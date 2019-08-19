EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  8775  149
Все про:Ізраїль (325) Нетаньяху (50) Бутусов Юрій (1019)

 Росія веде інформаційну війну для дискредитації візиту Нетаньяху, запустивши фейк про викинутий його дружиною хліб, - Бутусов

Російськомовні ЗМІ Ізраїлю поширили фейк про дружину прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху для дискредитації його візиту в Україну.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Обережно, Росія веде інформаційну війну для дискредитації візиту Біньяміна Нетаньяху. Російськомовні ЗМІ Ізраїлю поширили дискредитуючу інформацію, що нібито дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху під час візиту в Україну спочатку нібито нетактовно відчитала екіпаж літака, а потім нібито викинула шматок хліба, яким її пригостили по прильоту в Україну. На жаль, кілька шанованих українських видань передрукували цю повну нісенітницю", - пише він.

За словами Бутусова, немає жодних підтверджень, жодних імен, жодних свідків щодо якогось інциденту з дружиною прем'єр-міністра в літаку.

Також на відео, де зустрічають подружжя Нетаньяху, очевидно, що "якщо Сара Нетаньяху і впустила якийсь шматочок хліба, то явно випадково, ніяких кидків вона не робила, і взагалі намагалася поводитися доброзичливо і згідно з протоколом".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми розпочали з питання війни і безпеки, - Зеленський про переговори з Нетаньяху

Журналіст підкреслює, що вперше за час війни з РФ прем'єр-міністр Ізраїлю відвідує Україну, що не вигідно Кремлю.

"На наших очах ми самі створюємо з чужої подачі інформаційний шум і мікшуємо найважливішу подію в історії українсько-ізраїльських відносин. Вперше під час війни з РФ прем'єр-міністр Ізраїлю відвідує нашу країну, і цей прорив дуже болісно сприйняли в РФ. Москва прекрасно розуміє, що зміцнення зв'язків України з Ізраїлем буде спрямовано прямо або побічно на протидію російському впливу.

За останні роки Ізраїль продав в Україні засоби радіоелектронної боротьби для двох наших відомств, засоби зв'язку для однієї з військових частин, і програми співробітництва розширюються. Йдеться про модернізацію винищувачів, про продаж радарів. Вся ця техніка на порядок вище класом будь-яких російських зразків. Ізраїль зацікавлений у стримуванні РФ, щоб обмежити експансію Путіна в Сирії, щоб протидіяти союзу Росії з терористами "Хезболлах" і Ірану.

Російські інформаційні війни спрямовані на применшення важливості візиту Нетаньяху, щоб відвернути увагу від проривного політичного значення цього візиту. Не варто вестися на такі провокації", - зазначив Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу, - Зеленський. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143641
 
   
 Топ коментарі
 
Я вот смотрю, как Сара выбрасывает хлеб и не пойму, мне верить своим глазам или нет?
 показати весь коментар
 
Ну как чушь?
Мне что, своим глазам не верить?
 показати весь коментар
 
Так не только "русскоязычные СМИ", соевая ботня во всю эту чушь фейкомётит!

Совпадение?..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Видео посмотрел, после истеричных комментариев ватанов и недонациков, думал она там демонстративно выбрасывает ломоть хлеба. Все что видно на видео, как она стряхивает с рук крошки хлеба ))

З.Ы

А что несет в себе эта традиция угощать хлебом и солью на пороге? Кто то знает?
 показати весь коментар
 
 
Гостеприимство означает.
Делю с тобой свою пищу.
 показати весь коментар
 
 
Общее направление, как было у викингов, если пригласил за стол, то гость и уже нападения не надо ждать?
 показати весь коментар
 
Может и нападения.
Если гость отвергает твой хлеб он тебе не друг?
 показати весь коментар
 
Если тебя в гугле забанили, то вот https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%97%D7%9D_%D7%95%D7%9E%D7%9C%D7%97 сразу на иврите. Не благодари
 показати весь коментар
 
Да я читал там. Не понятно и поэтому спросил. Вот в данном случае, это показ достатка и чародейство или предложение дружбы?
 показати весь коментар
 
Предложение дружбы. Следовательно , то что сделала Сара - неуважение.
 показати весь коментар
 
 
Эта традиция - проявление уважения к гостю и гостеприимства хозяина.
 показати весь коментар
 
 
Не верь глазам своим. Если ЗЕленые сказали что показалось, значит показалось.
Могли бы хоть уже урезать видео и не позорится.
 показати весь коментар
 
 
Бутусов , лучше бы так отписали - она не выбросила, она просто растопырила пальцы, чтобы уронить после того как муж пытался ей этот кусок засунуть в рот , а затем всучил в руки - ЭТО ЧИСТО СЕМЕЙНАЯ СЦЕНА -"А ЖЕНА ПРОТИВ".
 показати весь коментар
 
 
приехала - должна весь кусок хлеба съесть..так надо
 показати весь коментар
 
 
были варианты - поцеловать, принять хлеб и передать сотруднику...дальше неизвестно
 показати весь коментар
 
 
не кусок, а весь хлеб
причём в самолёте
и пока не съест - не выйдет
 показати весь коментар
 
 
согласен - причин много: чисто из уважения, зная что их снимают и это может отразится на рейтинге мужа, скоро выборы и т.д.
 показати весь коментар
 
 
Биньямина Нетаньяху может случайно уронила, а может и сосем не уронила. Никто не видел. В это время российские власти бульдозерами давили фрукты, овощи, которых так не хватает российским детям, женщинам, старикам. Это весь мир видел. Одним словом кацапы.
 показати весь коментар
 
 
политическая близорукость, по- Ленину
 показати весь коментар
 
 
После того, что они сделали с Украиной, украинский хлеб мог и вправду стать поперед горла.
 показати весь коментар
 
 
Почему фейк? Выбросила! Почему тему разогнять не надо? Надо! На голову плевать начнут, если не разгонять. А вот СМИ эрэфии тоже читать надо, но только специалистам - исследователям по психиатрии.
Давайте лучше обсудим, почему Кличко ей не всёк!? Росія веде інформаційну війну для дискредитації візиту Нетаньяху, запустивши фейк про викинутий його дружиною хліб, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2462 И почему на встрече не было Порошенко!? Если бы он был, она бы такого себе не позволила!!! Росія веде інформаційну війну для дискредитації візиту Нетаньяху, запустивши фейк про викинутий його дружиною хліб, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6002
 показати весь коментар
 
 
белый хлеб и соль - это наркотики, которые ранняя Римская империя использовала для расширения своего владычества
зёрна пшеницы даровались диким племенам, избегавшим налогообложения
как только село посеяло пшеницу - оно тут же становилось оседлым, и его можно было начинать брать в оборот
то же и с солью - заменителем нынешних холодильников - людей подсаживали на NaCl
выражение : хлеб да соль! - ответка: ем, да свой! - анахронизм двухтысячелетней давности
поэтому хлеб с солью стал эквивалентом оседлости и гостеприимства - мол, у нас всё путём!
 показати весь коментар
 
выбросила или упал она должна сама обьяснится, пусть журналисты сами у нее спросят.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
остаётся неясным методички пороходрочерам кто пишет, Упети или на Лубянке....
 показати весь коментар
 
 
"это зеленые календарики! а не доллары, которыми мне закрывают рот" - бутусов
 показати весь коментар
 
 
А хтось уже навалив їй на сторінку щось накшталт "***********************"?Хто знає івріт - перекладайте і розшарюйте.
Англійською, певен, також можна
 показати весь коментар
 
 
Я посмотрел видео много раз и не нашёл ничего такого, что могло бы политизировать этот жест. Во время церемонии Сара Нетаньяху выглядела довольной, улыбалась, не демонстрироовала никакого раздражения или плохого настроения (преположительно из-на невежливости капитана самолёта). Думаю, что она просто недооценила символизм этого жеста и просто проигнорировала неожиданную "трапезу", на что конечно быстро налетели падкие на сенсации жёлтые мухи. Видимо её с протоколом не ознакомили, в отличие от супруга.
 показати весь коментар
 
 
https://beztabu.net/shvyrnula-hleb-v--kieve-zhena-netanyahu-zakatila-dikij-skandal_n65372

Госпожа Сара как-бЭ незаметно типа "уронила" и руки отряхнула. С улыбкой.
Всё там хорошо видно - на видео.
 показати весь коментар
 
 
Розповідала українка, яка певний час працювала в Штатах бебісіттером в ортодоксальній єврейській родині. Її навчили правилам кашрута щодо годування дітей, з цим проблем не було. Якось після якогось свята вона прибирала на кухні, побачила тарілку з крихтами, винесла на вулицю і кинула пташкам. Виявляється що ці крихти мали ритуальне значення і лише в силу вихованості господині обійшлося без скандалу.
 показати весь коментар
 
Бутусов а шо с Вашими глазами? мож к доктору в Израиль - к глазнику...
 показати весь коментар
 
 
Мдя, если еврей показывает свое отношение к Украине не прикрываясь мифами о толерантности - значит это фейки москалей. Су%а, я думал скатывание в унылую путинскую Россию порошенковскую Украину закончилось на выборах президента(((
 показати весь коментар
 
 
Да не своё отношение показывает, а уровень своей культуры! Иудеи никогда не выбросят хлеба! Сарка скорей кацапка! Ей бульдозера не достаёт.
 показати весь коментар
 
Как кошерно всяк вину сваливать на москалей гоев. Приветик своему раввину передай, маца макаронная.
 показати весь коментар
 
она наверное тайная порохоботка,эта сара...хочет сорвать переговоры всемогущего Зе с ее бенечкой Росія веде інформаційну війну для дискредитації візиту Нетаньяху, запустивши фейк про викинутий його дружиною хліб, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1438
 показати весь коментар
 
в ютубе кремлеботы требуют разорвать дип отношения и сыпят оскорбления от имени украинцев а завтра напишут какие укры дикари..
наши тоже не отстают, адиннарод.
 показати весь коментар
 
 
Бутусову хочется напомнить анекдот - ПРОУВАСДОЧЬШЛЮХА, АУМЕНЯНЕТДОЧЕРИ... Фэйк от раши - так пусть теперь и оправдывается, бросившая хлеб...
 показати весь коментар
 
Лично мне без разницы кто приехал в Украину-хоть американец,хоть папуас.Главное это пользп для моей страны.Какая польза от Израиля?Военное сотрудничество?Ок,если так ,то пушай будет.А если просто подергать за щеки зелебобо и поселфиться вместе,то эта ноаость до задницы.Меня интересует почему сегодгя вертолет пролетел над моим домом.Что опять раненых повезли в Харьков?А все остальное это пыль в глаза и дымовая завеса.
 показати весь коментар
 
"если Сара Нетаньяху и уронила какой-то кусочек хлеба, то явно случайно, никаких бросков она не производила". Во-первых, не какой-то кусочек хлеба, а кусочек ритуального хлеба, а во-вторых, уронила не "явно случайно", а явно намеренно, тупо разжав пальцы. Короче, Бутусов явно лжёт, что для него уже стало нормой. Разумеется, драматизировать и раздувать этот эпизод не нужно, но ошибка в поведении супругов Нетаньяху очевидна : лидеру Израиля не стоило пытаться положить кусочек хлеба в рот своей жене, а ей нужно было просто положить этот кусочек на блюдо с караваем.
 показати весь коментар
 
 
Видно однозначно что человек отряхнул крошки, но мокшанцы стараются вовсю. кстати отличный тест для того, что бы и здесь, на "цензоре", видеть кто есть кто.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору