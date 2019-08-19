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Все про:Донецьк (559) залізниця (333) потяг (322) Донбас (12788)

 Окупанти заявляють, що запустили в Донецьку потяги

В окупованому Донецьку вперше за 5 років запустили потяги, вони курсуватимуть в окуповані Оленівку і Мандрикіне.

Про це пише підконтрольне окупантам видання ДАН, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське радіо".

Потяги є приміськими. Вони курсуватимуть маршрутами Донецьк-Оленівка і Донецьк-Мандрикіне.

В Оленівці, де розташований один із блокпостів незаконного збройного формування "ДНР" на лінії розмежування, перший поїзд відправляється о 7:50.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обмежили виїзд студентам і випускникам загальноосвітніх установ з території ОРДЛО, - ГУР

По дорозі до кінцевого пункту призначення поїзд зупиняється на станціях "Рутченково", "Мандрикіне" і "Доля". Тривалість поїздки - близько півтори години.

Ще один рейс відправлятиметься з Донецька о 17:40.

З Оленівки до Донецька можна буде дістатися ранковим поїздом, який відправляється о 9:47, або вечірнім - о 19:37, стверджують окупанти.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143649
 
 
 Топ коментарі
 
Донецк - Мандрыкино - это типа Нью-Йорк - Лос-Анджелес?
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Ну, запустили. А на х"ра нам здесь это подробное расписание? Оккупанты заявляют, что запустили в Донецке поезда - Цензор.НЕТ 5433
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Инфа предназначена для партизан, чтобы знали где и когда закладки ставить. Оккупанты заявляют, что запустили в Донецке поезда - Цензор.НЕТ 3540
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Ну, запустили. А на х"ра нам здесь это подробное расписание?
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Инфа предназначена для партизан, чтобы знали где и когда закладки ставить. Оккупанты заявляют, что запустили в Донецке поезда - Цензор.НЕТ 3540
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Как вы не понимаете! Это ж новостьи Мировой экономики!
Теперь Мандрыкино может метро строить, свой аэропорт и космодром!

Скоро продажа билетов на самолет Мандрыкино - Голодрищенск и первый полет жителя Мандрыкино на Луну на личном мандролете!

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Донецк - Мандрыкино - это типа Нью-Йорк - Лос-Анджелес?
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помнится в днепре газ взрывался на мандрыкивской...если мандрыкино на этой дороге, то из донецка поезда поедут в сторону днепропетровской области...перед грузинской войной ж/д построили в абхазии до границы...ну, а в крым дорога уже есть....осталось трансполесскую магистраль в беларуси загрузить....и можно захватывать остров змеиный
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Фигня.
Недавно там запустили международный автобусный маршрут Дебальцево-Чернухино. Вот это достижение.
Оккупанты заявляют, что запустили в Донецке поезда - Цензор.НЕТ 5120

Комментарии читайте тут
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Нє,ну якщо в мандрикіно,тоді це,канєшна,круто... мандрикіно пля...
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Де наші партизани? Для них з'явилася робота
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Ума нет они пассажирские то есть с мирными
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Да-да, "ума нет". Как раз у пацаков ума хватит и технику и боеприпасы подвозить. "они пассажирские, то есть с мирными".Д.Б.(с)
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"В Еленовку" (c).
"Из Оленевки" (с).

Это нормально.
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"Оленевка" є анаграмою назви "Еленовка"... або навпаки...
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Нью Васюкі,регулярне відправлення дирижаблів у Мандрикіно))
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"дорога жисти" - в еленовку ))) за знаменитой когда то тамошней мукой, которую будут выгребать вместе с землёй на месте бывших тамошних "бадаевских складов". а в мандрыкино - за тамошними мандрыками? блокадники ))))).
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Пора запускать международные маршруты в ЛНР.
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Там вже є міжнародний гіперлуп Іловайськ--Луганськ.а також відкрили автобусне сполучення між Дебальцево ДурНР,та ЧернухіноЛохНР.
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МАНДРЫКИНО.......А В ПРОСТОКВАШИНО ПОЕЗД ЗАПУСКАТЬ НЕ БУДУТ РАЗВЕ.поезд дальнего следования скоростной поезд с лугандяо в даунбас...из одной республики ШКИД в другую...((
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Помню, свой последний визит на этот вокзал. Середина июля 2014-го. Поезд Киев-Мариуполь. С контракта я ехал и имел немалую сумму при себе, около 7 тыс. долларов, последнюю месячную з/плату забрал наличными. Ну и... бздел по страшному, откровенно говоря. Поезд останавливается... грохот(!) в мою дверь... я, понятно,- ещё более бздю... открываю- стоит чувак, в камуфляже, лет ему около 60-ти... я протягиваю ему свой паспорт и говорю: "Здравствуйте, следую домой в Мариуполь, из Киева". Он молчит и смотрит мне в лицо. Я повторяю: "Еду домой в Мариуполь, из Киева". Он снова молчит. Я, в полной непонятке- тоже молчу. Он- разворачивается и сваливает, не только не заглянув в паспорт, а ваааще не произнеся ни единого слова. Ну, я и продолжил бухать, до Мариуполя. Оккупанты заявляют, что запустили в Донецке поезда - Цензор.НЕТ 4419
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Два вагона, десять пасажирів. Картинка для русссссскава бидла.
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Ты не перекручивай инфу, вагоны не обещали!
Только паровоз!
Оккупанты заявляют, что запустили в Донецке поезда - Цензор.НЕТ 7723
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так ..зрозуміло..що готується Придністров'я-2
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А если бы эти гиперлупы не запустили, то что бы гам готовили? Как мне кажется, уже давно ясно, что эта бодяга на долгие годы. Название-роли не играет.
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звичайно..можуть навзвати .хоть об'єднане королівство "лднр" хоть .як суть в тому що то буде така квазі республіка.яка в любий час буде проводити обстріли на територію України...в світі таких прикладів багато..
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в найближчі часи ніхто не буде звільняти території..так і буде "лднр" з усіма атрибутами недореспубліки..у Придністров'ї вже скільки років живуть і там будуть жити ...мають вуголь і будуть торгувати з Україною..і т.д.
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Ці мавпи вже вже запускали потяги з Ясиноватої. Потім скоротили.
То ви ще не читали як виють робітники ДонЖД. Зарплата десь ближче до нуля, скорочення персоналу теж так. Бо потік вантажу теж 0.
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щоб там не кричали.що це Україна--цю територію теж вже здали.це ще гірше ніж Крим
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Это только начало. Скоро аэропорт откроют. Будут летать с Донецка в Макеевку. Время в пути 5 мин. Без взлёта
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Неправильные террористы, и поезда у них неправильные.
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Та да. І скільки маневровий тепловоз спалить солярки за-для десяти старух що ідуть за укроповсьої пенсії???
До речі, знаєш, москаль, що вони кажуть коли їх питають куди вони їдуть? - У Европу.
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В усіх перших класах в школах Слов'янська навчання буде проводитися українською мовою. Класів, де б мовою навчання була російська в місті немає. У минулому році таких класів було два. Про це розповіла заступник керівника відділу освіти Слов'янської міської ради Марина Хохлова. Саме цього вимагає закон, хоча були батьки, які висловлювали своє незадоволення що немає російськомовних класів.Марина Хохлова підкреслила що мова освіти українська і якщо будуть класи з російською мовою навчання, то буде виникати проблема з підручниками на російській мові та дидактичними матеріалами. Зараз відділ освіти закуповує підручники та дидактичні матеріали українською мовою, і не має сенсу витрачати кошти на закупівлю підручників надрукованих російською мовою. «Навіть з економічного змісту - це не вигідно» і далі після початкових класів освіта все одно буде відбуватися на державній мові, - зазначила заступник начальника відділу освіти.
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"Оккупанты заявляют, что запустили в Донецке поезда" - ну Маск держись !
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эта, несамненно, успех маладой успешной риспублики - запустить паровоз в Мандрыкино в 21 веке.
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Процветающая "республика"... Резервация дебилоидов... ЗЕлебобиков бы еще туда свозить и оставлять там.
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Сколько стеба о величии момента, а я думаю, что для дончан это действительно значимое событие. Почитайте ветку, новость: "Новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский назвал журналистку НВ Ольгу Духнич "тупой овцой". Она же, в ответ, сравнила народного избранника с "голубем, который нагадил на рукав пальто". Это более достойная новость?Источник: https://censor.net.ua/n3143602
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Я й не знав що там потяги не ходять. У них там значно веселіше чим я думав.
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Там немає куди їхати ) за пАребрік паРаша не пускає а в лугандон раби пішки повзуть )
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