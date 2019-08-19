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 За кордоном
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Все про:борг (159) Росія (19405) Янукович (6678)

 У Москві стверджують, що Україна винна Росії $3 млрд за єврооблігаціями, випущеними під час президентства Януковича

Міністерство фінансів Російської Федерації оприлюднило дані щодо боргу держав перед Росією на 1 травня 2019 року. Серед них є й офіційні претензії до України.

Про це йдеться в повідомленні на сайті російського Мінфіну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Так, загальна сума грошей, які іноземні держави винні Росії за державними кредитами, становить $39,4 млрд. На першому місці за обсягами боргу розташовується Білорусь, а на другому - Україна.

На думку Москви, Україна залишається винною $3,075 млрд за єврооблігаціями, випущеними урядом Віктора Януковича і придбаними Фондом національного добробуту РФ у грудні 2013 року. Україна відмовилася виплачувати купон цим облігаціям в грудні 2015 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодної "заборгованості" України перед СНД існувати не може, - заступник глави МЗС Боднар

Нагадаємо, Апеляційний суд Англії 14 вересня оголосив рішення за скаргою України на постанову Високого суду Лондона, за яким українська сторона мала задовольнити вимоги Росії та оплатити останній борг за єврооблігаціями на три мільярди доларів - так званий "борг Януковича". Апеляційний суд погодився з аргументом України, що випуск єврооблігацій був здійснений під тиском РФ, і цей аргумент не може бути відхилений без проведення всеосяжного судового процесу.

Тоді Мінфін України повідомляв, що рішення Апеляційного суду Англії повернути справу стосовно "боргу Януковича" до суду першої інстанції дасть можливість Україні представити свій захист у повному обсязі, і є видатною перемогою нашої держави.

У листопаді 2018 року стало відомо, що компанія The Law Debenture Trust, що представляє інтереси Росії, подала до Верховного Суду Великої Британії апеляцію на рішення Апеляційного суду Англії. Ця апеляція має бути розглянута в грудні 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143614
 
 
 Топ коментарі
 
Янукоовощ у вас на росии пусть и отдает.
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Так у Яныка пусть и спрашивают. К тому же он у них в стране.
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о5 проснулись, а они больше ничего не забыли?
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Яныка спросите и путю. Как они это бабло поделили.
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Я вот вспоминаю тот случай и удивляюсь этому дураку , путину ! Это ж надо было - затеял насмешку над лохом яныком )) Когда артачился с этим займом. А у того реально денег не было - все разворовали. - И потерял яныка и Украину. А мог бы грабить нас до сих пор. Ну не дурак ? )))
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Не нужно было тратить этот кредит. Нужно было обратно отправить. Янукович взял, но потратили уже после него. В Москве утверждают, что Украина должна России $3 млрд по еврооблигациям, выпущенным во время президентства Януковича - Цензор.НЕТ 7424
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Кроль , а Януковощ сколько налички вьівез , когда тикал в Ростов ? То его сбережения бьіли ?
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Про 100 000 грн, оставшихся после Януковича, слух пустили Яценюк с Гонтаревой. Никто их не проверял. Однако в ноябре 2014 года
в хранилищах Национального банка Украины резко уменьшилось количество золота, пишет antikor.com.ua.
Об этом поведала глава украинского Нацбанка Валерия Гонтарева. Она не стала объяснять причины загадочного исчезновения желтого металла, сообщает ряд украинских экономических изданий.
Согласно официальной статистике НБУ, количество золота в хранилищах должно быть в восемь раз больше, чем реально есть в наличии. На начало ноября 2014 года объем золота составлял около 1 миллиарда долларов, или 8% от общего объема ЗВР. 25 ноября 2014 года остался это всего один процент.

Несложно подсчитать что на ноябрь 2014 года в ЗВР Украины было 12, 5 млрд $. Даже учитывая что первый транш от МВФ полученный в 2014 году составлял всего 2 млрд $.https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48348016
То есть от Януковича осталось в ЗВР около 10,5 млрд.$.
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Так у Яныка пусть и спрашивают. К тому же он у них в стране.
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и да, он не с пустыми карманами уезжал и если ему так украина болит - то .... расплатился б за нее чтоли! хорошее дело сделал
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Они могут там у ся в мордоре что угодно утверждать. Кого это беспокоит.
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более чем странное требование.сами вывозили этого Януковича...сами прятали его от украинского суда.а теперь нам закидывают "брал-не брал"??? Да если и брал,то пусть с него и забирают...."Дебилы,***.." (с)
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Пусть в пукинстане думают за контрибуцию за оккупацию Крыма и Донбасса..
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Так говорили же, что 3 лярда баксов должен был передать Фёдрыч, что не передал? В Москве утверждают, что Украина должна России $3 млрд по еврооблигациям, выпущенным во время президентства Януковича - Цензор.НЕТ 3826
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вообще то, нам тогда обещали дать 15 млрд, дали только три, где наши еще 12 млрд?
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януковощ взяв--нехай віддає..я як беру в борг за мене ніхто не віддає
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та то херня, а не долг! - при з/п учителей в 4000 баксов это копейки для страны.

у учителей ведь уже ж 4000 баксов зарплата? правда? - ведь Солнышко ж обещал?
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кто сомневается в том, что карлик вова вывалит карлику вовочке предъяву, где будет особый статус, амнистия, отказ от долга газпрома 4,7 млрд, возврат этих 3 млрд, Крым в аренду на 300 лет, и бздливая болонка будет кивать гривой и подписывать все что прикажут. или кто то еще верит в это --"Наконец-то вы вернули наши территории. Сколько готовы еще компенсировать денег?" 31 марта, 2019
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А Януковоща выдать, чтоб разобраться: как он выпускал эти облигации? СБУ, конечно, должна бы больше знать. Меня терзают смутные сомнения, что все эти "облигации" были реальными?
Внедрив шпиона, через ************** (как сейчас клоуна), путлеровцы творили что хотели. В парламенте были холуи и ******. В управлении тоже *********** из даунбаса. И на цензоре, такие же.
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