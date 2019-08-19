 У місцевих прокурорах дуже багато тих, кого треба вичистити, - Луценко про підсумки реформи Генпрокуратури

Про це він заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Генпрокурор нагадав, що перший крок реформи був реалізований до нього. "Йдеться про затвердження місцевих прокурорів на конкурсах. На жаль, тоді конкурси були декоративними. Спеціальна комісія подавала трьох кандидатів Генеральному прокурору і він сам, незважаючи на тести, визначав, хто з них буде місцевим прокурором. До закінчення п’ятирічного терміну нікого з призначених через такий "конкурс" людей я звільнити не міг. Як ви розумієте, це не змінювало правил гри. Що ми зробили? Будь-яке призначення – тільки через відкритий конкурс і лише тест є підставою призначення. Тому з новопризначених працівників – 73% з-поза системи. Друге – ми удвічі підвищили зарплату. Третє, ми разом з американськими колегами створили Генеральну інспекцію, яка днями відзначилася ювілейним 60 спійманим на отриманні хабара прокурором, ми скоротили кількість прокурорів", - повідомив Луценко.
Закон не передбачає можливості перегляду результатів будь-якого конкурсу.
"Звичайно, можна прийняти новий закон, анулювати це все, провести позачергову переатестацію. Досвід переатестації в МВС показує, що це ні до чого доброго не приведе. Лише створить прецедент, що кожна політична кампанія буде завершуватися зміною керівництва і персоналу правоохоронної системи. Це неправильно. Прокурор має бути під законом і мати стабільні контрактні 5 років. Якщо він не порушив закон, він не повинен йти тому, що змінився президент або парламент. Тому я проти того, щоб ухвалювалося таке рішення. Хоча знаю, що у місцевих прокурорах є дуже багато тих, кого треба вичистити. Скоро закінчиться їх 5-річний термін. Робіть комісію, ухвалюйте законні рішення про їхню ефективність/неефективність і міняйте людей", - підкреслив генпрокурор.
Найважливіша реформа системи ГПУ, за його словами, - створення прокурорського самоврядування. Кадрові функції від генпрокурора і його заступників перейшли обраній на з'їзді контрольно-дисциплінарної комісії прокурорів і Раді прокурорів. Луценко також повідомив, що реформування триває.
Гроші Порошенка, які він в 2014 році пообіцяв віддати в управління сліпому трасту, в пору його каденції стали головним подразником постійно нищающего українського населення. Так, згідно з деклараціями, за один тільки 2018 рік колишній глава держави став багатшим у 82 рази."Тільки Порошенко за час президентства вивів з України не менше 8 мільярдів доларів. Тільки з відомих мені фактів через держкомпанію "Центренерго" було виведено від 700 до 800 млн доларів", заявив олігарх.
До того ж, мільярдер запевнив, що він та інші "кинуті" інвестори мають намір повернути ці гроші. Однак, на його думку, реально повернути лише частину суми близько 5 млрд."І повертати буде за рішенням судів держава Україна - з бюджету. Тобто кожен платник податків. Тому я і Порошенко звинуватив у геноциді українського народу. Але, сподіваюся, що і Порошенко відповість за все - майном і грошима", зазначив Кислін.
Варто відзначити, що в 2017 році американець приїжджав у Київ, так як його турбувала доля 20 млн доларів, завислих у нього в "Ощадбанку". Саме стільки грошей він отримав після погашення облігацій внутрішньої позики, які Кислін купив ще до Майдану. Однак гроші були заарештовані за законом "Про спецконфискации". Копи підозрювали, що ці ОВДП належали структурам колишнього віце-прем'єр-міністра і в. о. глави уряду Сергія Арбузова.
Кислін не міг отримати рішення суду за ОВДП, оскільки всі документи по справі були засекречені. Зрештою, у березні 2019 року Сем записав відео, в якому звинувачував Порошенко в корупції.
Сначала зачистят тебя , падло картавое , а потом все остальное .
а ,шо генеральный протрезвел?)))
в эти гадюшники нужно ассинизаторов командировать)
РафикЮрик (Пэтя) не ввиноват!
- Для чого ви приїхали?
- Я приїхав зустрітися з новим керівництвом країни. У справі Порошенка в тому числі. Зараз проти нього йде розслідування, але при цьому прокурору (Луценко, - ред.) ніякого результату не буде. Він - своя людина в «сім'ї». Порошенко і Луценко - корупціонери, які працювали не на свій народ, а на свої кишені, і вкрали дуже багато грошей.
- Вам вдалося зустрітися з представниками нової влади? З ким саме?
- Так, вже з деким були офіційні зустрічі. З новим главою СБУ Іваном Баканова вже зустрічалися.
- Ви раніше були знайомі?
- Раніше їх не знав - я бізнесмен, вони - державні чиновники. Ми з різних світів. Але сподіваюся, що вони будуть здійснювати демократичну політику і головне - викорінять корупцію.
- Про що говорили з Бакановим?
- Все про те ж - корупція і як її подолати. Сьогодні Україні потрібні кардинальні зміни в законодавстві, повна заміна кадрів на всіх ключових позиціях в судовій, правоохоронній системах. А потім - залучення міжнародних інвесторів. Але спочатку потрібно розібратися зі старими справами - злочинами Порошенка і його оточення. І я можу посприяти із залученням міжнародних правоохоронних органів, які спільно з вашими СБУ, МВС та іншими правоохоронними структурами, зміну керівників яких уже анонсував президент, будуть вести розслідування проти старої влади. Щоб в результаті не тільки винні були покарані, але і в бюджет країни були повернуті мільярди доларів, які знаходяться на рахунках компаній, безпосередньо або побічно підконтрольних експрезиденту Порошенку.
- Раніше в інтерв'ю ви розповідали, що звернулися до Держдепу США з проханням почати розслідування проти Порошенка. Вже є якісь результати?
- Так, розслідування йде, порушено кримінальні справи. Я зараз не можуть розкривати всі подробиці. Скажу лише, що розслідування йде не менше ніж за трьома статтями. Одна зі справ - щодо грошей МВФ. Точніше, щодо останнього траншу у мільярд доларів. Є підстави вважати, що всі ці гроші пішли не за призначенням, їх вивели у вигляді рефінансування на комерційні банки, а далі - вони розсмокталися по кишенях. Все це робилося за розпорядженням Порошенка.
Рекомендований МВФ директор департаменту НБУ Олександр Завадецький був незаконно звільнений зі своєї посади (на сьогоднішній день він відновлений судом). Тобто, не було контролю і прозорості за витрачанням коштів МВФ............
Реформы говорите, та лапша на уши была пять лет и грабеж, грабеж и грабеж