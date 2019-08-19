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 Політика України
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Все про:НАБУ (2069) ГПУ (3161) прослуховування (108) Сарган (348)

 Генпрокуратура звинуватила НАБУ в незаконному прослуховуванні заступника генпрокурора Стрижевської. ФОТО

Прессекретарка Генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган розповіла, що в службовому кабінеті заступника Генерального прокурора були виявлені несанкціоновані спецзасоби для прослуховування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.

"У суботу в службовому кабінеті заступника Генерального прокурора були виявлені несанкціоновані спецзасоби для прослуховування. На місце була викликана слідчо-оперативна група СБУ, яка зафіксувала цей факт", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі це пов'язують з тим, що саме цей заступник Анжела Стрижевська є керівником прокурора, який підтримує адмінпротокол щодо Артема Ситника.

"Для санкціонованого прослуховування кабінету одного з керівників ГПУ необхідний дозвіл або від заступника Генпрокурора, або від самого Генерального прокурора. Відповідно, у даному випадку мав би бути дозвіл від керівника САП-заступника Генпрокурора. Натомість жоден із заступників ГПУ, Генпрокурор чи керівник САП таку "прослушку" не санкціонували", - заявила Сарган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До проєктів підозр підлеглі Горбатюка не додали жодного листа або файлу доказів, - Луценко про справу прослушки суддів ОАСК

За фактом виявлення несанкціонованої "прослушки" в кабінеті заступника генпрокурора СБУ було зареєстровано кримінальне провадження.

Також вона повідомила, що у вівторок, 20 серпня, о 9.00 у Сарненському суді Рівненщини відбудеться чергове засідання по розгляду адміністративного протоколу, пов’язаного із корупцією, складеного на директора НАБУ Артема Ситника через порушення ним обмежень при одержанні подарунків, а саме відпочинку на одній із мисливських баз у Рівненській області. Завтра суд має заслухати як свідків сторони обвинувачення, так і свідків сторони захисту.

Також читайте: Ситник просить повернути НАБУ повноваження подавати позови, розблокувати роботу з НАЗК та ухвалити закон про "прослушку"

Генпрокуратура звинуватила НАБУ в незаконному прослуховуванні заступника генпрокурора Стрижевської 01
Генпрокуратура звинуватила НАБУ в незаконному прослуховуванні заступника генпрокурора Стрижевської 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143609
 
 
 Топ коментарі
 
просто тебе для информации. по закону "про прокуратуру" набор в органы прокуратуры сотрудников проходит через конкурс (который проводят раз в год), с последующим обучением (год) в академии прокуратуры. конкурс в этом году еще не проводили. так что работники прокуратуры, набранные "при зеленском", появятся в органах прокуратуры не раньше конца следующего года. это во-первых.
во-вторых, генпрокурор назначается верховной рады по представлению президента. новая рада еще не заработала, а генпрокурор - кум порошенко. так что при чем тут зеленский?
в третьих - на должности руководителей местных прокуратур назначает генпрокурор, который кум порошенко.
еще вопросы есть?
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уже 3 мєсяца как у вас все петькіні прокурори і судьї Генпрокуратура обвинила НАБУ в незаконной прослушке замгенпрокурора Стрижевской - Цензор.НЕТ 4092 і так понял всє 5 лєт
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Не подобається прокурорським, що їх прослуховують? Нехай ідуть працювати реалізаторами на Бесарабський ринок. Там спецслужби такими не цікавляться.
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Питер-рясное своих бы воспитало,чтобы украинской,а не языком ляпало под ГБР
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- Химка!
- Га?
- Не гавкай!
- Я не гавкаю, а гакаю!
- Паныча зови!

- Барышня уже легли и просять!(с)
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уже 3 мєсяца как у вас все петькіні прокурори і судьї і так понял всє 5 лєт
 показати весь коментар
 
 
просто тебе для информации. по закону "про прокуратуру" набор в органы прокуратуры сотрудников проходит через конкурс (который проводят раз в год), с последующим обучением (год) в академии прокуратуры. конкурс в этом году еще не проводили. так что работники прокуратуры, набранные "при зеленском", появятся в органах прокуратуры не раньше конца следующего года. это во-первых.
во-вторых, генпрокурор назначается верховной рады по представлению президента. новая рада еще не заработала, а генпрокурор - кум порошенко. так что при чем тут зеленский?
в третьих - на должности руководителей местных прокуратур назначает генпрокурор, который кум порошенко.
еще вопросы есть?
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Для шанувальників мародера, наочні речі не аргумент, доведено більшістю їх висерів.
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дашовитакоє гаварітє тє бутут святиє Генпрокуратура звинуватила НАБУ в незаконному прослуховуванні заступника генпрокурора Стрижевської - Цензор.НЕТ 7641 с марса ?
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про курватура чесною не буває - там тупо бізнес!
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Що значить не буває чесною? Ось наприклад чесна- на підвищення пішла.
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-naznachil-zamglavy-sluzhby-vneshney-1564040667.html
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Ось така вона у нас генІТальна ПРОФУРАтура, була, є і буде.
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А що, генерального (прости Господи) прокурора ще не слухають?Хоча,що там слухати... налівай да пєй...
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- Папа, он... - Я знаю. Я подслушивал, дочка. Вот жалость-то! (с) Обыкновенное чудо
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Мне, вот, интересно - наши "правоохранительные" органы, чем заняты? Борьбой с преступностью, или "дележом финансовых потоков"?!!! Вы, ребята, вообще, "с катушек, сорвались"?!!! В открытую, "собачитесь", куски, друг у друга, из глотки вырывая, и "показывая обосранные штаны"...
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Не подобається прокурорським, що їх прослуховують? Нехай ідуть працювати реалізаторами на Бесарабський ринок. Там спецслужби такими не цікавляться.
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Стрижевскую ждёт одна дорога - на нары!!!! Генпрокуратура звинуватила НАБУ в незаконному прослуховуванні заступника генпрокурора Стрижевської - Цензор.НЕТ 2563
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Що за коменти ? . Є Закон , він має виконуватись . Все. Інакше ситники з зеленими водоростями , зроблять трійки .А коли вже цілого заступника генерального прокурора прослуховують незаконно , то що вже говорити про "простого смертного" , в нього взагалі шансів ніяких.
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По всей видимости НАБУ уже начало собирать компромат на всех кто хоть что-то знает о коррупции Сытника и Бюро, что бы потом было чем защищаться
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У Сытника точно там по локти руки в коррупционных схемах, чего вон только история с оборонкой стоит. так что теперь точно НАБУ не допустит что бы что-то еще всплыло
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