 Росія веде інформаційну війну для дискредитації візиту Нетаньяху, запустивши фейк про викинутий його дружиною хліб, - Бутусов

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Обережно, Росія веде інформаційну війну для дискредитації візиту Біньяміна Нетаньяху. Російськомовні ЗМІ Ізраїлю поширили дискредитуючу інформацію, що нібито дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху під час візиту в Україну спочатку нібито нетактовно відчитала екіпаж літака, а потім нібито викинула шматок хліба, яким її пригостили по прильоту в Україну. На жаль, кілька шанованих українських видань передрукували цю повну нісенітницю", - пише він.

За словами Бутусова, немає жодних підтверджень, жодних імен, жодних свідків щодо якогось інциденту з дружиною прем'єр-міністра в літаку.

Також на відео, де зустрічають подружжя Нетаньяху, очевидно, що "якщо Сара Нетаньяху і впустила якийсь шматочок хліба, то явно випадково, ніяких кидків вона не робила, і взагалі намагалася поводитися доброзичливо і згідно з протоколом".

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Журналіст підкреслює, що вперше за час війни з РФ прем'єр-міністр Ізраїлю відвідує Україну, що не вигідно Кремлю.

"На наших очах ми самі створюємо з чужої подачі інформаційний шум і мікшуємо найважливішу подію в історії українсько-ізраїльських відносин. Вперше під час війни з РФ прем'єр-міністр Ізраїлю відвідує нашу країну, і цей прорив дуже болісно сприйняли в РФ. Москва прекрасно розуміє, що зміцнення зв'язків України з Ізраїлем буде спрямовано прямо або побічно на протидію російському впливу.

За останні роки Ізраїль продав в Україні засоби радіоелектронної боротьби для двох наших відомств, засоби зв'язку для однієї з військових частин, і програми співробітництва розширюються. Йдеться про модернізацію винищувачів, про продаж радарів. Вся ця техніка на порядок вище класом будь-яких російських зразків. Ізраїль зацікавлений у стримуванні РФ, щоб обмежити експансію Путіна в Сирії, щоб протидіяти союзу Росії з терористами "Хезболлах" і Ірану.

Російські інформаційні війни спрямовані на применшення важливості візиту Нетаньяху, щоб відвернути увагу від проривного політичного значення цього візиту. Не варто вестися на такі провокації", - зазначив Бутусов.

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