 Нам слід чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів, - Полторак

Про це заявив в інтерв'ю офіційному інформаційному ресурсу Міноборони України "Армія Inform" міністр оборони України Степан Полторак, передає Цензор.НЕТ.
"У нас має бути чітке розуміння: проводити парад чи ні, на те є рішення Верховного Головнокомандувача - Президента України. Він із цим визначається у своєму указі. Цього року вирішено не проводити парад - це його право, і таке рішення ми маємо виконувати. Так само президент ухвалив рішення про виплату премій військовим до Дня Незалежності - у нас фінансовий ресурс дозволяє це реалізувати. І я підпишу відповідний наказ про належні виплати. І для того, щоб не було навколо військових парадів дискусій, нам слід чітко законодавчо визначити порядок проведення парадів. Тобто, коли і з якого приводу проводити, з якою метою", - заявив Полторак.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24 серпня в столиці відбудуться офіційний Марш Гідності, в якому візьмуть участь представники влади, та народний Марш захисників з участю ветеранів АТО і ООС.
Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять як премії військовослужбовцям, пообіцяв глава держави.
Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.
30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".
будем кормить чужую армию
Я приведу выдержку из интервью Юрия Луценко
Раніше в інтерв'ю ви розповідали, що звернулися до Держдепу США з проханням почати розслідування проти Порошенка. Вже є якісь результати?
- Так, розслідування йде, порушено кримінальні справи. Я зараз не можуть розкривати всі подробиці. Скажу лише, що розслідування йде не менше ніж за трьома статтями. Одна зі справ - щодо грошей МВФ. Точніше, щодо останнього траншу у мільярд доларів. Є підстави вважати, що всі ці гроші пішли не за призначенням, їх вивели у вигляді рефінансування на комерційні банки, а далі - вони розсмокталися по кишенях. Все це робилося за розпорядженням Порошенка.
"Петя усё сваравал и в гагаузских афшорах поховал"?
Кстати, впервые видел лицо с подозрением на гейскость в Польше!!! ))) Он был с фиолетовыми волосами, в желтом пиджаке и на розовом кабриолете!!! )))) И стоял в пробке напротив остановки трамвая. )))))
А народу было вааще пофиг. Даже бабкам с дедками на остановке, где я тоже стоял. Вот пофиг и всё. Тіпа "Нехай хоч плаття вдягне". Як сказав мені дід на зупинці, якого я запитав, чи не ображає таке видовище літніх людей - чого мене має дратувати нездорова людина? Таку тільки пожаліти.
Висновки: деякі вітчизняні альфа-нацсамкуни гірші від бабів з дідами у під'їзді.
проводить парад на День Незалежности и не парить военным товарищам мозги
https://youtu.be/o59XSxaJX3A
І кого там долучають у постановники? Пьєра Рішара? Кардьє?
А почему бы и нет
И пора новый род войск создавать.Уклонисты
Не ну а шо?
Калинівка @rfkbyjdrf666 16 авг.
И почетным председателем сего нового рода войск станет наш нынешний гарант-промокашка!Почетный, патамушта он аж 4 раза"не видел" повестку из военкомата, кот.ему на дом приносили..
https://youtu.be/o59XSxaJX3A
Пересування військової техніки повинно бути лише тоді, коли це:
-переорганізація оборони;
-військові навчання;
-сервісне обслуговування;
-постачання до військових частин.
І не треба триндіти про "суміщення", мовляв, "їхали на заздалегідь заплановане навчання і заїхали в Київ провести парад, підняти бойовий дух"...
Бойовий дух треба піднімати іншими способами, а не триньканням моторесурсу вкрай дорогої техніки, паливно-мастильних матеріалів, забрудненням повітря в столиці та нищенням дорожного полотна задля показухи. Ресурси небезкінечні і небезплатні. А на фронті вони - на вагу золота.
Готов мордву макнути у їх лайно.
Я так не вважаю.
без парадубез вистав Вєчєрнєго Квартала, а залучені гроші віддати ветеранам. Ну як? Логіка та сама.
Міністерство у справах ветеринарів бажає міцного козацького здоров'я побратимам та посестрам і доповідає буквамичерез фейсбук.
Всі, хто слідкували за перебігом подій з святкуванням Дня Незалежності, вже давно в курсі ситуації, що склалася. Інших можна відрізнити по відсутності нервового тику, тому для них надаємо розгорнутий таймінг.
1. У вітчизняних Інтернетах починається обговорення того факту, що параду військ на День Незалежності, здається, не буде.
2. Ветеранські організації спрямовують офіційний запит і отримують офіційну відповідь - не буде.
3. Президент Зеленський записує відео, в якому розповідає про "новий формат" - військові паради це дорого, по-совковому та відволікають військових від служби, тому необхідно замінити їх на щось нове, а гроші роздати військовим у вигляді премій.
4. Починається спорадичні та нескоординовані заяви про "народний парад" - тобто масовий захід з максимальним наближенням до мілітарної складової.
5. Всі ініціативи об'єднуються і відбувається небачене досі в патріотичній спільноті - консолідація. Починається організація "Маршу Захисників України", який має пройти Хрещатиком.
6. Голова ОПУ Андрій Богдан дає прес-конференцію, в якій розповідає що на День Незалежності тим же Хрещатиком пройдуть військові, вчителі та лікарі.
7. Організація Маршу Захисників України продовжується.8. На сайті АП з'являється план святкування, в якому передбачена Хода Гідності - масштабний захід, в якому візьме участь гордість країни: представники різних військ, ветерани АТО, вчителі, спортсмени, медики, волонтери, дипломати, а також діти.
9. Оргкомітет Маршу Захисників України проводить прес-конференцію, в якій розповідає про свій захід і закликає офіційну владу припинити спроби очолити громадський захід та нарешті домовитись між собою.
10. Всі видання України по черзі змагаються в марічкосвіті, прогнозуючи або "купівлю Зеленським ветеранів", або "масові зіткнення та революцію під прапорами Петра Порошенка".
11. Відбувається спільна нарада ОПУ та Оргкомітету, на якій сторони домовляються спокійно розвести заходи в часі та не заважати один одному.
12. Ви знаходитеся тут.
Що ж можна констатувати з вищевикладеного, шановна громадо? На нашу думку, ситуація зрозуміла - нестача досвіду та розуміння контексту очікувано привела нову президентську вертикаль в дуже складну ситуацію. Буквально на першому місяці роботи вона, замість очікуваного після тріумфу на виборах загального обожнювання, стикнулась з громадськістю. Виявилось, що на відміну від електорату, якого багато, але робити він нічого не хоче, в Україні встигла сформуватись величезна кількість надзвичайно потужних громадських інституцій, які звикли вміло та технічно артикулювати свої вимоги й вимагати їх виконання. Ми переконані, що це лише перші з багатьох чудових відкриттів про Україну, які чекають правлячу монобільшість. Бажаємо їм максимального успіху на цьому нелегкому шляху.
Політична партія "Демократична Сокира" - партія з дуже великим насиченням ветеранами й волонтерами. І нам би ДУЖЕ хотілось офіційно взяти участь в організації, чи ще якось акцентувати нашу підтримку Маршу Захисників України. Але Оргкомітет Маршу вказав аполітичність як одну з головних тез - і ми це поважаємо. Nothing for us without us - у справі захисту прав ветеранів ми слухаємо лише ветеранів. Тому рівняйсь, струнко, слухай бойовий наказ!
1. Партія офіційно підтримує проведення Маршу Захисників України як масового заходу, головною метою якого є підтримка бойового духу українського війська, висловлення вдячності до їх бойових звитяг, популяризація захисту України й проходження військової служби серед громадян та привернення уваги міжнародної спільноти до боротьби української нації з російською збройною агресією.
2. Партія закликає усіх своїх прихильників завітати на Марш Захисників України, а ветеранів з їх складу - зареєструватись для участі.
3. Партія поважає рішення Оргкомітету та просить своїх прихильників НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ на цьому заході будь-які елементи партійної символіки.
Слава Україні!
Спікер партії з питань ветеранів АТО/ООС Антон Колумбет
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Степа, а что тебе мешало это сделать за прошедшие 5 лет?
Більш розумні люди знають що у Вашингтон пост як і у багатьох інших газетах є шпальта на яких матеріали публікуються за гроші, з поміткою що редакція не несе відповідальність за такі.
Тираж 103 тис. це що за многотиражка така накшталт Сєльской Жизні.
А США - хай шукають, як знайдуть, я скажу що Петро злодій. А поки що це все бла-бла-бла.