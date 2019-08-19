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 Політика України
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Все про:Бабин Яр (48) Зеленський (2420) історія (648) Голокост (48)

 Ми ніколи не забудемо, до чого призводить ксенофобія і расизм, - Зеленський у Бабиному Яру

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що неможливо зрозуміти розстріли євреїв, українців, ромів та інших жертв Бабиного Яру, забути і пробачити цей злочин, і не можна допустити його повторення.

"Неможливо зрозуміти нелюдське прагнення знищувати людей за етнічною, національною чи політичною ознакою, незалежно від статі і віку. Перед очима страшна нескінченна черга людей, які не розуміли, що їх ведуть на смерть", - сказав він, виступаючи у понеділок на церемонії вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зеленський зазначив, що більшість убитих у Бабиному Яру були єврейської національності, але "розстрілявши всіх євреїв, яких змогли знайти, нацисти почали розправлятися з іншими полоненими: ромами, українцями, які боролися за свою державу".

"Тоталітарний радянський режим наклав табу на такі теми як Голокост, Бабин Яр, Голодомор, і замовчували реальні масштаби цих злочинів", - вказав він.

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Зеленський зазначив, що, за різними даними, в період нацистської окупації в Бабиному Яру було розстріляно від 70 до 200 тис. людей.

"Неможливо забути і пробачити, і український народ завжди пам'ятатиме про ці злочини проти людства. Ми ніколи не забудемо, до чого призводить ксенофобія і расизм. Ідеологія нетерпимості і насильства відбирає найдорожче і найцінніше - людське життя", - сказав президент України.

Зеленський закликав міжнародну спільноту об'єднати зусилля для недопущення проявів антисемітизму і нетерпимості на расовому чи національному ґрунті.

"Не можна допустити знову! Вічна пам'ять жертвам Бабиного Яру, вічна пам'ять жертвам Другої світової війни", - підкреслив президент України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143639
 
   
 Топ коментарі
 
Чтоб ты, гнида, подавился этой шуткой. И все кто может шутить над тем, как голодомором убили миллионы украинцев.
Нет вам прощения. Только враги Украины могут шутить над смертями миллионов невинных людей
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"ромами, украинцами, которые боролись за свое государство"...да сделайте что нибудь с этим...!!!!Это уже невозможно терпеть - весь этот беспробудный тупизм
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ой достали ну да погибли ну да поубивали и что а иные русские украинцы молдоване грузины армяне латыши эстонцы народы Севера и Востока это как... мелочь...
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их в мире всего 14,3 миллиона, ведут себя так, как будто их миллиард
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думаю половина приписки как все у евреев.... Мы никогда не забудем, к чему приводит ксенофобия и расизм, - Зеленский в Бабьем Яру - Цензор.НЕТ 7916
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мде.до президенства и не догадывался "к чему приводит ксенофобия" и где тот Бабий Яр находится.
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Тобто тепер Україна вже визнає причетність ОУН до Холокосту?
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по всему свету евреев насчитывают 14,3 миллиона и почему, вы мне скажите , везде, где они живут их мягко говоря не долюбливают? антисемитизм кругом
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зависть к уму,большинство из них не тупые как наш през ,успешности,изворотливости
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работал 18 лет в общепите- сплошь и везде евреи- ума не заметил, заметил только желание нае ;ать , стырить, толстые , жирные морды и жопы, вызывали легкое омерзение
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работал в советское время, зарплата у всех примерно одинакова- но, воровань жидовская везде успевала
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врачи евреи бесподобны в подавляющем большинстве
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жидов ненавидят не за ум, который в основном- как гоя облапошить, а за то, что жиды, потому, как жид- это ростовщик, ничего не делает, только дурит, женятся на своих, чтоб добро не пропала и уродов и дебилов больше чем у других народов
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евреев, как и любые другие национальности или расы ненавидят не "почему", а "кто".

ненавидят людей по разным причинам - в основном из зависти и собственной неполноценности.
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блин, тогда в мире миллиарды неполноценных, так по твоему жидопоклонник?
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антисємітізм - то реакція на зухвале презирство по відношенню до інших з боку жидів
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а ты наверное из них, из полноценных, из жидов?
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Ну хз, гнали-то их еще со времен Фараона. Да и когда они в палестине как народ осели, все окрестные к ним относились с лютой любовью
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Меткая шутка. Это ведь Ющенко превратил тему голодомора в политическую жвачку.
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А до Ющенко такой темы не было.
Был не урожай.
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Какой нехороший человек !

Нет, чтоб помалкивать в тряпочку...
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Чтоб ты, гнида, подавился этой шуткой. И все кто может шутить над тем, как голодомором убили миллионы украинцев.
Нет вам прощения. Только враги Украины могут шутить над смертями миллионов невинных людей
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Не оно ж кору с деревьев ело, чтобы выжить...Оно сидит в мягком кресле сытое, довольное и ... шутит! С миллионов смертей.
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Список осіб
вищої керівної ланки комуністичної партії СРСР та УСРР,
які були причетні до організації
голодоморів в Україні на початку ХХ століття
1. Ленін (Ульянов) Володимир Ілліч - засновник ВКП(б), ініціатор та натхненник "червоного терору", засновник більшовицького тоталітарного режиму.
2. Дзержинський Фелікс Едмундович - член ВКП(б), засновник ВЧК, один з організаторів "червоного терору", голова ГПУ при НКВД РСФСР.
3. Сталін (Джугашвілі) Йосип Віссаріонович - Генеральний секретар ЦК ВКП(б).
4. Акулов Іван Олексійович - Заступник Голови ОДПУ.
5. Ягода Генріх (Єнох) Григорович (Гершенович) - Заступник Голови ОДПУ.
6. Балицький Всеволод Аполонович - Повноважний представник ОДПУ по УСРР, заступник Голови ОДПУ.
7. Реденс Станіслав Францович - Голова ДПУ УСРР.
8. Карлсон Карл Мартинович (Едуард Іванович) - Заступник Голови ДПУ УСРР.
9. Леонюк Хома Акімович - Заступник Голови ДПУ УСРР.
10. Молотов (Скрябін) В'ячеслав Михайлович - голова РНК СРСР, голова надзвичайної заготівельної комісії в Україні.
11. Каганович Лазар Мойсейович - секретар Політбюро ЦК ВКП(б), голова надзвичайної заготівельної комісії на Північному Кавказі.
12. Косіор Станіслав Вікентійович - перший секретар Центрального комітету КП(б)У.
13. Чубар Влас Якович - голова РНК УСРР.
14. Постишев Павло Петрович - другий секретар Центрального комітету КП(б)У.
15. Хатаєвич Мендель Маркович - секретар Центрального комітету КП(б)У.
16. Затонський Володимир Петрович - народний комісар Робітничо-селянської інспекції та голова Центральної контрольної комісії ЦК КП(б)У.
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Ягода - Ієгуда Єнох Гершенович.
Ульянов - також морда пархата, ЙОСИП (яке грузинське ім'я, правда ж?) Сталін (Юдашвіллі),
і всі інші, здається що прізвища та імена наші чи московитські, чи як у Фелікса - польські, а як фотографії подивишся, то питання постає, а чому Нетаньяху не стоїть навколішки та не вибчається за злочини своїх сородичів?
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Ленин сдох в 1924 году. Дзержинский в 1926-м Голодомор в Украине был в 1932-1933 г.г.
Учи матчасть.
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Список Французского журналиста в 1918 году -
Гугл - СПИСОК МАРСДЕНА.
https://www.e-reading.club/bookreader.php/1006490/Marsden_Viktor_-_Evrei_v_Rossii.html

Персонал советской бюрократии: 470 фамилий в истоках октябрьского переворота .

ЦК ВКП большевиков (все евреи):
Лейба Троцкий (Бронштейн).
Ленин (Ульянов. Как минимум еврей по матери Бланк).
Зиновьев (Апфельбаум. Писал за Ленина работы и редактировал их).
Лурье (Ларин),
Крыленко (Кличка - «Абрам», впоследствии нарком юстиции, и первый председатель шахматной федерации СССР),
Луначарский (Баилих-Мандельштам),
Урицкий (Моисей Соломонович),
Володарский (Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн),
Каменев (Лев Бори́сович Розенфельд. Он муж сестры Троцкого и тоже редактор ленинских работ).
Смидович (Петр Гермогенович Смидович).
Свердлов (Я́ков Миха́йлович Свердло́в).
Ю.М.Стекло́в (Овший Моисе́евич Наха́мкис).

Бюро Первого состава Совета рабочих и солдатских депутатов города Москвы (все евреи):
Три сопредседателя:
Председатель первого Московского Совета после революции - Лейба Хинчук.
Председатель Совета Рабочих и красноармейцев - Петр Гермогенович Смидович.
Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов - Модер.

Члены первого Моссовета:
Заркх, Кламер, Гронберг, Шейнкман, Ротштейн, Ф.Я.Левензон, Краснопольский, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Ривкин, Симсон, Тяпкин, Шик, Фальк, Андерсон (литовский еврей), Вимба (литовский еврей), Соло (литовский еврей), Михельсон, Тер-Мичян (армянский еврей).
Секретарь Бюро - Клауснер.
Начальник канцелярии - Роценгольц.

ВЦИК Четвёртого Всероссийского Съезда Советов рабочих и солдатских депутатов: (По конституции 1918 года, формально, высшего органа власти).
Из 34 членов ЦИК ни одного нееврея.
Председатель - Яков Свердлов.

Члены: Абельман. Вельтман (Павлович), Аксельрод, Ю.О. Мартов (Цедербаум), Красиков, Лундберг, Володарский (Моисе́й Ма́ркович Гольдште́йн), Цедербаум (Левицкий), Ленин, Зиновьев-Апфельбаум, Троцкий (Бронштейн), Сирота, Суханов (Гиммер), Ривкин, Цейбут, Ратнер (Лейба Григорьевич), Блейхман (Солнцев), А. Гольденрудин, Хаскин, Ландер, Аронович, Камков (Борис Давидович Кац), Фишман, Абрамович (Рейн Рафаил Абрамович), Фриче, Ильин (Гольдштейн), Лихач М.А., Лейба Хинчук, Берлинрут, Дистлер, Чернявский, Бен (Вениамин) Смидович.см .далее
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"ромами, украинцами, которые боролись за свое государство"...да сделайте что нибудь с этим...!!!!Это уже невозможно терпеть - весь этот беспробудный тупизм
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Словоблудием это всё называется. Кто ему пишет тексты. Ведь получается, как в той хохме - Кто писал не знаю, а я дурак читаю.
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Малкольм Маґґерідж і голод в Україні 1932-1933 років
Без сумніву це був один із найбільших злочинів наших часів, не менший, ніж єврейська катастрофа чи вірменська масакра.
Але мене завжди вражає, як люди, говорячи про великі страхіття нашого століття - Аушвіц, Хіросіму та інші, ніколи не згадують голод в Україні. Якось після всіх тих років ще не усвідомлено того факту, що Сталін у 1930-х роках убив набагато більше людей, ніж Гітлер винищив євреїв.
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А шо такое ?

Ты не слышала о многовековой борьбе ромов за своё государство ? )))))
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Зе походу еще и очевидец, говорит что у него до сих пор перед глазами Мы никогда не забудем, к чему приводит ксенофобия и расизм, - Зеленский в Бабьем Яру - Цензор.НЕТ 8040
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Примеры враждебного отношения к евреям в классических источниках найти нетрудно.

Политик и юрист Цицерон (106-34 гг. до н. э.) напоминал судьям «о недовольстве из‑за золота иудеев», о том, «как велика эта шайка, как велико в ней единение» .

Римский историк Тацит (ок. 56-120) презирал «мерзкие и гнусные» еврейские обычаи и с большим возмущением отзывался о тех своих соотечественниках, которые отвергли религию предков и обратились в иудаизм .

Римский поэт и сатирик Ювенал (ок. 55-130) разделяет отвращение Тацита к обращенным в иудаизм и называет евреев народом пьяниц и распутников.

Кто-то надеется сломать тысячелетние традиции ?
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Ибо нех@й! К нормальным людям обычно и относятся нормально! Напротив даже, их хотят видеть среди своих друзей! Так что Евреи пусть пеняют на себя!
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Евреев, как и любые другие национальности или расы ненавидят не "почему", а "кто".

Ненавидят людей по разным причинам - в основном из зависти и подсознательного ощущения собственной неполноценности.
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Ну не знаю. С татарами мы имеем долгую и очень кровавую историю, но почему-то к ним отношение нормальное. Поляки нас вообще поработить хотели - но все равно славянские братья. Турки опустошили правый берег похлеще батыя в Киеве - и ничего, никто не пишет на заборах "бей басурман - спасай Украину!", а вот евреи, с которыми мы не вели войн, почему-то вызывают подсознательное недоверие и затаенную ненависть. Может это как-то связано с ростовщичеством под безбожные проценты, орендатарьской работой на Речь Посполитую, шинкарьством и пропинацией, пейсатыми комиссарами, носатыми номенклатурщиками, Б-гоизбганными олигархами и политиками? Та ну не, бред какой-то, антисемитизм - это точно от скудоумия и зависти!!!
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Евреев, как и любые другие национальности или расы ненавидят ...


ану напой мне что-нибудь про всемирный антикореизм или всемирное антишотландство ))))
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Помнится, римляне возмущались, что евреи не убивают своих детей.
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Бугага, а не наоборот? Помнится римляне уничтожили семитский народ карфагена мотивировав, помимо прочего, свои действия тем, что карфагеняне своих детей приносили в жертву Белу, путем запекания оных живьем в медном быке.
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А куда , прям только что , подевалась новость о выброшенном кусочке каравая ?
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Так ото ж . Вот если бы Порошенко кусочек корвая бы выбросил ....
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Никуда не делась и никуда уже не денется, к сожалению
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Вернулась новость в ленту . Уже видел . Но то что исчезала это тоже факт . Задергались тут не по детски .
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Просто напоминаю зеленскому, на востоке Украины погибают воины которые нас защищают, но это так, у тебя же перемирие.
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сара нетан'ягу сьодні продемонструвала нетерпимість, зухвало кинувши святий Хліб на землю. Вона вдалась до акту хуцпи, аби продемонструвати українцям, шо вона срать хотіла на святе для нас, а ше вона показала, шо ми перетворились в колонію ізраїлю, в шабезґоїв
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Нехай багатьом це буде уроком. Будемо вчитися толерантності у наших азіатських "друзів".
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Чи в Ірану. Встановимо конкурс на найкращу карикатуру на Голокост, як наші товариші перси.
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Саре можно, вот если б это выбросила украинка или кто-то другой в Израиле...
- могу представить сколько бы было вони, а так выбросила Сара - сарам все можно!
Непонятно только, ху""ле она при таком отношении к украинцам вообще сюда притащилась??!
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в політиці нема випадковостей - там всьо розписано по протоколу - якшо сара викинула хліб, то так задумано. Це така провокація - делікатно проковтнули одну образу, потім вам насруть на голову
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А хтось уже навалив їй на сторінку щось накшталт "***********************"?
Хто знає івріт - перекладайте і розшарюйте
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Все зебилы на двух ветках снизу сажают луценка, пороха и вовка, хоть отдохнем.
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В Киеве до войны официально проживало 70 тыс евреев.
Держали город до полной эвакуации в Ташкент всех, кто мог уехать.
Цифры 70--200 тыс либо сильно преувеличены, либо там, как обычно, положили 190 тысяч гоев.
Тем более, на месте детской ЖД был концлагерь.

Хотя, кто знает эту местность - в яру там просто негде положить столько народу.
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Дейєнеріс зруйнувала Кінгс Ландінг, вбивши безліч невинних людей. Шкода, що у нас відсутній закон, який би карав також і тих хто заперечує цей жахливий злочин.
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Тем более что это преступление хотя бы видели.
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в бабьем Яру погибло не 200 тыс евреев - Зеля этого и не говорил. ВСЕГО погибло около 120 тыс человек - подсчитывали те кому поручили трупы сжигать, по черепам.

евреев погибло более 30 тыс.

Ну сосбно Зеля в данном случае все красиво сказал - не только о евреях говорил.
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Найдите фото того места и скажите где там можно положить 120 тыс?
20-30 и не более того.
От ул Пугачева до Телиги справа - сплошное еврейское кладбище.
Там была еврейская больница - ныне областная, ныне институт журналистики, спорткомплекс и парк.
От Якира до Телиги слева - христианское кладбище.
Ныне - корпуса бывшего КВИРТУ, мотозавода, Лукьяновское и Военное кладбище.
Оставался небольшой участок от телевышки до Телиги с небольшим Бабьим Яром.
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Да, и телецентр в самом центре еврейского кладбища, а контора - двухэтажное здание на территории спорткомплекса.
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Натаньягу чтит память о евреях, о Зеленский, живя в Киеве, ни разу не пришел к Мемориалу Голодомора...
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Этот визит Недопремьер министра Израиля с его придурошной женой ни к чему хорошему не приведут Прежде чем приезжать г-н Нетаньяху нужно было как минимум жену отправить на год на учебу хорошим манерам поведения Печально что его жена не вынесла выводов из истории так ничему и не научилась а осталась просто еврейской дурепой Ми ніколи не забудемо, до чого призводить ксенофобія і расизм, - Зеленський у Бабиному Яру - Цензор.НЕТ 4615
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Світове єврейство узурпувало тему Бабиного Яру і нахабно спекулює на ній адже серед 150 тис закатованих нацистами євреїв було лише близько 40 тис. Переважна більшисть були українцями, серед яких близько 700 членів ОУН. Окрім того світове єврейство і держава Ізраїль має визнати свою провину за Голодомори та інші злочини євреїв-більшовиків в Україні починаючи з 1917 бо ні для кого не секрет, що 66 % керівного складу НКВС були євреями, а керівництво ГУЛАГу на 99 % складалося з євреїв і це не кажучи вже про партійну верхівку
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СССР УСРАЛСЯ ¡¡¡ А КТО ТО УМОЛЧАЛ О АНТИСЕМИТИЗМЕ !)
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Бабий Яр - ответ и реакция на действия еврейских банкиров в 20-е годы в Европе, и красных комиссаров у нас. Не одобряю, но должен заметить, что не расизм и ксенофобия приводят к Бабьему Яру, а непомерная жадность, и банковско-политическая хитрозадость. А, ну и чувство собственной важности, когда народ прекращает терпеть плевки и унижения.
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