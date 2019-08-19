 "Не готовий брати участь у судилищі", - колишній глава НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що не повернеться в Україну

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не готовий приїжджати, поки голова Офісу президента керує НАБУ, САП і судовою системою", - написав Вовк.
Він додав, що при президенті Зеленському в суди продовжують "дзвонити" люди, що чинять вплив на правосуддя.
"У мене немає "баришівських" чи "солом’янських" судів, немає такого "Богдана" чи "Ситника", тому вважаю за краще перебувати в країні, де закон і право не порожній звук. Я б із задоволенням прибув на суд. Але не готовий брати участі в судилищі", - додав ексглава НКРЕКУ.
Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.
8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).
Дмитро Вовк назвав дії НАБУ "абсурдними", а справу "Роттердам +" - "розкрученою медійно-юридичною бульбашкою".
вот за єто всю шоблу и сажать
350 млн грн щомісяця зубожілий Коломойський кладе собі у кишеню.
Зараз знайду і викладу посилання , але його активно спамлять чомусь. Чому?
Льготный тариф для Коломойского. Почему заводы олигарха будут платить за поставки электричества в разы меньше, чем все остальные
https://strana.ua/articles/analysis/215780-lhotnyj-tarif-zavody-kolomojskoho-budut-platit-za-postavki-elektrichestva-v-razy-menshe.html
А этот?
Сейчас уже и фамилию не вспомню.
Который в Великобритании прятался?
мародерських прихвостнів будуть щемити за дикі крадіжки та антиукраїнську діяльність, а вони будуть верещати про політичні переслідування;
порохоботам будуть чистити рило чисто за політичну діяльність, а вони будуть верещати: караул! Грабіжники! ********!
Взглядом из Лондона.
Дворец за счет нищих украинцев. Такая она элита эры Порошенко ..
*****
Гонтарева купила особняк за границей за 30 миллионов.
2 октября 2018, 21:26
Дом находится по адресу набережная Альберта Эмбанкмента, 23 (Albert Embankment).
Это неподалеку здания парламента, а также Вестминстерского аббатства. В 15 минутах ходьбы от башни Биг-Бен и колеса обозрения.
На Гревской площади во Франции казнили воришек.И пока народ с упоением смотрел на это зрелище, коллеги казнимого ловко обчищали их карманы.
Время идет, люди не меняются
А вийшло, що шавки першими ломанулись.