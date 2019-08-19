 У Москві стверджують, що Україна винна Росії $3 млрд за єврооблігаціями, випущеними під час президентства Януковича

Про це йдеться в повідомленні на сайті російського Мінфіну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Так, загальна сума грошей, які іноземні держави винні Росії за державними кредитами, становить $39,4 млрд. На першому місці за обсягами боргу розташовується Білорусь, а на другому - Україна.
На думку Москви, Україна залишається винною $3,075 млрд за єврооблігаціями, випущеними урядом Віктора Януковича і придбаними Фондом національного добробуту РФ у грудні 2013 року. Україна відмовилася виплачувати купон цим облігаціям в грудні 2015 року.
Нагадаємо, Апеляційний суд Англії 14 вересня оголосив рішення за скаргою України на постанову Високого суду Лондона, за яким українська сторона мала задовольнити вимоги Росії та оплатити останній борг за єврооблігаціями на три мільярди доларів - так званий "борг Януковича". Апеляційний суд погодився з аргументом України, що випуск єврооблігацій був здійснений під тиском РФ, і цей аргумент не може бути відхилений без проведення всеосяжного судового процесу.
Тоді Мінфін України повідомляв, що рішення Апеляційного суду Англії повернути справу стосовно "боргу Януковича" до суду першої інстанції дасть можливість Україні представити свій захист у повному обсязі, і є видатною перемогою нашої держави.
У листопаді 2018 року стало відомо, що компанія The Law Debenture Trust, що представляє інтереси Росії, подала до Верховного Суду Великої Британії апеляцію на рішення Апеляційного суду Англії. Ця апеляція має бути розглянута в грудні 2019 року.
в хранилищах Национального банка Украины резко уменьшилось количество золота, пишет antikor.com.ua.
Об этом поведала глава украинского Нацбанка Валерия Гонтарева. Она не стала объяснять причины загадочного исчезновения желтого металла, сообщает ряд украинских экономических изданий.
Согласно официальной статистике НБУ, количество золота в хранилищах должно быть в восемь раз больше, чем реально есть в наличии. На начало ноября 2014 года объем золота составлял около 1 миллиарда долларов, или 8% от общего объема ЗВР. 25 ноября 2014 года остался это всего один процент.
Несложно подсчитать что на ноябрь 2014 года в ЗВР Украины было 12, 5 млрд $. Даже учитывая что первый транш от МВФ полученный в 2014 году составлял всего 2 млрд $.https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48348016
То есть от Януковича осталось в ЗВР около 10,5 млрд.$.
у учителей ведь уже ж 4000 баксов зарплата? правда? - ведь Солнышко ж обещал?
Внедрив шпиона, через ************** (как сейчас клоуна), путлеровцы творили что хотели. В парламенте были холуи и ******. В управлении тоже *********** из даунбаса. И на цензоре, такие же.
еще не отработал???