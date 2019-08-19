 92% особового складу ЗСУ є професійними військовими, - Полторак

Про це він заявив в інтерв'ю офіційному інформаційному ресурсу Міноборони України "Армія Inform", передає Цензор.НЕТ.
"Вже вдалося дійти до такого рівня, що 92% особового складу Збройних Сил є професійними військовими. А решта – це близько 20 тисяч – є строковиками, які не виконують завдань у районі ООС. Професіоналізація – ключовий чинник, а з іншого боку, його опорним елементом є зміна системи підготовки. А її треба було змінювати кардинально, бо, на мій погляд, наші військові виші надто відірвані від практики. І це не дає змоги офіцеру приймати правильні рішення. Особливо ця "відірваність" була помітною на початку російської агресії. На жаль, багато викладачів уміли воювати тільки на картах і здебільшого мали теоретичну базу. І коли до такого викладача потрапляє комбриг, який пройшов АТО, воював і приймав рішення на полі бою, то якість такого навчання є сумнівною. Тому ми залучаємо до викладання і вишколу досвідчених бойових офіцерів. Звісно, треба було змінити і програми навчання, адаптуючи до сучасного досвіду. Зокрема і під час підготовки за кордоном. Тільки у США наразі навчаються понад 70 наших військовослужбовців", - заявив Полторак.
"Однозначно, потрібно міняти в Збройних Силах ставлення до людей - і це нам ще не до кінця вдалося. Причому, це виклик для всіх рівнів - від солдата до генерала. Треба усвідомити: армія вже інша. Зараз у війська приходить лейтенант, якому трохи за двадцять, а у нього у взводі хлопці, яким по 50 і навіть більше років, з величезним життєвим досвідом", - зазначив міністр.
Уточнюючи при цьому 8%, це про Тимошенко, чи про Порошенко?
почему не выполнили Присягу Народу Украины -
и сдали без боя КРЫМ ?
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тока не надо при и.о президента турчинова и президента порошенко .
С песнями и флагом вокруг ВВП Аэродрома Бельбек - имея 27 крыльев СУ-27 и 15 боевых вертолетов .Не подняв по Боевой Тревоге дежурные звенья .
Твоі соплємєннікі.
https://www.youtube.com/watch?v=Zt9efnLV4UY
https://www.youtube.com/watch?v=Zt9efnLV4UY
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И.о. главы государства,
председатель Верховной Рады Александр Турчинов
назначил 01 марта 2014 года (номер Указа)
контр-адмирала Дениса Березовского командующим Военно-морскими силами Вооруженных сил, который на следующий день 02 марта 2014 года перешел со всем штабом в стан врага - Аксенову.
«Я, Березовский Денис Валентинович, присягаю на верность крымскому народу и обязуюсь защищать его, как того требует устав», - сказал контр-адмирал, назначенный на должность главнокомандующего ВМС указом исполняющего обязанности президента Александра Турчинова от 1 марта. Видеозапись присяги выложил на YouTube журналист....
«Мила Нелла
gtctd dtfbdqpt = один из жалобшиков(стукачей) на https://censor.net.ua.»
Обоснуй, о соплємєнніца націі Павліка Морозова.
«Прямая речь: "Сейчас я отправляюсь с важным визитом в Украину по приглашению нового президента Зеленского. Я буду обсуждать с президентом Украины завершение создания Зоны свободной.......
Хлопці, понятно, що зараз у нас намічаються дуже теплі відносини з Землею Обітованою, але ж якось напрягає...вязки... gtctd dtfbdqpt
«Zushaua11.08.2019 09
діалог не по темі новини видалено
у вас некоректні висловлюванняВся гоп компания во главе с люцифером - ксенией -0чингнчук-кацахол и т.д.
Многое на Совете было удалено .
А та обставина, що нічого не помінялося ще від часів кравчука і кучми якраз і лежить саме виною на їхній совісті. Ще у 1991 році слід було прямо заявити: або у Криму не буде жодного російського військового, або забирайте його собі, але без електрики і води. Я думаю, що з таким ультиматумом Єльцин би погодився (нахрен йому тоді крим без води здався?).
Але у нас не було українського президента. І не було навіть українського народу. Народ став з'являтися лише, коли росія проявилв себе як агресор відносно України.
Полтораку хорошо бы среди себя провести учения на тему - "Действия министра обороны при отхватывании его дупой пенделя" да теоретической занятие по изучению мат.части от диджитальных дуподемпферных гаджетов до простейших противопендельных лубков. А то миссия защиты отечества путем благостного прогревания дупы в теплом кресле уютного министерского кабинета как бы заканчивается.