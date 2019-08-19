 Генпрокуратура звинуватила НАБУ в незаконному прослуховуванні заступника генпрокурора Стрижевської. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.
"У суботу в службовому кабінеті заступника Генерального прокурора були виявлені несанкціоновані спецзасоби для прослуховування. На місце була викликана слідчо-оперативна група СБУ, яка зафіксувала цей факт", - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі це пов'язують з тим, що саме цей заступник Анжела Стрижевська є керівником прокурора, який підтримує адмінпротокол щодо Артема Ситника.
"Для санкціонованого прослуховування кабінету одного з керівників ГПУ необхідний дозвіл або від заступника Генпрокурора, або від самого Генерального прокурора. Відповідно, у даному випадку мав би бути дозвіл від керівника САП-заступника Генпрокурора. Натомість жоден із заступників ГПУ, Генпрокурор чи керівник САП таку "прослушку" не санкціонували", - заявила Сарган.
За фактом виявлення несанкціонованої "прослушки" в кабінеті заступника генпрокурора СБУ було зареєстровано кримінальне провадження.
Також вона повідомила, що у вівторок, 20 серпня, о 9.00 у Сарненському суді Рівненщини відбудеться чергове засідання по розгляду адміністративного протоколу, пов’язаного із корупцією, складеного на директора НАБУ Артема Ситника через порушення ним обмежень при одержанні подарунків, а саме відпочинку на одній із мисливських баз у Рівненській області. Завтра суд має заслухати як свідків сторони обвинувачення, так і свідків сторони захисту.
- Химка!
- Га?
- Не гавкай!
- Я не гавкаю, а гакаю!
- Паныча зови!
- Барышня уже легли и просять!(с)
во-вторых, генпрокурор назначается верховной рады по представлению президента. новая рада еще не заработала, а генпрокурор - кум порошенко. так что при чем тут зеленский?
в третьих - на должности руководителей местных прокуратур назначает генпрокурор, который кум порошенко.
еще вопросы есть?
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-naznachil-zamglavy-sluzhby-vneshney-1564040667.html