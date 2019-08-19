 МОЗ запустило онлайн-тест для перевірки на туберкульоз

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Зручний онлайн-інструмент дає можливість перевірити, чи є у вас симптоми туберкульозу і чи могли ви ним заразитися, а також ви отримаєте інформацію про ступінь ризику захворювання на туберкульоз. Результати тесту анонімні. Тому ці дані будуть доступні лише вам", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що лише за липень 2019 року було зареєстровано 2067 нових випадків туберкульозу. Загалом станом на 14 серпня 2019 року під медичним наглядом перебувають 20 235 людей. На переконанням експертів, ще близько 5 тисяч хворих на туберкульоз не знають про свою хворобу та не звернулися за медичною допомогою.

У МОЗ попереджають, що симптоми цього захворювання можуть бути непомітними впродовж багатьох місяців, а несвоєчасне звернення до лікаря призводить до подовження терміну лікування та виникнення ускладнень

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