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Все про:Луганщина (1817) зброя (1383) Нацполіція (8059)

 Поліцейські Луганщини від початку року вилучили понад 1,6 тис. гранат, 55,5 тис. набоїв, десятки гранатометів, мін і зарядів до РПГ. ІНФОГРАФІКА

Від початку 2019 року поліцейські Луганської області виявили 25 схронів із боєприпасами і перешкодили 34 спробам переміщення зброї та боєприпасів на мирну територію України.

Про це повідомляє в понеділок пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Зброю вилучали зі схронів, у торговців зброєю і під час спроб пересилання і перевезення. Всього за сім місяців 2019 року з незаконного обігу поліцейські вилучили: 1 634 гранати; 21 гранатомет; 14 автоматів; 55,5 тис. патронів різного калібру, майже 18 кг вибухівки; 123 постріли до РПГ; 44 міни", - сказано в повідомленні.

Крім того, зазначають у відомстві, поліцейські Луганщини вилучали пістолети, саморобну зброю, вогнемет, запали, детонатори і порох.

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Поліцейські Луганщини від початку року вилучили понад 1,6 тис. гранат, 55,5 тис. набоїв, десятки гранатометів, мін і зарядів до РПГ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143657
 
 
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может не надо изымать, пусть избиратели платформенщиков за смерть и местные зебилы самовыпилятся таким образом?)
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