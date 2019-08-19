 Нова команда планує повернути диктаторські повноваження генпрокурора, тобто він сам зможе всіх призначати і всіх знімати, - Луценко

Про це заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ генпрокурор Юрій Луценко.

"Це було однією з вимог отримання безвізу, - зазначив він, уточнивши, що позбавлення генпрокурора і його заступників кадрових функцій, передача їх обраній на з'їзді КДПК і раді прокурорів -" базовий ознака демократії і незалежності прокурорів ".

"Наскільки я чув, нова команда хоче скасувати ці механізми. Я б наполегливо цього не рекомендував", - зауважив Луценко.

Він припустив, що наступник хоче призначати заступників і місцевих прокурорів сам. "Відбудеться повернення до диктаторських повноважень генпрокурора, який сам може всіх приймати і всіх знімати", - підкреслив він.

Генпрокурору невідомо, хто є автором цієї ідеї.

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"Принаймні зараз її озвучують ті, кого журналісти називають "у Зеленського". Питання не в тому, що він призначить поганих. Але це може знову регенерувати принцип: посади он того, або я тебе зніму. А розуміння того, що генпрокурор може будь-кого зняти – це дуже небезпечна історія. Я наполягаю, що європейська практика самоуправління без права генпрокурора і його заступників призначати і знімати підлеглих – це дуже правильний підхід. І це один із запобіжників політичних та бізнесових репресій, які процвітали до введення цього механізму", - уточнив Луценко.