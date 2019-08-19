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 Політика України
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Все про:День Незалежності (244) парад (156) премія (141) Полторак (728)

 Нам слід чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів, - Полторак

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про виплату премій військовим до Дня Незалежності.

Про це заявив в інтерв'ю офіційному інформаційному ресурсу Міноборони України "Армія Inform" міністр оборони України Степан Полторак, передає Цензор.НЕТ.

"У нас має бути чітке розуміння: проводити парад чи ні, на те є рішення Верховного Головнокомандувача - Президента України. Він із цим визначається у своєму указі. Цього року вирішено не проводити парад - це його право, і таке рішення ми маємо виконувати. Так само президент ухвалив рішення про виплату премій військовим до Дня Незалежності - у нас фінансовий ресурс дозволяє це реалізувати. І я підпишу відповідний наказ про належні виплати. І для того, щоб не було навколо військових парадів дискусій, нам слід чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів. Тобто, коли і з якого приводу проводити, з якою метою", - заявив Полторак.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 серпня в столиці відбудуться офіційний Марш Гідності, в якому візьмуть участь представники влади, та народний Марш захисників з участю ветеранів АТО і ООС.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143628
 
   
 Топ коментарі
 
налоплательщику не проведение парада обойдется украинцам новыми Крымами и Дамбассами

будем кормить чужую армию
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Ты лжешь! С приходом овоща к власти парады отменили, и начали активно уничтожать армию. Военного парада к двадцатилетию независимости Украины не было. И аргументация у овоща и у клована одинаковая - дорого, нужно экономить деньги.
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Парад треба щоб показати що у НАЦІЇ є БОЙОВИЙ ДУХ.
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Во скоько обойдётся налогоплательщику проведение парада? Вот и надо исходить отсюда!
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Налогоплательщик шел на парад. Без парада народу будет на порядок меньше (если добровольно-принудительно не сгонят бюджетников)
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раньше когда Зебобики считали и выходило что с учетом всех хенералов солдадам и тем кто на передке по 2 гривны 50 копеек аж премия выходила... Зебобико на белые тапочки...
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налоплательщику не проведение парада обойдется украинцам новыми Крымами и Дамбассами

будем кормить чужую армию
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До 2014 г. парады проводились регулярно. И как это повлияло на способность ВСУ защитить Крым и Донбасс?
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Ты лжешь! С приходом овоща к власти парады отменили, и начали активно уничтожать армию. Военного парада к двадцатилетию независимости Украины не было. И аргументация у овоща и у клована одинаковая - дорого, нужно экономить деньги.
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А твой Петр 5 мутными делами занимался под прикрытием патриотических лозунгов.
Я приведу выдержку из интервью Юрия Луценко

Раніше в інтерв'ю ви розповідали, що звернулися до Держдепу США з проханням почати розслідування проти Порошенка. Вже є якісь результати?

- Так, розслідування йде, порушено кримінальні справи. Я зараз не можуть розкривати всі подробиці. Скажу лише, що розслідування йде не менше ніж за трьома статтями. Одна зі справ - щодо грошей МВФ. Точніше, щодо останнього траншу у мільярд доларів. Є підстави вважати, що всі ці гроші пішли не за призначенням, їх вивели у вигляді рефінансування на комерційні банки, а далі - вони розсмокталися по кишенях. Все це робилося за розпорядженням Порошенка.
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Вот скажи, ты дурак? Или у тебя работа такая?
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События с оборонкой от пэдра говорят об ином!
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И о чем же говорят пресловутые "события"?
"Петя усё сваравал и в гагаузских афшорах поховал"?
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Нагадує премії для ветеранів ВОВ на 9 травня.
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На это не идут деньги из казны. Если только на полицаев, для защиты от алфа-самцов.
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Смотри, не пропусти, раз так интересно.
Кстати, впервые видел лицо с подозрением на гейскость в Польше!!! ))) Он был с фиолетовыми волосами, в желтом пиджаке и на розовом кабриолете!!! )))) И стоял в пробке напротив остановки трамвая. )))))
А народу было вааще пофиг. Даже бабкам с дедками на остановке, где я тоже стоял. Вот пофиг и всё. Тіпа "Нехай хоч плаття вдягне". Як сказав мені дід на зупинці, якого я запитав, чи не ображає таке видовище літніх людей - чого мене має дратувати нездорова людина? Таку тільки пожаліти.
Висновки: деякі вітчизняні альфа-нацсамкуни гірші від бабів з дідами у під'їзді.
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при цьому клоуні хіба що зборища наркоманів, які під його ОПою вже збиралися з вимогами їх "захищати", а не карати та ЛГБТ-них парадів будуть вітатися...
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Достаточно ясный намек -

проводить парад на День Незалежности и не парить военным товарищам мозги
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Полторак - опять долбак! В каких странах он нашел законы о парадах?
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Долбак это вы. У вас вместо нормального военного парада буде второй гей-парад в этом году. Когда это Бадоев проводил что-то похожее в своей жизни? Интересно, во сколько же Украинским налогоплательщикам обойдется эта свистопляска? Какую независимость вы празднуете, если кацапы опять пришли к власти?
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"Вас уже выпустили из сумасшедшего дома?" (с)
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А чим користуються французи проводячи парад на день захоплення Бастилії?
І кого там долучають у постановники? Пьєра Рішара? Кардьє?
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15 августа 2019 года в столице Силезского воеводства городе Катовице прошел военный парад "Верные Польше" в честь Дня Войска Польского. Было шикарно.
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Башмак(1%) 🇺🇦‏ @Dicer41101382 16 авг.

А почему бы и нетНам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов, - Полторак - Цензор.НЕТ 3750
И пора новый род войск создавать.УклонистыНам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов, - Полторак - Цензор.НЕТ 3750
Не ну а шо?

Калинівка‏ @rfkbyjdrf666 16 авг.

И почетным председателем сего нового рода войск станет наш нынешний гарант-промокашка!Почетный, патамушта он аж 4 раза"не видел" повестку из военкомата, кот.ему на дом приносили..
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номерной, засунь своего еврея-алкаша-наркомана высоцкого в свой анус, пускай он там свои песни поет.
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Всіх путіноїдів корчить від Висоцького. Ну звісно ж, не Кабздон.
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само ты путиноид, номерное чучело.Не путиноидов корчит от этого нарика, а нормальных людей с хорошим вкусом и с хорошим слухом. Чи й не певец, чи й не артист, чи й не звязда.
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Дійсно, можна ж зовсім безкоштовно пройти маршем скрізь фонтани.
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Самое главное в армии - это парад и самое главное , - шо в Киеве !!! Нам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов, - Полторак - Цензор.НЕТ 1916
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Демонстрація про захист магазинів Рошен від глобального потепління?
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А ничего, что эти магазины - рабочие места для украинцев и налоги в казну? Или вам на них @@@@@@ь, на этих украинцев? Что-то 95 Канава зейобикам поперек горла не становится.
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Гроші з краденого нікому користі не приносять.
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Первый раз в истории Украины сексуальное меньшинство стало зе большинством.вы не геи, а те как мы на кацапню говорим.
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І Зеленський глибоко правий (не хочу обговорювати, чому - той, хто може і хоче розуміти - розуміє і так), ну й Полторак нібито правий. Нібито. Бо в правовій державі все регулюється законами. Але є одне "але", яке ставить пропозицію Полторака під питання. Наприклад, якщо буде закон про паради, то ворог же заздалегідь буде знати про те, скільки, якої техніки і звідки передислоковується! Можна витягти чимало інформації... Чи це корисно для нас, чи для ворога? Питання риторичне.
Пересування військової техніки повинно бути лише тоді, коли це:
-переорганізація оборони;
-військові навчання;
-сервісне обслуговування;
-постачання до військових частин.

І не треба триндіти про "суміщення", мовляв, "їхали на заздалегідь заплановане навчання і заїхали в Київ провести парад, підняти бойовий дух"...
Бойовий дух треба піднімати іншими способами, а не триньканням моторесурсу вкрай дорогої техніки, паливно-мастильних матеріалів, забрудненням повітря в столиці та нищенням дорожного полотна задля показухи. Ресурси небезкінечні і небезплатні. А на фронті вони - на вагу золота.
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Парад треба щоб показати що у НАЦІЇ є БОЙОВИЙ ДУХ.
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А разве не так, чтоб разворовать оборонку и взорвать 6 арсеналов?
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Щось гидотний Портнов не розкручує тему міфічного розкрадання армії Порошенко
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Его нации нужно показывать, а у украинцев боевой дух всегда на виду.
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Бийте педалів та ходіть зі смолоскипами. Це підніме дух ще більше.
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Ти повторюєш москальскі мантри про смолоскипні ходи.
Готов мордву макнути у їх лайно.
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Добре, не ходіть зі смолоскипами, згода. Але щоб бути хоч якось долученими до великої правої справи - продовжуйте бігати за педалями.
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Ти стверджуєш, що більшість виборців України тупі і придуркуваті? А ви, шоколадного кольору лайно, Иліта Нациї?
Я так не вважаю.
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Ми можемо прожити без параду без вистав Вєчєрнєго Квартала, а залучені гроші віддати ветеранам. Ну як? Логіка та сама.
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Д7: Поговоримо про Парад
Міністерство у справах ветеринарів бажає міцного козацького здоров'я побратимам та посестрам і доповідає буквамичерез фейсбук.

Всі, хто слідкували за перебігом подій з святкуванням Дня Незалежності, вже давно в курсі ситуації, що склалася. Інших можна відрізнити по відсутності нервового тику, тому для них надаємо розгорнутий таймінг.

1. У вітчизняних Інтернетах починається обговорення того факту, що параду військ на День Незалежності, здається, не буде.

2. Ветеранські організації спрямовують офіційний запит і отримують офіційну відповідь - не буде.

3. Президент Зеленський записує відео, в якому розповідає про "новий формат" - військові паради це дорого, по-совковому та відволікають військових від служби, тому необхідно замінити їх на щось нове, а гроші роздати військовим у вигляді премій.

4. Починається спорадичні та нескоординовані заяви про "народний парад" - тобто масовий захід з максимальним наближенням до мілітарної складової.

5. Всі ініціативи об'єднуються і відбувається небачене досі в патріотичній спільноті - консолідація. Починається організація "Маршу Захисників України", який має пройти Хрещатиком.

6. Голова ОПУ Андрій Богдан дає прес-конференцію, в якій розповідає що на День Незалежності тим же Хрещатиком пройдуть військові, вчителі та лікарі.

7. Організація Маршу Захисників України продовжується.8. На сайті АП з'являється план святкування, в якому передбачена Хода Гідності - масштабний захід, в якому візьме участь гордість країни: представники різних військ, ветерани АТО, вчителі, спортсмени, медики, волонтери, дипломати, а також діти.

9. Оргкомітет Маршу Захисників України проводить прес-конференцію, в якій розповідає про свій захід і закликає офіційну владу припинити спроби очолити громадський захід та нарешті домовитись між собою.

10. Всі видання України по черзі змагаються в марічкосвіті, прогнозуючи або "купівлю Зеленським ветеранів", або "масові зіткнення та революцію під прапорами Петра Порошенка".

11. Відбувається спільна нарада ОПУ та Оргкомітету, на якій сторони домовляються спокійно розвести заходи в часі та не заважати один одному.

12. Ви знаходитеся тут.

Що ж можна констатувати з вищевикладеного, шановна громадо? На нашу думку, ситуація зрозуміла - нестача досвіду та розуміння контексту очікувано привела нову президентську вертикаль в дуже складну ситуацію. Буквально на першому місяці роботи вона, замість очікуваного після тріумфу на виборах загального обожнювання, стикнулась з громадськістю. Виявилось, що на відміну від електорату, якого багато, але робити він нічого не хоче, в Україні встигла сформуватись величезна кількість надзвичайно потужних громадських інституцій, які звикли вміло та технічно артикулювати свої вимоги й вимагати їх виконання. Ми переконані, що це лише перші з багатьох чудових відкриттів про Україну, які чекають правлячу монобільшість. Бажаємо їм максимального успіху на цьому нелегкому шляху.

Політична партія "Демократична Сокира" - партія з дуже великим насиченням ветеранами й волонтерами. І нам би ДУЖЕ хотілось офіційно взяти участь в організації, чи ще якось акцентувати нашу підтримку Маршу Захисників України. Але Оргкомітет Маршу вказав аполітичність як одну з головних тез - і ми це поважаємо. Nothing for us without us - у справі захисту прав ветеранів ми слухаємо лише ветеранів. Тому рівняйсь, струнко, слухай бойовий наказ!

1. Партія офіційно підтримує проведення Маршу Захисників України як масового заходу, головною метою якого є підтримка бойового духу українського війська, висловлення вдячності до їх бойових звитяг, популяризація захисту України й проходження військової служби серед громадян та привернення уваги міжнародної спільноти до боротьби української нації з російською збройною агресією.

2. Партія закликає усіх своїх прихильників завітати на Марш Захисників України, а ветеранів з їх складу - зареєструватись для участі.

3. Партія поважає рішення Оргкомітету та просить своїх прихильників НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ на цьому заході будь-які елементи партійної символіки.

Слава Україні!

Нам слід чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів, - Полторак - Цензор.НЕТ 8510

Спікер партії з питань ветеранів АТО/ООС Антон Колумбет
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Парадікі, салютікі. Тфу, дорослі дядьки, а розум як у малолітніх.
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Нам следует четко законодательно определить порядок проведения парадов, - Полторак

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Степа, а что тебе мешало это сделать за прошедшие 5 лет?
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Я вже запитував тут хто є автор цього опусу. Відповіді досі не отримав.
Більш розумні люди знають що у Вашингтон пост як і у багатьох інших газетах є шпальта на яких матеріали публікуються за гроші, з поміткою що редакція не несе відповідальність за такі.
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Особенно понравилось про "интеллектуала Зеленского"...😀
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Таки да. Если оно интеллектуал, то младшенький из братцев добкиных - Эйнштейн.
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Лицо этого черта отягощено интеллектом
Нам слід чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів, - Полторак - Цензор.НЕТ 5843
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«Вашингтон таймс»[2] (анг. The Washington Times переводится как «Вашингтонские времена») - одна из наиболее известных консервативных газет, издающихся в США. Редакция расположена в Вашингтоне. Создана в 1982 годуоснователем нового религиозного движения Церковь Объединения Мун Сон Мёном[3][4]. По состоянию на март 2005 года имела около 103.000 регулярных подписчиков

Тираж 103 тис. це що за многотиражка така накшталт Сєльской Жизні.
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У 2014 -2015 роках я здавав гроші волонтерам на військову форму, каски, бронежилети і т.д. Фактично 20% свого доходу віддавав. Через 5 років, 2 червня 2019 року мій син був мобілізований як офіцер запасу в Семиполки на навчання, а далі - десь 22 серпня має бути відправлений в частину на службу. Харчування нормальне, казарми теж. Все обмундирування теж за кошт держави. На тренуваннях і гранати, і зброя з патронами. Минулого тижня видали їм зимову форму - якість висока - від шкарпеток і берців до майки і куртки- все водостійке і тепле. Сьогодні ЗСУ це як небо і земля мід тим що Порох застав і тим що залишив.
А США - хай шукають, як знайдуть, я скажу що Петро злодій. А поки що це все бла-бла-бла.

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Здесь кацахол писал, что пошёл служить в ВСУ. Зимой. Выдали ему какие-то сапоги. Берки. Не годились ни во что. Вернулся домой за своими... До сих пор дома сидит. Нам слід чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів, - Полторак - Цензор.НЕТ 8127 Кому из вас верить?
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