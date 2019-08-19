 ЦВК зареєструвала вже 238 нардепів

Як повідомила пресслужба ЦВК, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в понеділок зареєстровано 47 парламентаріїв, а в одномандатних виборчих округах - 46.
У багатомандатному окрузі зареєстровано 38 депутатів від партії "Слуга народу", один - від партії "Опозиційна платформа - За життя", три - від партії "Європейська солідарність", п'ять - від партії "Голос".
Таким чином, всього станом на 19 серпня зареєстрованими є 238 народних депутатів.
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Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає зарплату нардепа, яка з доплатами сягає 50 тисяч гривень, хорошою, але недостатньою.
19 СЕРПНЯ 2019, 15:14
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/19/7223917/