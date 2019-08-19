 "Українців відволікають від значущості події", - експерт Романова про висвітлення в ЗМІ візиту Нетаньяху

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ написала експерт Анна Романова.

"Історичну і знакову зустріч подавали в контексті саме шматочка короваю, який чи то впустила, чи то "навмисно викинула" дружина Прем'єра Ізраїлю", - зазначила Романова.

Експерт вважає, що твердження про "навмисно викинула" - взагалі не витримує жодної критики, адже якщо глава держави вперше за 20 років прилітає в Україну, то точно не для того, щоб познущатися з традицій нашої країни.

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"Створюється враження, що таким чином українців відволікають від значущості події", - припустила Романова.

Також експерт нагадала про три скандальні моменти в українсько-ізраїльських відносинах за останній 5 років.

"Перший, це коли Київ відвідав президент країни Реувен Рівлін і, виступаючи у Верховній Раді, звинуватив армію ОУН у причетності до Голокосту, тоді спікер Парубій взяв слово і спростував звинувачення. Потім українська делегація в ООН відмовилася голосувати за статусом Єрусалиму (грудень 2017), а третій скандал - це відмова у в'їзді в Україну (без пояснення причин) більш ніж 160 ізраїльським туристам (навесні 2019)", - пише експерт.

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Ізраїль також депортував понад 600 українців. Ситуація дійшла до того, що країни стояли на порозі скасування безвізу між країнами, який був встановлений у 2011 році.

"Найцікавіше, що всі згадані глобальні проблемні питання відносин країн не так жваво обговорювалися в ЗМІ та експертами, як нинішній коровай", - зазначає експерт.

"Як на мене, варто публічно обговорювати і вирішувати гостру ситуацію з масовим паломництвом брацлавських хасидів до Умані. Місцева влада Умані іноді штучно створює конфлікт між жителями і хасидами, не стежить за благоустроєм території, яка приносить колосальне збагачення (тільки питання кому?). Держава має надати території масового паломництва до Умані державний статус - створити цивілізовану святиню, а з нею - інструмент дипломатії", - підсумувала Романова.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху в ніч на 19 серпня прибув в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху домовилися вирішити питання з численними відмовами українцям у в'їзді в Ізраїль.