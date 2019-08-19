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Все про:нещасний випадок (200) Польща (1884) смерть (3505) заробітчани (240)

 Український заробітчанин загинув на фабриці під Вроцлавом

28-річний українець був важко травмований на фабриці концерну LG в Польщі. Лікарі не змогли врятувати його життя.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання Gazeta Wroclawska.

Аварія на фабриці сталася в суботу. Чоловіка затягнуло в механізм на виробничій лінії. Він дістав дуже серйозну травму хребта. Машина затиснула йому грудну клітку і пошкодила ключицю, а ланцюжок на шиї перетиснув горло.

Українця доставили в лікарню у важкому стані. Лікарі не змогли врятувати йому життя - вранці в понеділок, 19 серпня він помер.

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"Проводиться розслідування у цій справі. Поки рано говорити про деталі", - сказав Анджей Погорський, заступник регіонального інспектора праці у Вроцлаві. Справою зацікавилася прокуратура, її слідчі чекають на результати розтину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143644
 
 
 Топ коментарі
 
який тільки жах.... шкода молодого хлопця.... на такому підприємстві і така смерть...((
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Скромнее может надо быть в запросах.
Существуют же кроме денег и другие ценности.
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Жаль парня. Поехал на чужбину деньги зарабатывать и такое случилось. А дома трутни без дела тыняются и живы-здоровы. Нет на свете справедливости Украинский заробитчанин погиб на фабрике под Вроцлавом - Цензор.НЕТ 3160
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Скромнее может надо быть в запросах.
Существуют же кроме денег и другие ценности.
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я представляю КАКОЙ "шухер" сейчас на фабрике!
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який тільки жах.... шкода молодого хлопця.... на такому підприємстві і така смерть...((
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Ось після цього і не кажи що субота це святий день в який не можна працювати.
Краще б хлопче був ти вихідний в цей день, на 300 злотих менше отримаєш зарплатню але будеш цілий і здоровий. Як то кажуть земля пухом.
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Интересно как он там работал, через посредника на умове злецения, или на прямую на завод затруднен по умове о праце. от этого много что зависит.
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100% на какое нибудь "добже" работал...
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Знаю на каком предприятии погиб Дмитрий. М. Если на нем была цепочка, (согласно технике безопасности BHP) ее не должно было там быть. На заводах LG работа не самая лучшая и оплачиваемая, но и не могу сказать что за BHP там не следят. По этому с большой долей уверенности могу сказать, что парень сам виноват.
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скорее всего, но цепочка то такое, либо ограждение неисправно, либо он заблокировал защиту
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ездий потом по безвизу туалеты мыть ...засосет Український заробітчанин загинув на фабриці під Вроцлавом - Цензор.НЕТ 6177
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