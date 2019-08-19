 Український заробітчанин загинув на фабриці під Вроцлавом

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцеве видання Gazeta Wroclawska.
Аварія на фабриці сталася в суботу. Чоловіка затягнуло в механізм на виробничій лінії. Він дістав дуже серйозну травму хребта. Машина затиснула йому грудну клітку і пошкодила ключицю, а ланцюжок на шиї перетиснув горло.
Українця доставили в лікарню у важкому стані. Лікарі не змогли врятувати йому життя - вранці в понеділок, 19 серпня він помер.
"Проводиться розслідування у цій справі. Поки рано говорити про деталі", - сказав Анджей Погорський, заступник регіонального інспектора праці у Вроцлаві. Справою зацікавилася прокуратура, її слідчі чекають на результати розтину.
Существуют же кроме денег и другие ценности.
Краще б хлопче був ти вихідний в цей день, на 300 злотих менше отримаєш зарплатню але будеш цілий і здоровий. Як то кажуть земля пухом.