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 Новообраний нардеп від "Слуги народу" Бужанський назвав журналістку Духніч "тупою вівцею". Вона у відповідь порівняла його з "голубом, який напаскудив"

Новообраний нардеп від "Слуги народу" по 25 округу (Дніпропетровська область) Максим Бужанський назвав журналістку НВ Ольгу Духніч "тупою вівцею". Вона ж, у відповідь, порівняла народного обранця з "голубом, який напаскудив на рукав пальта"

Журналістка "Нового времени" Ольга Духніч у ході інтерв'ю з головою партії "Слуга народу" охарактеризувала нардепа від політсили Максима Бужанського як такого, що "ностальгує за СРСР і часами Віктора Януковича", повідомляє Цензор.НЕТ

У відповідь, новообраний нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський у своєму каналі в Telegram написав: "Ще одна тупа вівця, що представляється журналісткою одіозного ЗМІ НВ, в інтерв'ю з представником "Слуги народу" заявила, що я ностальгую за СРСР і "часами Януковича". Розумію, що деякі колеги занадто стримані, щоб називати речі своїми іменами, тому, прийду їм на допомогу. Тупа вівця з одіозного ЗМІ".

Журналістка "Нового времени" Ольга Духніч, і собі написала на своїй сторінці в Facebook: "Пан Бужанський висловив щось про мене і НВ. І перед НВ йому б вибачитися. ... Я прочитала посміхнулася і пішла засмагати. Тому що я не дурна вівця, я до біса розумна жінка і це правда дуже смішно. ... щось відповідати панові Бужанському - це як спроба з'ясувати стосунки з голубом, який напаскудив вам на рукав пальта. Хто з вас цим займається? Я, наприклад, ні. Голуб живе просто: їсть і паскудить, їсть і паскудить. Сподіваюся, робота Бужанського як депутата буде продуктивнішою, різноманітнішою і на благо країни. Бентежить інше, його явний або неявний намір підставити главу своєї партії, Дмитра Разумкова, назвавши одіозним ЗМІ, якому він дав інтерв'ю. Та й взагалі падати до обзивання журналістів дуже фу. Уявляю, як незручно його однопартійцям, за невеликим винятком. Я здогадуюся про мотив Бужанського хайпанути, щоб ви всі його обговорювали пару днів і знайомилися ближче. Так ось, старе правило. Не годуйте в громадських місцях тролів, клоунів, голубів і депутата Бужанського".

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Пізніше свою реакцію оприлюднила партія "Слуга народу". Політсила засудила висловлювання Бужанського і вибачилася перед журналісткою, але зазначила, що реакція нардепа є "доволі зрозумілою" і попросила журналістів надалі утримуватися від "такого роду оціночних суджень".

"Партія "Слуга народу" вважає неприпустимими особисті образи будь-якого громадянина України, в тому числі і представників засобів масової інформації. Ми засуджуємо висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського щодо журналістки журналу "Новое время". Керівництво партії і фракції "Слуга народу" висловило пані Духніч вибачення. Разом з тим, ми розуміємо, що висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського були, хоч і надмірною і неетичною, але досить зрозумілою реакцією на оціночні судження щодо особистих почуттів, які обраний народний депутат нібито має до СРСР і певних українських політиків. Тому ми просимо представників засобів масової інформації утриматися від такого роду оціночних суджень - адже після оприлюднення на офіційних сторінках шанованих видань, вони в подальшому сприяють наклеюванню ярликів і упередженого ставлення до політиків, які ще навіть не почали каденцію як народні обранці", - йдеться в заяві "Слуги народу".

Зазначимо, в соцмережах Бужанський часто публікує пости про події часів Другої світової війни. Так, пост про "Пакт Молотова-Ріббентропа" між нацистською Німеччиною і СРСР автор закінчив фразою: "Пакт про ненапад, блискучий дипломатичний успіх СРСР".

Також Бужанський у своїх постах скептично ставиться до Революції Гідності : ​​"Янукович був хр#новим Президентом. Але законно обраним. І вже всяко краще, ніж те, що маємо зараз (мова йде про Порошенка, - прим.ред). Прибирати його потрібно було на виборах. Чергових, або позачергових. Якщо не було здатного його перемогти кандидата - значить потрібно було чекати ще п'ять років. Ваше - а що, за Януковича було краще, а що, вам подобався Янукович і тд - це до принизливого смішно. Хочете почути правду? Так, було краще. ... Вже абсолютно неважливо, чим був Майдан, революцією, як сором'язливо стверджуєте ви досі, чи переворотом, що було очевидно сліпому. Ми як і раніше живемо з тим, що сталося, причому всі разом. Не обманюйте себе. Розвалені поліція, медицина, освіта, і багато іншого, про що я, незрозуміло навіщо шкодуючи ваші почуття не згадую, на вашій совісті. ... Громадянське суспільство було 4 роки тому. Доказ того-ваш яскравий перфоманс, у вас навіть вожді були, такі-сякі. Нічого подібного більше немає. Немає ні опозиції, лише різні крила влади, ні лідерів, нічого немає".

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Новообраний нардеп від Слуги народу Бужанський назвав журналістку Духніч тупою вівцею. Вона у відповідь порівняла його з голубом, який напаскудив 01

Новообраний нардеп від Слуги народу Бужанський назвав журналістку Духніч тупою вівцею. Вона у відповідь порівняла його з голубом, який напаскудив 02

Новообраний нардеп від Слуги народу Бужанський назвав журналістку Духніч тупою вівцею. Вона у відповідь порівняла його з голубом, який напаскудив 03
Новообраний нардеп від Слуги народу Бужанський назвав журналістку Духніч тупою вівцею. Вона у відповідь порівняла його з голубом, який напаскудив 04
Новообраний нардеп від Слуги народу Бужанський назвав журналістку Духніч тупою вівцею. Вона у відповідь порівняла його з голубом, який напаскудив 05
Новообраний нардеп від Слуги народу Бужанський назвав журналістку Духніч тупою вівцею. Вона у відповідь порівняла його з голубом, який напаскудив 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143602
 
 
 Топ коментарі
 
все помним как возмутились журналисты, когда порошенко назвал одну из них дорогенькой... Новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Бужанский назвал журналистку Духнич "тупой овцой". Она в ответ сравнила его с "голубем, который нагадил" - Цензор.НЕТ 970
Сейчас попустило, да?
А Бужанский это украинофоб, совкодрочер и редкостный пидор.....
В команде Сопли таких очень много...

Новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Бужанский назвал журналистку Духнич "тупой овцой". Она в ответ сравнила его с "голубем, который нагадил" - Цензор.НЕТ 9289
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Да назвала бы коротко и емко "совкодрочер"..и была бы права...
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Ну тупа вівця то не дорогенька. Не так образливо. Чи не так 73%? Новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Бужанский назвал журналистку Духнич "тупой овцой". Она в ответ сравнила его с "голубем, который нагадил" - Цензор.НЕТ 864
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ПП: "Дорогенька,..."
Ж-т:"Я тобі не дорогенька", флешмоби, хвутболки, статті тощо.
Бужанський:"Тупая овца"
Ж-т:"Отвечать Б-му - это как выяснять отношение с голубем, который наградил вам на рукав пальто. Не удостаивайте его излишнего внимания. Посмотрим как в ВР будет работать"

-------------
Вони бояться втратити гранти, донаторів, хозяїв
Вони й надалі будуть мовчати, поки не дадуть команду - "фас"
Свобода слова - не для них. Що ж ,недорогеньки, жріть.. Ви це зробили.
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шо ж опять придется или сотни убить или миллионам емигрировать !
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"Пакт о ненападении -- блестящий политический успех ссср" --- диагноз четкий и однозначный.
И это будет заседать в Парламенте Украины. БРАВО!!! (сами знаете кому) Новообраний нардеп від "Слуги народу" Бужанський назвав журналістку Духнич "тупою вівцею". Вона у відповідь порівняла його з "голубом, який напаскудив" - Цензор.НЕТ 6633
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Така людина не гідна бути частиною українського парламенту - Висоцький про образи Бужанського на адресу журналістки
преЗЕдент Володимир Зеленський і його фракція повинні закликати Максима Бужанського відмовитись від мандату та депутатського крісла.

Таку думку в ефірі "Прямого" висловив народний депутат Сергій Висоцький.
"Мені важко оцінювати поведінку Максима Бужанського, як політика. Тому що це поведінка якогось підзаборного жлоба, який не гідний звання публічного політика, в принципі, і звання людської істоти…", - сказав Висоцький.
Він наголосив, що така людина не гідна бути частиною українського парламенту, а Володимир Зеленський і його фракція повинні закликати Бужанського відмовитись від мандату та депутатського крісла.
"Це ганьба, якщо ця людина буде в українському парламенті. Це ганьба і Зеленського, і народу, і всього українського суспільства", - додав Висоцький.

https://prm.ua/taka-lyudina-ne-gidna-buti-chastinoyu-************-parlamentu-visotskiy-pro-obrazi-buzhanskogo-na-adresu-zhurnalistki/
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А когда Барна посылал всех налево и направо, Высоцкий что-то сказал? Чи в тряпочку?
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У "Слузі народу" вважають "зрозумілою реакцією" слова Бужанського, який обізвав журналістку

Про це йдеться у відповідній заяві, опублікованій на сторінці партії у Facebook. "Ми засуджуємо висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського щодо журналістки журналу НВ. Керівництво партії і фракції Слуга народу принесло пані Духнич вибачення", - заявили у команді президента Володимира Зеленського.
Водночас у партії додали, що вважають образи Бужанського на адресу журналістки "зрозумілою реакцією".
"Висловлювання обраного народного депутата Максима Бужанського були, хоч і надмірними і неетичними, але досить зрозумілою реакцією на оціночні судження щодо особистих почуттів, які депутат нібито відчуває до СРСР і певних українських політиків. Тому ми просимо представників засобів масової інформації утриматися від такого роду оціночних суджень", - закликали у Зеленського.
Представник "Європейської Солідарності" Софія Федина, коментуючи образи Максима Бужанського на адресу журналістки "НВ", заявила, що є елементарні норми етики, моралі та взаємоповаги, а якщо їх немає, то таким людям не місце ані у Верховній Раді, ані у публічному просторі.
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Ось тобі і нові слуги народу команди ЗЕ. Ще не зайшли в ВРУ а вже хамлять. Ведуть себе нагло і зухвало. Нові господарі життя в Україні. Що ж буде дальше!?.Бужанські і Дубінські це не слуги народу а слуги диявола ПУ, Кремля. Ці дияволи від команди ЗЕ будуть в ВРУ і будуть проводити антиукраїнську політику, буде звучати хвала агресору, Москві, Янику зеку і **** захисникам України, патріотам і національним героям. Чи можна з цим миритися українцям!? НІ, і ще раз НІ,НІ. Зе повинен позбавити їх депутатства а то позбавить їх народ судом стихійної справедливості. Всі хто боровся за незалежність України в віках гідні поваги і почесті від нащадків. І не московським холуям якої б вони не були національності нам українцям вказувати. Якщо влада не візьметься за зрадників то НАРОД НЕ ТІЛЬКИ НАГАДАЄ за обов'язок захищати державу а знесе це кодло.
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Пане президент а де ваша реакція на хамські висловлювання члена (в усіх смислах) вашої партії. Хоча не так - Вова, а шо такое, а дє флешмоб. Какой? Ну пріблізітельно такой - "макс ідіть у дупу". Чи вже забули які флешмоби ви влаштовували барні, чи якщо ваші то мона?

ЖУРНАЛІСТИ! ВИ ЩО ПОЗАСИНАЛИ, ДЕ ВАША СОЛІДАРНІСТЬ, ЧИ ВАМ ЗЕЛЕНА ПЕЛЕНА НА ОЧІ? ДИВІТЬСЯ ПРОСПИТЕ І ПРОКИНЕТЕСЬ У КАЦАПІЇ.
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Солидарность з тупой овцой? И кому это надо?
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Единственное что в этой ситуации неприемлимо- называть кого то " тупой овцой" на языке страны агрессора. Следовало назвать эту особу "тупа вівця"
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Ми вже наполовину в Московії , наполовину в Лукашенії. Вискочили з Рошенії , і прямо туди.
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Мечта любой малоизвестной шурнашлюшки ,что бы кто то из сильных мира сего её обозвал,тут уж начинается.... Приходит слава,известность
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Ситуация однозначная.
и тупая овца права.
И недобитое рыговское животное бужанский прав.
Инцидент исчерпан.
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