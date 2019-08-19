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 Політика України
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Все про:Ізраїль (325) Нетаньяху (50) ЗВТ (80)

 Україна та Ізраїль розширять угоду про ЗВТ на сферу послуг: у Києві та Єрусалимі слід відкривати центри високотехнологічного розвитку, - Нетаньяху

Україна та Ізраїль розпочнуть роботу з розширення угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між країнами на сферу послуг і створять центри високотехнологічного розвитку для обміну досвідом.

"Ми також домовилися без затримок розпочати роботу щодо розширення угоди й на сферу послуг", - сказав президент України Володимир Зеленський під час брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху в понеділок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Нетаньяху, під час візиту, крім розширення угоди про ЗВТ, було ухвалено також рішення створити центри високотехнологічного розвитку в Єрусалимі та Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми домовилися з Нетаньяху про вирішення проблеми з відмовами українцям у візах до Ізраїлю, - Зеленський

"І в Києві, і в Єрусалимі слід відкривати центри високотехнологічного розвитку. Отже, ми обмінюватимемося технологіями й залучатимемо українців у нашу індустрію високих технологій. Тому, що ми робитимемо спільні інвестиції в цю сферу тут, в Україні", - зазначив Нетаньяху.

За його словами, наразі "квінтесенцією розвитку будь-якої держави є інновації", і Україна має великі таланти й можливості для цього.

"Ізраїльські компанії тут працюють, і ми співпрацюємо з десятками тисяч, десь близько 50 тис. українських комп'ютерних інженерів, математиків, учених, тих, хто задіяний у сфері сучасних технологій", - додав прем'єр Ізраїлю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143611
 
 
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на фоне этого визита, прикольно смотрится руцкие *********, срочно обсаживающие аэропорт шарль де голь - колосящейся кукурузой )) курицына видать там у садунов за шефа )
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будут у нас воровать мозги - все как обычно - не чего нового
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Почему воровать? Перекупать. Это нормальная практика. Раз мозги своей стране не нужны, то на них всегда покупатель найдется.
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...Потому что Вова сократил корпус полевых медиков...


Полез в гугл. Чт-то он мне на сию тему ничего не выдал. Мож кто ссылой поделится?
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Вот это конкретные дела, способствующие увеличению товарооборота, обмену опытом, высокие технологии и совместное обеими странами зарабатывание большего бабла, а не бла-бла... Круто? Да!
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Короче непонятно,какого хрена он приезжал ... Украина и Израиль расширят соглашение о ЗСТ на сферу услуг: в Киеве и Иерусалиме следует открывать центры высокотехнологического развития, - Нетаньяху - Цензор.НЕТ 3741
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Голобуцкий Алексей‏ @Holobutsky 4 часа назад

«Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусок традиционного каравая, которым ее вместе с мужем угощали по прилету в Киев»
Ничего. Проглотим...
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О каком высокотехнологическом развитии может идти речь, если нормальной связи нет. Что бы позвонить нужно лезть на дерево, а их тоже нет - спилили зимой, что бы не замерзнуть.
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Шо, а відмивання вкрадених Бєнєю коштів в США, не обговорювали??? Дивно...Якщо маєш 3 паспорти і 3 три громадянства,- це дає індульгєнцію на покарання за економічні злочини? Цікаво...В Україні-точно, але за умов хабарів, якими той закидає злочинців в мантіях,- ми ще довго зі своїх податків будемо платити йому за те, що він роками грабував державу...отака фігня, малята, вимальовується в перспективі правління бєніного викормиша
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ну и кто из них портной в сфере услуг? Я себе крою...
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Центри по скупівлі українських чорноземів .
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то шо? проковтнемо оту хуцпу сари нетан'ягу???
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