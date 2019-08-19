 Окупанти заявляють, що запустили в Донецьку потяги

Про це пише підконтрольне окупантам видання ДАН, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське радіо".
Потяги є приміськими. Вони курсуватимуть маршрутами Донецьк-Оленівка і Донецьк-Мандрикіне.
В Оленівці, де розташований один із блокпостів незаконного збройного формування "ДНР" на лінії розмежування, перший поїзд відправляється о 7:50.
По дорозі до кінцевого пункту призначення поїзд зупиняється на станціях "Рутченково", "Мандрикіне" і "Доля". Тривалість поїздки - близько півтори години.
Ще один рейс відправлятиметься з Донецька о 17:40.
З Оленівки до Донецька можна буде дістатися ранковим поїздом, який відправляється о 9:47, або вечірнім - о 19:37, стверджують окупанти.
Теперь Мандрыкино может метро строить, свой аэропорт и космодром!
Скоро продажа билетов на самолет Мандрыкино - Голодрищенск и первый полет жителя Мандрыкино на Луну на личном мандролете!
Недавно там запустили международный автобусный маршрут Дебальцево-Чернухино. Вот это достижение.
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"Из Оленевки" (с).
Это нормально.
Только паровоз!
То ви ще не читали як виють робітники ДонЖД. Зарплата десь ближче до нуля, скорочення персоналу теж так. Бо потік вантажу теж 0.
До речі, знаєш, москаль, що вони кажуть коли їх питають куди вони їдуть? - У Европу.
https://www.youtube.com/watch?v=9OpvX0ZQg2c&feature=youtu.be&t=126