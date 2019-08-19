 Порушення вимог пожежної безпеки: Нацполіція озвучила робочу версію причини пожежі в одеському готелі "Токіо Стар"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"За результатами судово-медичного обстеження причина смерті всіх загиблих - отруєння продуктами горіння. Тому з усіх висунутих першочергових версій події робочою залишається версія про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на даний момент поліцейські встановили особи шести загиблих.

Зокрема, двоє з них - жителі Одеської області (хлопець 2002 р.н. і дівчина 2001 р.н.), двоє - кияни (чоловік 1995 р.н. і жінка 1996 р.н.), 58-річний житель Дніпропетровщини і 73-річна громадянка Австралії.

Читайте також: У справі про пожежу в одеському готелі поки що фігурує одна людина - це власник готелю, - прокуратура спростувала інформацію про затримання ще трьох осіб

Заходи з ідентифікації особистостей ще трьох загиблих, серед яких одна дитина, тривають.

Водночас зазначається, що власнику згорілого одеського готелю Вадиму Чорному повідомлено про підозру. Йому інкримінують порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ст.270 ч.2 ККУ). "Чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - додали в МВС.

Поки інших підозрюваних у кримінальному провадженні немає.

Читайте також: "Охоронна компанія не викликала пожежників", - власник одеського готелю, де сталася пожежа, Чорний відповів на звинувачення президента, що винен власник готелю

Нагадаємо, в Одесі в ніч на суботу, 17 серпня, сталася пожежа в готелі "Токіо Стар". Спочатку повідомлялося, що унаслідок пожежі загинули вісім осіб, постраждало 10 осіб. Пізніше на попелищі знайшли тіло ще одного загиблого. Отже, кількість жертв пожежі зросла до 9. За фактом пожежі в Одесі відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає три версії пожежі в одеському готелі, зокрема підпал із метою приховування вбивства. У ДСНС повідомили, що в липні була запланована перевірка готелю, але була змінена форма власності, і представників Держслужби не допустили до перевірки. ДБР порушило щодо співробітників ДСНС в Одеській області кримінальну справу про службову недбалість.

Президент Зеленський, коментуючи трагедію, заявив: "Відповідатимуть не лише безпосередні винуватці пожежі. Відповідатиме Вадим Чорний, власник так званого готелю. Особисто простежу, щоб покарання відповідало нормам закону та вимогам справедливості".

Власник готелю, одеський підприємець Вадим Чорний, заявив, що "сталася катастрофа" і що він готовий нести повну відповідальність у разі встановлення його провини. Увечері 17 серпня власника готелю "Токіо Стар" Чорного затримали.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив почати масштабні перевірки одеських готелів і санаторіїв. "Власники і керівники таких об'єктів мають нести повну відповідальність за безпеку людей", - сказав він.