 МОЗ запустило онлайн-тест для перевірки на туберкульоз

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Зручний онлайн-інструмент дає можливість перевірити, чи є у вас симптоми туберкульозу і чи могли ви ним заразитися, а також ви отримаєте інформацію про ступінь ризику захворювання на туберкульоз. Результати тесту анонімні. Тому ці дані будуть доступні лише вам", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві зазначають, що лише за липень 2019 року було зареєстровано 2067 нових випадків туберкульозу. Загалом станом на 14 серпня 2019 року під медичним наглядом перебувають 20 235 людей. На переконанням експертів, ще близько 5 тисяч хворих на туберкульоз не знають про свою хворобу та не звернулися за медичною допомогою.
У МОЗ попереджають, що симптоми цього захворювання можуть бути непомітними впродовж багатьох місяців, а несвоєчасне звернення до лікаря призводить до подовження терміну лікування та виникнення ускладнень
Какой вы пони, какая ваша профессия мечты, больны ли вы туберкулёзом. Гарантия 100%.
Следующий шаг - составления гороскопа заболеваний расстройством желудка и лечение по фотографии больного.
А если серьёзно - тест ни о чём. Результат - не риск болезни, а риск заболеваемости. Которая может обойти стороной даже полудохлого жирдяя, который простужен и потеет по ночам, а может скосить спортсмена, который неудачно проехался в автобусе вместе с больным.
Несколько минут я сидел, как громом пораженный, потом с безразличием отчаяния принялся переворачивать страницы дальше. Я добрался до холеры, прочел о ее признаках и установил, что у меня холера, что она мучает меня уже несколько месяцев, а я об этом и не подозревал. Мне стало любопытно: чем я еще болен? Я перешел к пляске святого Витта и выяснил, как и следовало ожидать, что ею я тоже страдаю; тут я заинтересовался этим медицинским феноменом и решил разобраться в нем досконально. Я начал прямо по алфавиту. Прочитал об анемии - и убедился, что она у меня есть и что обострение должно наступить недели через две. Брайтовой болезнью, как я с облегчением установил, я страдал лишь в легкой форме, и, будь у меня она одна, я мог бы надеяться прожить еще несколько лет. Воспаление легких оказалось у меня с серьезными осложнениями, а грудная жаба была, судя по всему, врожденной. Так я добросовестно перебрал все буквы алфавита, и единственная болезнь, которой я у себя не обнаружил, была родильная горячка."(с)
Трое в лодке (не считая собаки) - Джером К. Джером.
Всего результатов 3. Первый - всё полностью ОК, второй - всё ок, но к врачу сходи и третий - средний шанс, иди к врачу. Высоких шансов заболеть в тесте нет.
Границы по баллам
Результат 1: 0 - 10
Результат 2: 10 - 80
Результат 3: 80 - 10000
Если ответить хотя бы на один вопрос "Да" - это уже 10 баллов. Ответ на некоторые вопросы приносит сразу 100 баллов, т.е. Результат №3.
Особенно доставил вопрос №13, о бедности, наркомании, курении, бухле и миграции. Ответ "Да" принесёт 100 баллов, т.е. если вы мигрант - у вас высокий шанс заболеть туберкулёзом (с чего бы?) и вам нужно срочно обратиться к семейному врачу (к какому? я же мигрант).
Я, ясен, скептически отношусь к этому "тесту", поэтому скажу, что это полный бред.
Алсо все ответы с весами доступны по этой ссылке, которая не фильтрует формат и отвечает даже на html запрос, а сам сайт не имеет ssl сертификата.
Я кончил и закурил.
По структуре теста, если ты спортсмен, у тебя ничего не болит, ты не потеешь ночью, не худеешь внезапно, у тебя нет повышения температуры... но ты беден (это одна из опций 13го вопроса) - у тебя риск оказаться больным автоматически выше, чем у зажиточного дяди, у которого высокая утомляемость, одышка, болит грудина, повышена температура, потливость ночью и двухнедельный кашель.
Потому что 13й вопрос оценен в 100 баллов, а все эти, про температуру, кашель и т.д. - в 10 баллов каждый.
Вообще все вопросы начиная с 8го оценены в 100 баллов. Т.е. каждый ответ "Да" на вопросы 8 - 13 страшнее, чем все ответы "да" на вопросы 1 - 7 вместе взятые.
Такие тесты на женских сайтах делают, реальной пользы в диагностике от этого теста нет и быть не может.
А когда ты спортсмен - организму нужно гораздо больше витаминов и протеинов чем обычному человеку, а денег на это нет. При этом организм, ослабленный недостатком витаминов, внешне может выглядеть здоровым, но иммунитет слабый. И если кашлянул больной сосед или бомж у подъезда и держи тубик на долгую память.