи подводят...гнобят арабов, которые, как известно, семиты также...
Парни, вы там у себя в палестинах разберитесь, кто семит, а кто анти...
Кстати, когда украинец станет президентом израиля?
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Израиль для евреев и это правильно, никто не против, а если Украина для украинцев-национализм,фашизм,антисемитизм,расизм...как-то не справедливо!
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У центрі Львова затримали голого громадянина Ізраїлю !

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*****, знову львів"ян в антисемітизмі звинуватять !
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Є у мене підозра що десь у кущах його чекав...
... Та ні, не пєдік,
У кущах був рояль.
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А чого коли українці говорять шо Україна для українців то ми фашисти, а коли жид говорить, шо Ізраїль для жидів, то він любить свою державу?!
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Мойсей водив еврейський народ 40 років..українців вони теж водять .але набагато більше часу
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