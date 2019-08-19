 ЦВК зареєструвала вже 238 нардепів

Як повідомила пресслужба ЦВК, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в понеділок зареєстровано 47 парламентаріїв, а в одномандатних виборчих округах - 46.

У багатомандатному окрузі зареєстровано 38 депутатів від партії "Слуга народу", один - від партії "Опозиційна платформа - За життя", три - від партії "Європейська солідарність", п'ять - від партії "Голос".

Таким чином, всього станом на 19 серпня зареєстрованими є 238 народних депутатів.

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