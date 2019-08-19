 Ми ніколи не забудемо, до чого призводить ксенофобія і расизм, - Зеленський у Бабиному Яру

"Неможливо зрозуміти нелюдське прагнення знищувати людей за етнічною, національною чи політичною ознакою, незалежно від статі і віку. Перед очима страшна нескінченна черга людей, які не розуміли, що їх ведуть на смерть", - сказав він, виступаючи у понеділок на церемонії вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зеленський зазначив, що більшість убитих у Бабиному Яру були єврейської національності, але "розстрілявши всіх євреїв, яких змогли знайти, нацисти почали розправлятися з іншими полоненими: ромами, українцями, які боролися за свою державу".
"Тоталітарний радянський режим наклав табу на такі теми як Голокост, Бабин Яр, Голодомор, і замовчували реальні масштаби цих злочинів", - вказав він.
Зеленський зазначив, що, за різними даними, в період нацистської окупації в Бабиному Яру було розстріляно від 70 до 200 тис. людей.
"Неможливо забути і пробачити, і український народ завжди пам'ятатиме про ці злочини проти людства. Ми ніколи не забудемо, до чого призводить ксенофобія і расизм. Ідеологія нетерпимості і насильства відбирає найдорожче і найцінніше - людське життя", - сказав президент України.
Зеленський закликав міжнародну спільноту об'єднати зусилля для недопущення проявів антисемітизму і нетерпимості на расовому чи національному ґрунті.
"Не можна допустити знову! Вічна пам'ять жертвам Бабиного Яру, вічна пам'ять жертвам Другої світової війни", - підкреслив президент України.
ненавидят людей по разным причинам - в основном из зависти и собственной неполноценности.
Был не урожай.
Нет, чтоб помалкивать в тряпочку...
Нет вам прощения. Только враги Украины могут шутить над смертями миллионов невинных людей
вищої керівної ланки комуністичної партії СРСР та УСРР,
які були причетні до організації
голодоморів в Україні на початку ХХ століття
1. Ленін (Ульянов) Володимир Ілліч - засновник ВКП(б), ініціатор та натхненник "червоного терору", засновник більшовицького тоталітарного режиму.
2. Дзержинський Фелікс Едмундович - член ВКП(б), засновник ВЧК, один з організаторів "червоного терору", голова ГПУ при НКВД РСФСР.
3. Сталін (Джугашвілі) Йосип Віссаріонович - Генеральний секретар ЦК ВКП(б).
4. Акулов Іван Олексійович - Заступник Голови ОДПУ.
5. Ягода Генріх (Єнох) Григорович (Гершенович) - Заступник Голови ОДПУ.
6. Балицький Всеволод Аполонович - Повноважний представник ОДПУ по УСРР, заступник Голови ОДПУ.
7. Реденс Станіслав Францович - Голова ДПУ УСРР.
8. Карлсон Карл Мартинович (Едуард Іванович) - Заступник Голови ДПУ УСРР.
9. Леонюк Хома Акімович - Заступник Голови ДПУ УСРР.
10. Молотов (Скрябін) В'ячеслав Михайлович - голова РНК СРСР, голова надзвичайної заготівельної комісії в Україні.
11. Каганович Лазар Мойсейович - секретар Політбюро ЦК ВКП(б), голова надзвичайної заготівельної комісії на Північному Кавказі.
12. Косіор Станіслав Вікентійович - перший секретар Центрального комітету КП(б)У.
13. Чубар Влас Якович - голова РНК УСРР.
14. Постишев Павло Петрович - другий секретар Центрального комітету КП(б)У.
15. Хатаєвич Мендель Маркович - секретар Центрального комітету КП(б)У.
16. Затонський Володимир Петрович - народний комісар Робітничо-селянської інспекції та голова Центральної контрольної комісії ЦК КП(б)У.
Ульянов - також морда пархата, ЙОСИП (яке грузинське ім'я, правда ж?) Сталін (Юдашвіллі),
і всі інші, здається що прізвища та імена наші чи московитські, чи як у Фелікса - польські, а як фотографії подивишся, то питання постає, а чому Нетаньяху не стоїть навколішки та не вибчається за злочини своїх сородичів?
Учи матчасть.
Гугл - СПИСОК МАРСДЕНА.
https://www.e-reading.club/bookreader.php/1006490/Marsden_Viktor_-_Evrei_v_Rossii.html
Персонал советской бюрократии: 470 фамилий в истоках октябрьского переворота .
ЦК ВКП большевиков (все евреи):
Лейба Троцкий (Бронштейн).
Ленин (Ульянов. Как минимум еврей по матери Бланк).
Зиновьев (Апфельбаум. Писал за Ленина работы и редактировал их).
Лурье (Ларин),
Крыленко (Кличка - «Абрам», впоследствии нарком юстиции, и первый председатель шахматной федерации СССР),
Луначарский (Баилих-Мандельштам),
Урицкий (Моисей Соломонович),
Володарский (Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн),
Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд. Он муж сестры Троцкого и тоже редактор ленинских работ).
Смидович (Петр Гермогенович Смидович).
Свердлов (Я́ков Миха́йлович Свердло́в).
Ю.М.Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис).
Бюро Первого состава Совета рабочих и солдатских депутатов города Москвы (все евреи):
Три сопредседателя:
Председатель первого Московского Совета после революции - Лейба Хинчук.
Председатель Совета Рабочих и красноармейцев - Петр Гермогенович Смидович.
Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов - Модер.
Члены первого Моссовета:
Заркх, Кламер, Гронберг, Шейнкман, Ротштейн, Ф.Я.Левензон, Краснопольский, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Ривкин, Симсон, Тяпкин, Шик, Фальк, Андерсон (литовский еврей), Вимба (литовский еврей), Соло (литовский еврей), Михельсон, Тер-Мичян (армянский еврей).
Секретарь Бюро - Клауснер.
Начальник канцелярии - Роценгольц.
ВЦИК Четвёртого Всероссийского Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов: (По конституции 1918 года, формально, высшего органа власти).
Из 34 членов ЦИК ни одного нееврея.
Председатель - Яков Свердлов.
Члены: Абельман. Вельтман (Павлович), Аксельрод, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Красиков, Лундберг, Володарский (Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн), Цедербаум (Левицкий), Ленин, Зиновьев-Апфельбаум, Троцкий (Бронштейн), Сирота, Суханов (Гиммер), Ривкин, Цейбут, Ратнер (Лейба Григорьевич), Блейхман (Солнцев), А. Гольденрудин, Хаскин, Ландер, Аронович, Камков (Борис Давидович Кац), Фишман, Абрамович (Рейн Рафаил Абрамович), Фриче, Ильин (Гольдштейн), Лихач М.А., Лейба Хинчук, Берлинрут, Дистлер, Чернявский, Бен (Вениамин) Смидович.см .далее
Без сумніву це був один із найбільших злочинів наших часів, не менший, ніж єврейська катастрофа чи вірменська масакра.
Але мене завжди вражає, як люди, говорячи про великі страхіття нашого століття - Аушвіц, Хіросіму та інші, ніколи не згадують голод в Україні. Якось після всіх тих років ще не усвідомлено того факту, що Сталін у 1930-х роках убив набагато більше людей, ніж Гітлер винищив євреїв.
Ты не слышала о многовековой борьбе ромов за своё государство ? )))))
Политик и юрист Цицерон (106-34 гг. до н. э.) напоминал судьям «о недовольстве из‑за золота иудеев», о том, «как велика эта шайка, как велико в ней единение» .
Римский историк Тацит (ок. 56-120) презирал «мерзкие и гнусные» еврейские обычаи и с большим возмущением отзывался о тех своих соотечественниках, которые отвергли религию предков и обратились в иудаизм .
Римский поэт и сатирик Ювенал (ок. 55-130) разделяет отвращение Тацита к обращенным в иудаизм и называет евреев народом пьяниц и распутников.
Кто-то надеется сломать тысячелетние традиции ?
Ненавидят людей по разным причинам - в основном из зависти и подсознательного ощущения собственной неполноценности.
ану напой мне что-нибудь про всемирный антикореизм или всемирное антишотландство ))))
- могу представить сколько бы было вони, а так выбросила Сара - сарам все можно!
Непонятно только, ху""ле она при таком отношении к украинцам вообще сюда притащилась??!
Хто знає івріт - перекладайте і розшарюйте
Держали город до полной эвакуации в Ташкент всех, кто мог уехать.
Цифры 70--200 тыс либо сильно преувеличены, либо там, как обычно, положили 190 тысяч гоев.
Тем более, на месте детской ЖД был концлагерь.
Хотя, кто знает эту местность - в яру там просто негде положить столько народу.
евреев погибло более 30 тыс.
Ну сосбно Зеля в данном случае все красиво сказал - не только о евреях говорил.
20-30 и не более того.
От ул Пугачева до Телиги справа - сплошное еврейское кладбище.
Там была еврейская больница - ныне областная, ныне институт журналистики, спорткомплекс и парк.
От Якира до Телиги слева - христианское кладбище.
Ныне - корпуса бывшего КВИРТУ, мотозавода, Лукьяновское и Военное кладбище.
Оставался небольшой участок от телевышки до Телиги с небольшим Бабьим Яром.