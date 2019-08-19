 "Продовжуємо пошуки, не все так просто": адвокат Балуха Дінзе не знає місця перебування політв'язня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив адвокат Дмитро Дінзе.

"У СІЗО 2 Бутирка Балуха В.Г. немає. Продовжуємо пошуки, не все так просто. Є тільки неперевірена і непідтверджена інформація, що він виїхав до Москви. Тому розповсюджувачів інформації про прибуття Балуха В.Г. в Москву, за типом зуб даю, прошу не сприймати всерйоз", - йдеться в повідомленні.

Також захисник зазначив, що етап Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) відбувається під грифом "Для службового користування" (ДСК).

"Якщо людина на етапі, то поки вона не вийде на зв'язок, або ми її самі не знайдемо, перебуває в повній ізоляції", - поінформував Дінзе.

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Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балухадо 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух із 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 м. Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.