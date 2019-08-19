 У Москві стверджують, що Україна винна Росії $3 млрд за єврооблігаціями, випущеними під час президентства Януковича

Про це йдеться в повідомленні на сайті російського Мінфіну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Так, загальна сума грошей, які іноземні держави винні Росії за державними кредитами, становить $39,4 млрд. На першому місці за обсягами боргу розташовується Білорусь, а на другому - Україна.

На думку Москви, Україна залишається винною $3,075 млрд за єврооблігаціями, випущеними урядом Віктора Януковича і придбаними Фондом національного добробуту РФ у грудні 2013 року. Україна відмовилася виплачувати купон цим облігаціям в грудні 2015 року.

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Нагадаємо, Апеляційний суд Англії 14 вересня оголосив рішення за скаргою України на постанову Високого суду Лондона, за яким українська сторона мала задовольнити вимоги Росії та оплатити останній борг за єврооблігаціями на три мільярди доларів - так званий "борг Януковича". Апеляційний суд погодився з аргументом України, що випуск єврооблігацій був здійснений під тиском РФ, і цей аргумент не може бути відхилений без проведення всеосяжного судового процесу.

Тоді Мінфін України повідомляв, що рішення Апеляційного суду Англії повернути справу стосовно "боргу Януковича" до суду першої інстанції дасть можливість Україні представити свій захист у повному обсязі, і є видатною перемогою нашої держави.

У листопаді 2018 року стало відомо, що компанія The Law Debenture Trust, що представляє інтереси Росії, подала до Верховного Суду Великої Британії апеляцію на рішення Апеляційного суду Англії. Ця апеляція має бути розглянута в грудні 2019 року.