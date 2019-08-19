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 Політика України
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Все про:Зеленський (2420) Нетаньяху (50) пенсія (522)

 Україна ратифікує угоду з Ізраїлем про виплату пенсій, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньяху ратифікувати угоду про виплату пенсій, яка була підписана ще в 2008 році, і попросив передати йому точну інформацію з цього питання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 112 Україна.

Угода, про яку йдеться, поширюється на колишніх українських пенсіонерів, інвалідів і ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, які емігрували до Ізраїлю після 24 серпня 1991 року. Нарахування пенсій проходитиме відповідно до діючого в Україні пенсійного законодавства. Угода вступить в силу після його ратифікації депутатами Верховної Ради України та затвердження президентом України.

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Крім того, зобов'язання з виплати пенсій бере на себе не тільки Україна, а й Ізраїль - для проживаючих в Україні ізраїльтян, тих, хто, наприклад, отримує допомогу по інвалідності від Інституту національного страхування або інші види допомоги.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху в ніч на 19 серпня прибув в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143651
 
 
 Топ коментарі
 
зеля озаботился своим будущим, - похвально)
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После 1991 года . Простите а сколько же они проработали на Украину? Год? Два? Если для наших пенсионеров которые тут живут постоянно придумали реформу по которой ту пенсию не дождёшься и стаж считать хотят с 2000 года.
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Начисление пенсий будет проходить в соответствии с действующим в Украине пенсионным законодательством.

Сказали, что маланцы, которые отпетляли в израиль, будут получать украинскую пенсию.. Украина ратифицирует соглашение с Израилем о выплате пенсий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9092
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Забилы , вы за это голосовали за еврея зеленского , что бы евреям платит пенсию ? Можете объяснить , почему Украина должна платит пенсии евреям , вед украинцам в Канаде Украина не платит
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я думаю ватно-совковые израильские пенсы проклянут зелебеню...после израильской пенсии вернутся на нашу Украина ратифицирует соглашение с Израилем о выплате пенсий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3272
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Так они же будут получать теперь две пенсии - от Израиля и от Украины.
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На рабсії вже квашену капусту молоком запивають!Пердаків буде!Не розуміють казломорді,як це их"дедьівоевале",а українській "хунті" пенсії платитиме Ізраіль.
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху ратифицировать соглашение о выплате пенсий, которое было подписано еще в 2008 году, и попросил передать ему точную информацию по этому вопросу
. Соглашение вступит в силу после его ратификации депутатами Верховной Рады Украины и утверждения президентом Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3143651
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Ну раз пообещал Зе. то можно ждать 3 года Украина ратифицирует соглашение с Израилем о выплате пенсий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 436
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всі, хто приїзджав в Умань, отримають укрпенсію
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Зебилы , почему Израиль не признает голодомор ?
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Бо кацапам світить виплатити українцям стільки,скільки німці виплатили евреям.
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Амос дов Сільвер теж получатиме українську пенсію, бо має тут стаж )))
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Интересно, а кто будет платить пенсии нашим, украинским, старикам? И сколько? Так же, как и тем, кому пообещали? А то вон Димочке Разумкову и 50 тыщ зарплаты мало, но... А нам, простым людЯм, как быть? Мы тоже хоЧем по 50!)
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я так понимаю это только начало того, что при мелкожиде будет должна Украина
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"Украина ратифицирует соглашение с Израилем о выплате пенсий, - Зеленский" - и какие пенсии нищая Украина будет платить Черновецким, Табачникам и другим таким же? Сейчас Украина платит пенсии израильтянам - Каков размер пенсии? От 500 шек. (минимальная) до 1500-2000 шек. и выше, в зависимости от стажа (суммарного в СССР, СНГ), зарплаты, льгот... 500 шек = 3541,58 грн. = 140,87 $, что в 2,3 раза больше чем получают украинцы. 2000 шек = 14166,33 грн. = 563,5 $. После ратификации соглашения с Израилем о выплате пенсий, израильтяне будут получать ещё больше.
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Може 8-м млрд.Петра Мародера допоможуть,поки Путлера не заставлять репарації платити за агресію та окупацію.
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Убиваешь евреев - платишь им килотонны денег, помогаешь вернуться на родину - платишь им килотонны денег. Даже не знаю что хуже. Может их в Россию надо было репатриировать?
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Зелечмо знает где уже пенсию получать будет
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