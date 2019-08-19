 Порушення вимог пожежної безпеки: Нацполіція озвучила робочу версію причини пожежі в одеському готелі "Токіо Стар"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
"За результатами судово-медичного обстеження причина смерті всіх загиблих - отруєння продуктами горіння. Тому з усіх висунутих першочергових версій події робочою залишається версія про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що на даний момент поліцейські встановили особи шести загиблих.
Зокрема, двоє з них - жителі Одеської області (хлопець 2002 р.н. і дівчина 2001 р.н.), двоє - кияни (чоловік 1995 р.н. і жінка 1996 р.н.), 58-річний житель Дніпропетровщини і 73-річна громадянка Австралії.
Заходи з ідентифікації особистостей ще трьох загиблих, серед яких одна дитина, тривають.
Водночас зазначається, що власнику згорілого одеського готелю Вадиму Чорному повідомлено про підозру. Йому інкримінують порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ст.270 ч.2 ККУ). "Чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - додали в МВС.
Поки інших підозрюваних у кримінальному провадженні немає.
Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.
Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".
Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.
https://dumskaya.net/news/sgorevshiy-tokio-star-ne-perestraivali-v-otel-il-102104/
Сгоревшая гостиница «Токио Стар» фигурировала в документах как «складские помещения»: декларацию подписывал нынешний вице-мэр
Здание трамвайного депо, которое превратилось в гостиницу «Токио Стар», по документам реконструировали в складские помещения.
Об этом стало известно на сегодняшнем заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
«Мы подняли документы и нашли пять деклараций, которые выдавала еще государственная инспекция архитектурно-строительного контроля, ликвидированная в 2014 году. Во всех декларациях указаны складские помещения, и нигде не упоминается отель или место для проживания людей», - сообщил заместитель директора департамента ГАСИ в Одесской области Игорь Черкасов.
После того, как в 2014 году инспекцию ликвидировали, часть ее полномочий перешли департаменту ГАСИ Одесской области, а в 2016 года - управлению ГАСК Одесского городского совета. По словам чиновника, с 2014 года по 2016 год никаких обращений или жалоб, а также заявлений о переоборудовании помещений в отель не поступало.
По словам и.о. главы Одесской ОГА Светланы Шаталовой, эта информация может быть поводом для еще одного уголовного производства - о правомерности выданных разрешений.
Отметим, что с июня 2011 по апрель 2014 года начальником инспекции государственного архитектурно-строительного контроля в Одесской области был Петр Рябоконь - действующий вице-мэр Одессы.
«Думская» поинтересовалась у чиновника, не припоминает ли он эти декларации, и как они регистрировались инспекцией, которую он возглавлял.
«Вы прикалываетесь? Восемь лет назад это было. Были документы, подавались декларации декларативным методом. Проверили их, проверили приложенные документы, полноту данных, все зафиксировали, зарегистрировали, и все. В 2011 году не было даже закона, предусматривающего возможность выхода на объект, чтобы проверить декларацию.
Человек приносит декларацию на нежилые помещения. Так они и были всю жизнь нежилыми помещениями. Фраз об изменении целевого назначения и реконструкции под отель там не было. Когда там появился отель, я не знаю. Я что, инспекция по отелям или главный отельер города? Я и сейчас имею право не знать, что там отель.
Давайте дадим следственным органам все спокойно установить и сделать свою работу. Я действовал в рамках закона и не нарушил его ни на один миллиметр. Меня на допрос не вызывали», - заявил Петр Рябоконь.
Отметим, что собственником бывшего трамвайного депо и отеля «Токио Стар» является компания «Майничи». Ее руководитель - одесский бизнесмен Вадим Черный (задержанный по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель людей), а учредителем числится общественная организация «Центр защиты инвалидов» (Сергей Дурач и тот же Вадим Черный).
Не ну честно??? Честно!