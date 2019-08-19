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 Політика України, Суспільство
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Все про:НАБУ (2069) ГПУ (3161) Луценко (2586) реформи (1630) ДБР (440)

 Штучне роз'єднання НАБУ і ДБР підриває ефективність і породжує конкуренцію відомств, - Луценко

З листопада слідство Генпрокуратури має бути остаточно скасовано, а справи передано в НАБУ або ДБР.

Як розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ генпрокурор Юрій Луценко, наступний крок реформи ГПУ - відмова від функцій слідства. "З листопада слідство ГПУ має бути остаточно скасовано, а справи передано в НАБУ або ДБР. По-перше, це норма Конституції ще 1996 року. Але завжди знаходилися охочі якось її тимчасово, в перехідних положеннях визначити. Сподіваюся, що мій наступник не зазіхне на це і в листопаді ми остаточно будемо знати, що є прокуратура з функціями процесуального керівництва і підтримання обвинувачення, а є слідчі підрозділи у вигляді ДБР, СБУ, поліції тощо. І ніхто не надумає знову з'єднати ці дві функції. Поєднання цих функцій призводить знову-таки до політичних і бізнес-репресій і в ГПУ у вигляді погано замаскованого НКВД", - зауважив генпрокурор.

На його думку, внутрішні зміни краще завершити двома найважливішими кроками: "Перше - об'єднати НАБУ і ДБР, штучність роз'єднання яких підриває ефективність і породжує конкуренцію відомств. ДБР має розслідувати всі справи, а при виході на чиновників категорії А - передавати справу своїм колегам. І друге - створити Службу фінансової безпеки, ліквідувавши економічні функції МВС і СБУ. Цього давно вимагає бізнес, замучений візитами 5-6 підрозділів різних відомств".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На пост генпрокурора є дві основні кандидатури, від двох таборів у політичній силі Зеленського. Дві завжди краще, ніж одна, - Луценко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143655
 
 
 Топ коментарі
 
Пусть этот пьяница поймет, что то только КОНКУРЕНЦИЯ двигатель прогресса.
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Я не соя, но у меня предложение. Если бывший комсомольский активист Югик посадит Порки, ему конфискация и условный срок! И ящик виски!
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У югика нервы сдали боится Сытника боится.Идет,ко дну а все пузыри пускает.Как обложить Сытника чтоб ему ничего не предьявил. А вдруг бодя заинтерисуется этой гнилой идейкой стреножить НАБУ чтоб не вышло из под контроля.Авось зачтется.
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А говорили, что алкоголик... Всё знает, всё понимает, потому и чинил саботаж
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Югик ты кружку не прячь , скоро она тебе пригодиться
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Помницца его рассказ у Гордона, как он срок мотал, со смотрящими ботал и самосовершенствовался читая книги, не смотря на цирроз и принудительное кормление (не грудью). Только тогда вор в законе спросил: "Ты министр внутренних дел?"... А сейчас уже будет генеральный прокурор! Ржу)
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Опять пойдёт собаку выгуливать, и...Дэжа вю.
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"Беда,коль пироги начнет печи сапожник,а сапоги тачать пирожник"... Басня "Щука и Кот." И.А.Крылов.
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Я не соя, но у меня предложение. Если бывший комсомольский активист Югик посадит Порки, ему конфискация и условный срок! И ящик виски!
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Большего дибилизма алкоголик и придумать не мог!
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Кто к нему ещё прислушивается? Он сам с собою разговаривает?
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А чем плоха конкуренция? Наоборот она нужна. Вспомните, о чём я говорил в 2014 году - что должна быть полиция и милиция и они бы давным давно уже самоочистились, если бы колбасили друг друга. И вот дай Боже здесь появится конкуренция. Это будет отлично. И коррупционный клубок начнёт разматываться.
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да у нас в Украине и там уже наибольшее количество антикор. органов по сравнению с европейскими странами, но коррупции при этом меньше не становится(( Сытник вместо того, что бы бороться с коррупцией, сам в ней погряз, закрывая дела за взятки, как было с Артемсоль.
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Пусть этот пьяница поймет, что то только КОНКУРЕНЦИЯ двигатель прогресса.
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Где ты эффективность этих контор видел.КОНКРЕТНЫЕ ЦИФРЫ!
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У югика нервы сдали боится Сытника боится.Идет,ко дну а все пузыри пускает.Как обложить Сытника чтоб ему ничего не предьявил. А вдруг бодя заинтерисуется этой гнилой идейкой стреножить НАБУ чтоб не вышло из под контроля.Авось зачтется.
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Это да... Конечно, лучше если б они сговорились
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та какая разница, если все это делается для того, что бы сытник мог прикрыть свою жопу и не показывать свои правонарушения на посту директора набу
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Правильно! Должна быть конкуренция! Кто больше пи....ров задержит!
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Набу треба на роз'єднувати чи об'єднувати, а просто ліквідувати. Це відомство не довело своєї ефективності бо гроші які на них витрачаються набагато перевищують гроші, які вони повертають в бюджет
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Пожалуйста, там, где цензор публикует слова этого иуды, надеюсь, уголовника в недалеком будущем, НЕ ПИШИТЕ КОММЕНТЫ!
Не поддерживайте публикации этого пи*дуна!!!
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Да Сытнику уже ничего не поможет, он как работал в интересах власти, так и работает)) Не успела поменяться правительство, а Сытник уже "прогнулся"
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