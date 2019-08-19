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 Політика України
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Все про:Міноборони (2728) оборона (668) Полторак (728)

 Найбільше не хочу повернення в 2014 рік, - Полторак

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що готовий консультувати всіх, від кого залежить доля українського війська та оборони держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю для інформагентства АрміяInform.

"Цивілізована передача влади є величезною проблемою української політичної культури та традиції. На жаль, наші політики не завжди роблять висновки й це відбувається тому, що деякі політичні сили і окремі діячі попереду всіх проблем ставлять власні амбіції або бажання мати привабливіший вигляд, чи зведення якихось рахунків. Все, що завгодно, тільки не інтереси країни. Я чесно сказав президенту Володимиру Зеленському під час інавгурації, що допрацюю до останнього дня каденції на посаді міністра оборони. І що Збройні Сили виконуватимуть завдання за призначенням і я зроблю все можливе, аби цей перехідний період у війську не відчули, і щоб підготувати нормальну базу новому керівництву оборонного відомства. Під "базою" маю на увазі фінансово-економічне обґрунтування, підготовку пропозицій до бюджету 2020-го, виконання державного оборонного замовлення, ухвалення рішення про забезпечення ЗСУ… Це фактично готовий "стартовий пакет" для наступної команди. Крім того, готуємо низку пропозицій під час зустрічей із новообраними народними депутатами України, які планують зайти в парламентський Комітет національної безпеки та оборони. Це для того, щоб максимально якісно передати здобуті за ці роки напрацювання, аби існувала наступність рішень і реформ. Бо якщо такого не буде, ми їх ніколи не завершимо успіхом", - сказав він.

Водночас, як зазначив Полторак, будуть передані "всі напрацювання, які не встигли зробити, або бачення загроз, які бачили, але не змогли на них відреагувати": "Ось що значить, на мій погляд, цивілізовано передати владу. І далі я готовий допомогти й консультувати нове керівництво Міноборони. За ці роки я разом зі Збройними Силами зробив величезний крок у рівні власної готовності, усвідомленні сучасних загроз та викликів. А найголовніше, в мене чітко сформувалися програма і завдання, які необхідно вирішити, аби відповісти на ці виклики та загрози. Це стосується багатьох законів, які слід допрацювати".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полторак і Хомчак обговорили зі стратегічними радниками країн НАТО досягнення оборонної реформи України. ФОТОрепортаж

Полторак додав, що у нового керівництва буде можливість чітко і плавно підійти до виконання своїх обов'язків: "Я готовий їм допомагати і підтримати".

Також він повідомив, що днями буде зустрічатися з військовими і цивільними, які працювали в ЗСУ, і стали народними депутатами Верховної Ради: "Хочу подякувати їм за роботу і службу. І я сподіваюся не тільки на них. Переконаний: всі народні обранці, майбутнє уряд, якщо поставлять перед собою пріоритети, пов'язані з розвитком нашої армії, ці проблеми вирішуватимуть".

"Готовий консультувати всіх, від кого залежить доля українського війська і оборони держави. Я не ховаю, повторюся, під ковдрою всі напрацювання, які є. Можу говорити про поточні проблеми, готовий пояснити, чому і в яких аспектах не вдалося знайти вихід зі становища. Мій пріоритет абсолютно неамбітний – щоб почата нами справа і реформи рухалися вперед, адже найбільше, чого я не хочу, це повернення в 2014 рік!" - резюмував Полторак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143599
 
 
 Топ коментарі
 
Не знаю но мне кажется он хороший министр обороны Больше всего не хочу возвращения в 2014 год, - Полторак - Цензор.НЕТ 1610
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ну если бы ты не спрятался от мобилизаций № 1-2-3-4-5-6 то все было бы по другому.
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Чим був поганий 2014 рік, якщо клоун та його зедебіли розказують, що Порошенко пограбував армію? Все ж було так "дуже" добре, що на цьому можна було нажитися...
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ну если бы ты не спрятался от мобилизаций № 1-2-3-4-5-6 то все было бы по другому.
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Та хто ж його мобілізує, якщо воно в параші сидить?
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Игорь Хирскл обгрунтуй свою думку та знайди кращу кандидатуру.
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Исходя из наших нынешних реалий, думаю, будет что-то вроде димы коляденка
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Нет, ты в интернете. Улыбнись - тебя снимают.
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Нехай посмішка у тебе буде завжди, навіть на унітазі при запорі.
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А, понятно теперь почему ты такой хмурый...
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Ага.А порошенке медаль за убийства выдали в днр перед самыми выборами.- Игра на противоречиях. Для тех кто не может судить по делам.
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)) борода символ мудрого аксакальства. типо хочет сказать - "мы и сами с усами"
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***
брутального мужика в деревне прозвали Пятачок.
потому что только у него было зарегистрированное ружье.
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Не знаю но мне кажется он хороший министр обороны Больше всего не хочу возвращения в 2014 год, - Полторак - Цензор.НЕТ 1610
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Это та банда, которая на Россию напала?
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Это та банда, кот. сдала Росии Крым и Донбасс, кот. обокрала Украину и занималась геноцидом украинского народа.
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Загеноцидиный и обворованный, аннексия полуострова началась 20 февраля. Напомню, в то время Янукович еще остается официальным президентом Украины. Хотя в Кремле уверяют, что начало аннексии - 22 февраля, у них есть медаль, которая этот факт отрицает. На медали "За возвращение Крыма" датой начала аннексии Крымского полуострова указано именно 20 февраля 2014 года.
И с какого переляку Лугандония стала всем Донбассом?
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Бухай осторожнее; ненароком метанолом залиться можешь.
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Якби ж там був лише метанол. У носія відомого польського прізвища почалася шизофренія із прогресуванням симптомів русского міра
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Не только ОН, а и вся шобла воровская бухая в дрезину. Только пьянь, рвань и срань может вэтот момент ещё и селфиться.
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Ваша обкуренная срань селфится везде и всюду.
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Сепари, не можуть простити йому Харків 2014. Коли Полторак, Аваков і Вінницький спецназ Національної Гвардії «Ягуар», фактично поховали плани *****, щодо «Навароссіі»...
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На самом деле туда ещё направляли харьковский СБУ, местный Беркут и военный спецназ из Хмельницкого. Все отказались штурмовать, один токо Ягуар согласился.
И то их больше не Сабаков, а пацаны из харьковской самообороны уговорили.
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Чим був поганий 2014 рік, якщо клоун та його зедебіли розказують, що Порошенко пограбував армію? Все ж було так "дуже" добре, що на цьому можна було нажитися...
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Якщо до цих пір іде війна, значить на ній хтось наживається. (С)
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К сожалению, наши политики не всегда делают выводы и это происходит потому, что некоторые политические силы и отдельные деятели впереди всех проблем ставят собственные амбиции или желание иметь привлекательный вид, или сведение каких-то счетов. Источник: https://censor.net.ua/n3143599
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Усі політики роблять висновки, які дають їм вигоду та амбіції. Потім починається зведення рахунків, що ми бачимо сьогодні. Полторак не кращий і не гірший за інших. Хоча Хомчак втратив свою репутацію.
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Скоро это Одоробло сядет на нары. И поделом ему.
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Місць для політичних в'язнів вистачить?
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Если суд докажет, что он виновен, например в Иловайской трагедии, значит пусть полирует жопой шконку. Я считаю, что турма за ним уже давно скучает, как и за Вальцманом. Найбільше не хочу повернення в 2014 рік, - Полторак - Цензор.НЕТ 637
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А якщо виявиться корумпованість суддів?
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Я питав не про всіх, а про політичних в'язнів, де ваша відповідь?
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Вітьок Потоцький - нар давно немає. Чи у вас на росії вони ще є?
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2020 - это военный год (и не только и столько для Украины), поэтому нужно закладывать как минимум 25% от всего бюджета на военные нужды!
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Больше всего не хочу возвращения в 2014 год, - Полторак - Цензор.НЕТ 2019
Олександр Воробєй настроен саркастически.

Більшість моїх фб-друзів мабуть знають, що ми виробляємо ножі під брендом Blade Brothers Knives
Займатися цим я почав наприкінці 2014 року, коли оговтався від поранення в Пісках під Донецьком. Ну як оговтався - почав ходити і одразу взявся до роботи.
Наразі в нас вже є певна репутація та визнання, про нас багато разів виходили сюжети на телебаченні, частину ножів ми віддаємо в армію, частину продаємо за кордон - чудові ножі, одним словом, сам ними користуюся Больше всего не хочу возвращения в 2014 год, - Полторак - Цензор.НЕТ 7519
Оскільки наш колектив на 50% складається з ветеранів АТО, то я не здивувався, коли Veterano Service нас запросив взяти участь у ІІ Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі «Там, де ми - там Україна», а саме на виставку ветеранських бізнесів в рамках цього форуму.
Звичайно, я зрадів, бо організатори - Міністерство у справах ветеранів, відомі благодійні фонди, + підтримка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та РНБО України. На виторг можна не сподіватися, але піар мусив бути норм.
І ось зараз я дізнався, що нашу участь "не підтвердили" з міркувань безпеки. Короче - захід може відвідати президент України, а тут небєзопасний я зі своїми ножами.
Ви знаєте, я не серджуся, не злюся, не ображаюся, я чото ржу)
Хочу подякувати всім журналістам, громадським діячам та політикам, які мужньо не побоялися спілкуватися зі мною на виставках та інших заходах, де я виставляв наші ножі!
Також хочу подякувати МВС за те, що в 2014 видали мені автомат, ПМ та гранату - розумію, що там президента Зеленського не було і ризик був мінімальний, але все одно дякую за довіру!
Я звик покладатися на власні сили і не маю ніякої протекції чи допомоги від держави або ще когось, я навіть пільгами убд не користуюся. Але коли ветеранів не пускають на ветеранський форум з міркувань безпеки - це просто смішно Больше всего не хочу возвращения в 2014 год, - Полторак - Цензор.НЕТ 7519
Я тепер апасний вєтєран!
Щоб підтримати апасних ветеранів, став вподобайку Blade Brothers Knives. Там чудові ножі!
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ну искренне хвалю . умеешь гнида где учили? вот тебе конфетка рошен. 06 .09. 1918. ветерану ато Воробьеву отказали для презентации книги во Львове на форуме издателей. дальше все как у тебя.
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а московским провокаторам хотелось бы по другому . хотелось бы что бы мо говорил все пропало и реванш. выкусите.
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Россия, которая отказывается платить компенсации Украине, отнесла нашу страну к числу своих крупнейших должников. Напомним,Россия дала Януковичу 3 млрд долларов за продажу украинского Крыма,так как при передаче 3 млрд долларов Виктору Януковичу в декабре 2013 года,она выпустила ценные бумаги в виде российских паспортов для крымчан, а Януковощу нужно было только молчать,когда в каждом районе Украины сидели работники ФСБ ,а украинская армия сводилась на нет. Потом Московия соорудила вороватый мост в Крым и пользуется тем ,что ей не принадлежит .Мне интересно сколько новой власти предложит Московия за возврат в своё стойло НЕНЬКИ УКРАИНЫ,ведь граждан Украины интересует только пожрать украинского и попользоваться центральной канализацией .а потом посмотреть советские новости из Мацквы
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Это мент который януковощу прислуживал, януковощ и его шобла вместе с пэтей парашенко это 5 колона кремля в Украине. Соответственно этот хенерал тоже из этой колонны, естественно порохокацапская ботва его будет нахваливать
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Це мразота проросійська а не Український генерал
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А что у него с лицом? Неужто решил приобрести новый паспорт? С новой фамилией. И- затеряться... Бо скоро печальный юбилей Иловайска, по поводу которого к нему есть вопросы наверное. Иначе, зачем такая резкая смена имиджа???
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Нет он гражданский уже скоро как год, такой себе мачо ростом 1м70см, новый образ ... Найбільше не хочу повернення в 2014 рік, - Полторак - Цензор.НЕТ 1534
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У них президент - недомерок, так что 170 - это еще нормально.
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А к Кузьмуку под крылышко не хочешь вернуться? Найбільше не хочу повернення в 2014 рік, - Полторак - Цензор.НЕТ 5276
При Кучме ай как хорошо было) У Кузьмука в помошниках ходил, военные учебные заведения курировал и естественно после кураторства возглавил Академию внутренних войск МВД в 2002 где и просидел 12 лет аж до 2014. А в 2014 выгонял курсантиков на первую линию в оцепление Майдана, что бы в них камушки летели а не в быдло-беркут. За 12 лет руководством Академией наградами оброс как боров салом. Брал под козырёк и всем хотел нравиться, прям как Кузьмук. Его он и копировал повадками. И пепе нравился что пипец. Под козырёк язык вывалит и хекает как овчарка. С Зеленским не проканало. Вот и загрустил карапуз.
Вообще Цензор тут начал Ромочку Безмертного совать ленту с монотонностью парового молота теперь Полторака, накой они нужны? Это мотлох прошлого, расследовать чего они там нахреновертили и пусть помидоры выращивают если чистые. Утиль - в унитаз
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Они зверски ненавидят профессионалов, являющихся патриотами Украины.
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Новобраний взяв курс на деморалізацію української армії ,на догоду Московії?
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Читаю і диву даюсь. Якщо запитати у кожного, хто сьогодні ворог для України? З точки зору логіки, то це є путін і росія, яка на нас напала у формі сепаратистів на Донбасі і в зеленій формі без знаків розпізнавання в Криму. Крим оттяпали, Донбас розбили і розграбували. Продовжують вбивати і руйнувати економіку. А хто в нас на язику у «народа» (потребітелей) і в пресі ворог? Ну звичайно Порох. І на слова про агресора. Порох, який, мав великі статки і не виїхав в Європу, а став на захист України. Ось і його поливають брудом всі. Той же навіть дідуля Кравчук, Кучма - батько олігархії зі своїм зятьком, щирі українці, як Беня, Рубероїд, точніше рабінович та інші. Щироукраїнський щуроканал 1+1, який тільки те і робить, що впихує невпихуєме в вуха українцям - брехню. А в той час Беня через суди легітімно забирає кошти з бюджету, знімає різні начислення на його компанії і каже, що в нас немає війни. То як немає війни, то не воюйте, хоча ви і так не воювали, ви в цей час брали те, що погано лежить і дуже втомилися в Ізраїлі від війни. А захисника обізвали мародером, свинарчуком по оборонпрому. А де справи? Де Свинарчуки? Що вас обєгоріли? А в цей час Беня вкрав мільярди і відмив через свій банк сотні мільярдів. Але про нього вам потребітелі, нічого не казали. Вааші великі вуха чули тільки про мародера, а нацсуки ходили і його пікетували. А бабуля Юля кричала зі всіх прасок, що нація зубожіла. То хіба вже нація розбагатіла, бо ні разу не чув її піску. То вони вас «потребітелі» - не народ, не нація, вас розводили. А вам, що важко було подивитися на статистику хто скільки має і хто що зробив? Де хто був і що робив, коли було погано. Що, хіба тільки говорили, що не було дій, коли ПриватБанк був пустий? Все було перед вашими оченятами, але любов вухами зробила з вас чебуРАШОК. Ви виконали повеленіє великого *****, - щоб Порох не став президентом вдруге, бо кацапам була би смерть. Але то вже історія. А її треба знати, бо граблі не тільки розбивають ваші дурні лоби і вуха, вони знищують залишки нації.
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Пану Порошенко платить від кількості знаків?
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Так, ми такі. А де ваша пані із зубожінням? Чи вже зубожіння пройшло? А де її піск за прожажу останнього датаїнства - землі? Чи вона вже не є достоїнство?
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совкові генерали з освітою совка нічого доброго в Українську армію не принесли і не принесуть..в них мозги заточені на службу совка...
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Під час Дебальцево Полторак втікав від емісарів НАТО з відмовкою: "Не відволікайте нас, в нас АТО". Ті тоді так і поїхали до Брюселю з питанням на обличчі. Здається це і всі досягнення цього пана за п'ять років - вигнав натівців.
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А де ти був сулейманов, коли Полторак тікав? Сидів в окопі чи біля копа?
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Писал посты в поддержку Жульки он активно в то время... Найбільше не хочу повернення в 2014 рік, - Полторак - Цензор.НЕТ 2791
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уже под бизнисмена зарос бизнис-деятель стал,

- немало там накапало за 5 лет откатов от пашинских-гладковских.
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