 92% особового складу ЗСУ є професійними військовими, - Полторак

Про це він заявив в інтерв'ю офіційному інформаційному ресурсу Міноборони України "Армія Inform", передає Цензор.НЕТ.

"Вже вдалося дійти до такого рівня, що 92% особового складу Збройних Сил є професійними військовими. А решта – це близько 20 тисяч – є строковиками, які не виконують завдань у районі ООС. Професіоналізація – ключовий чинник, а з іншого боку, його опорним елементом є зміна системи підготовки. А її треба було змінювати кардинально, бо, на мій погляд, наші військові виші надто відірвані від практики. І це не дає змоги офіцеру приймати правильні рішення. Особливо ця "відірваність" була помітною на початку російської агресії. На жаль, багато викладачів уміли воювати тільки на картах і здебільшого мали теоретичну базу. І коли до такого викладача потрапляє комбриг, який пройшов АТО, воював і приймав рішення на полі бою, то якість такого навчання є сумнівною. Тому ми залучаємо до викладання і вишколу досвідчених бойових офіцерів. Звісно, треба було змінити і програми навчання, адаптуючи до сучасного досвіду. Зокрема і під час підготовки за кордоном. Тільки у США наразі навчаються понад 70 наших військовослужбовців", - заявив Полторак.

"Однозначно, потрібно міняти в Збройних Силах ставлення до людей - і це нам ще не до кінця вдалося. Причому, це виклик для всіх рівнів - від солдата до генерала. Треба усвідомити: армія вже інша. Зараз у війська приходить лейтенант, якому трохи за двадцять, а у нього у взводі хлопці, яким по 50 і навіть більше років, з величезним життєвим досвідом", - зазначив міністр.

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