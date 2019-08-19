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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (2420) Ізраїль (325) Нетаньяху (50)

 "Українців відволікають від значущості події", - експерт Романова про висвітлення в ЗМІ візиту Нетаньяху

Деякі ЗМІ відволікали українців від значущості зустрічі Зеленського і Нетаньяху.

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ написала експерт Анна Романова.

"Історичну і знакову зустріч подавали в контексті саме шматочка короваю, який чи то впустила, чи то "навмисно викинула" дружина Прем'єра Ізраїлю", - зазначила Романова.

Експерт вважає, що твердження про "навмисно викинула" - взагалі не витримує жодної критики, адже якщо глава держави вперше за 20 років прилітає в Україну, то точно не для того, щоб познущатися з традицій нашої країни.

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"Створюється враження, що таким чином українців відволікають від значущості події", - припустила Романова.

Також експерт нагадала про три скандальні моменти в українсько-ізраїльських відносинах за останній 5 років.

"Перший, це коли Київ відвідав президент країни Реувен Рівлін і, виступаючи у Верховній Раді, звинуватив армію ОУН у причетності до Голокосту, тоді спікер Парубій взяв слово і спростував звинувачення. Потім українська делегація в ООН відмовилася голосувати за статусом Єрусалиму (грудень 2017), а третій скандал - це відмова у в'їзді в Україну (без пояснення причин) більш ніж 160 ізраїльським туристам (навесні 2019)", - пише експерт.

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Ізраїль також депортував понад 600 українців. Ситуація дійшла до того, що країни стояли на порозі скасування безвізу між країнами, який був встановлений у 2011 році.

"Найцікавіше, що всі згадані глобальні проблемні питання відносин країн не так жваво обговорювалися в ЗМІ та експертами, як нинішній коровай", - зазначає експерт.

"Як на мене, варто публічно обговорювати і вирішувати гостру ситуацію з масовим паломництвом брацлавських хасидів до Умані. Місцева влада Умані іноді штучно створює конфлікт між жителями і хасидами, не стежить за благоустроєм території, яка приносить колосальне збагачення (тільки питання кому?). Держава має надати території масового паломництва до Умані державний статус - створити цивілізовану святиню, а з нею - інструмент дипломатії", - підсумувала Романова.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху в ніч на 19 серпня прибув в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху домовилися вирішити питання з численними відмовами українцям у в'їзді в Ізраїль.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143638
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля что бы замять конфуз сыграл ей на пианино .
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Она не просто бросила НАШ хлеб. Она бросила его с брезгливостью, как какую-то гадость.
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Для українців відношення до хліба має сакральне значення! Моя бабця пережила 2а голодомора (33 та 47 рік): ніколи не могла заснути звечора не перевіриши чи є вдома хоча б кусень хлібчика ( саме так називала його)- а тут така зневага -кинути під ноги : жидівська хвойда забула хто організував штучний голод?
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Зеля что бы замять конфуз сыграл ей на пианино .
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О, еще один с секты игры хреном на рояле. Ну может хоть ты предоставишь доказательство сей игры? или ты тоже болтун ?
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Им Петро пять лет этим "смычком" по губам играл ,не против были,хотели продлевать,но скис Сывый Маэстро.
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Евреи руководили голодомором, их дети не голодали.
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Тобто тепер Україна визнає ОУН причетною до Холокосту?
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Она не просто бросила НАШ хлеб. Она бросила его с брезгливостью, как какую-то гадость.
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Низабудєм - ніпрастим!! При Порошенко такого небило!!
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Порошенко бы поднял и запхал бы ей в рота, а Виталя бы её держал!!!
Ну или поднял бы и сам съел, не пропадать же добру!
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Новость вернули ! Это что хакерская атака на Цензор ?
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Что значит намеренно?
Она его просто выбросила, как так и надо и ещё и пальцы брезгливо вытерла)
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Порохоботи в унісон з кацапоСМІ зараз співають)) Це понятно, кантори разні - люди працюють одні й тіж. Тема одна - "Натаньяху наньос ужастноє аскарблєніє, такова дапускать ніззя".
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Я понял, что для тебя бросить кусок хлеба - это пустоя. А у моей матери 6(шесть!) братьев и сестер на днепропетровщине умерли в 1932-33 годах. От голода. В совхозе.
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Как только супружеская чета Нетаньяху сошла с трапа самолета, их приветствовали девушки в традиционных украинских нарядах с хлебом и солью. Далее события развивались следующим образом: глава правительства понял суть традиционного ритуала, отломил кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил. Затем Беньямин Нетаньяху передал ломтик каравая своей супруге, однако она не нашла ничего лучше, чем брезгливо бросить его на землю.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/187036_1566205483
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Відразу видно тролля)) І мамку приплів, і шестеро дітей, ще плачущу корову домалюй і флакон монтажноіі піни. І тоді я точно повірю, шо ти ярий поцрєот))
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Местная власть Умани иногда искусственно создает конфликт между жителями и хасидами, не следит за благоустройством территории, которая приносит колоссальное обогащение (только вопрос кому?).

Во-во.. Нах"р здесь нужна эта мумия? Пусть маланцы построят в каждом областном центре по современной больнице и увозят своего обрезанца.. По-моему, нормальный был бы размен..
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так она его выбросила хотя в чужой монастырь со своим уставом не ходят, но они евреи им это не ведомо
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авжеж,
відволікають від "радіофобії"...

Украину также зацепило (есть карта разлета нуклидов из района Ненокса). На схеме, помимо схемы миграции радионуклидов, видно и расположение станций мониторинга ядерных взрывов.
В Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) показали модель вероятного разлета с атмосферными фронтами радионуклидов после взрыва неизвестной ракеты на полигоне под Северодвинском в России. Анимированное изображение, показывающее распространение шлейфа в соответствии с временными отметками, выложил в Twitter глава Организации ДВЗЯИ Лассина Зербо.
Он уточнил, что это модель возможного распространения "гипотетических частиц от инцидента с Буревестником 8 августа".
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Цікаво,а спілкувались вони, (Зе та Нетаньяху) на ідіш?
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Визит Нетаньяху в Украину поистинне исторический, Украина официально сегодня становится еврейским государством под руководством евреев.
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Всё, про что пишет и говорит этот эксперт Анна Романова, наносит вред объекту обсуждения, не важно положительно или отрицательно высказывается этот "эксперт". Анна Романова - эксперт в туризме... в Железный Порт (хорошо разбирается в чебуреках и прочих ништяках, продающихся на пляже и в местных гэнделях), в черниговские леса по грибы и, скорее всего, в резиновых сапогах (если в сапогах не разбирается, ни в коем случае нельзя употреблять в пищу, собранные ей грибы!!!).
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и что ж в этом визите такого значительного типа приехал как приехал так и уехал и ШО "Украинцев отвлекают от значимости события", - эксперт Романова об освещении в СМИ визита Нетаньяху - Цензор.НЕТ 9205
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А разгоняли русские фейки порохошавки. Совпадение? Не думаю
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Для українців відношення до хліба має сакральне значення! Моя бабця пережила 2а голодомора (33 та 47 рік): ніколи не могла заснути звечора не перевіриши чи є вдома хоча б кусень хлібчика ( саме так називала його)- а тут така зневага -кинути під ноги : жидівська хвойда забула хто організував штучний голод?
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Приїхала Сара в Україну і кинула українцям хліб на землю ... Чучело старе так подякувало українцям за гостинну зустріч!
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