 Найбільше не хочу повернення в 2014 рік, - Полторак

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю для інформагентства АрміяInform.
"Цивілізована передача влади є величезною проблемою української політичної культури та традиції. На жаль, наші політики не завжди роблять висновки й це відбувається тому, що деякі політичні сили і окремі діячі попереду всіх проблем ставлять власні амбіції або бажання мати привабливіший вигляд, чи зведення якихось рахунків. Все, що завгодно, тільки не інтереси країни. Я чесно сказав президенту Володимиру Зеленському під час інавгурації, що допрацюю до останнього дня каденції на посаді міністра оборони. І що Збройні Сили виконуватимуть завдання за призначенням і я зроблю все можливе, аби цей перехідний період у війську не відчули, і щоб підготувати нормальну базу новому керівництву оборонного відомства. Під "базою" маю на увазі фінансово-економічне обґрунтування, підготовку пропозицій до бюджету 2020-го, виконання державного оборонного замовлення, ухвалення рішення про забезпечення ЗСУ… Це фактично готовий "стартовий пакет" для наступної команди. Крім того, готуємо низку пропозицій під час зустрічей із новообраними народними депутатами України, які планують зайти в парламентський Комітет національної безпеки та оборони. Це для того, щоб максимально якісно передати здобуті за ці роки напрацювання, аби існувала наступність рішень і реформ. Бо якщо такого не буде, ми їх ніколи не завершимо успіхом", - сказав він.
Водночас, як зазначив Полторак, будуть передані "всі напрацювання, які не встигли зробити, або бачення загроз, які бачили, але не змогли на них відреагувати": "Ось що значить, на мій погляд, цивілізовано передати владу. І далі я готовий допомогти й консультувати нове керівництво Міноборони. За ці роки я разом зі Збройними Силами зробив величезний крок у рівні власної готовності, усвідомленні сучасних загроз та викликів. А найголовніше, в мене чітко сформувалися програма і завдання, які необхідно вирішити, аби відповісти на ці виклики та загрози. Це стосується багатьох законів, які слід допрацювати".
Полторак додав, що у нового керівництва буде можливість чітко і плавно підійти до виконання своїх обов'язків: "Я готовий їм допомагати і підтримати".
Також він повідомив, що днями буде зустрічатися з військовими і цивільними, які працювали в ЗСУ, і стали народними депутатами Верховної Ради: "Хочу подякувати їм за роботу і службу. І я сподіваюся не тільки на них. Переконаний: всі народні обранці, майбутнє уряд, якщо поставлять перед собою пріоритети, пов'язані з розвитком нашої армії, ці проблеми вирішуватимуть".
"Готовий консультувати всіх, від кого залежить доля українського війська і оборони держави. Я не ховаю, повторюся, під ковдрою всі напрацювання, які є. Можу говорити про поточні проблеми, готовий пояснити, чому і в яких аспектах не вдалося знайти вихід зі становища. Мій пріоритет абсолютно неамбітний – щоб почата нами справа і реформи рухалися вперед, адже найбільше, чого я не хочу, це повернення в 2014 рік!" - резюмував Полторак.
брутального мужика в деревне прозвали Пятачок.
потому что только у него было зарегистрированное ружье.
И с какого переляку Лугандония стала всем Донбассом?
И то их больше не Сабаков, а пацаны из харьковской самообороны уговорили.
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Усі політики роблять висновки, які дають їм вигоду та амбіції. Потім починається зведення рахунків, що ми бачимо сьогодні. Полторак не кращий і не гірший за інших. Хоча Хомчак втратив свою репутацію.
Олександр Воробєй настроен саркастически.
Більшість моїх фб-друзів мабуть знають, що ми виробляємо ножі під брендом Blade Brothers Knives
Займатися цим я почав наприкінці 2014 року, коли оговтався від поранення в Пісках під Донецьком. Ну як оговтався - почав ходити і одразу взявся до роботи.
Наразі в нас вже є певна репутація та визнання, про нас багато разів виходили сюжети на телебаченні, частину ножів ми віддаємо в армію, частину продаємо за кордон - чудові ножі, одним словом, сам ними користуюся
Оскільки наш колектив на 50% складається з ветеранів АТО, то я не здивувався, коли Veterano Service нас запросив взяти участь у ІІ Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі «Там, де ми - там Україна», а саме на виставку ветеранських бізнесів в рамках цього форуму.
Звичайно, я зрадів, бо організатори - Міністерство у справах ветеранів, відомі благодійні фонди, + підтримка Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та РНБО України. На виторг можна не сподіватися, але піар мусив бути норм.
І ось зараз я дізнався, що нашу участь "не підтвердили" з міркувань безпеки. Короче - захід може відвідати президент України, а тут небєзопасний я зі своїми ножами.
Ви знаєте, я не серджуся, не злюся, не ображаюся, я чото ржу)
Хочу подякувати всім журналістам, громадським діячам та політикам, які мужньо не побоялися спілкуватися зі мною на виставках та інших заходах, де я виставляв наші ножі!
Також хочу подякувати МВС за те, що в 2014 видали мені автомат, ПМ та гранату - розумію, що там президента Зеленського не було і ризик був мінімальний, але все одно дякую за довіру!
Я звик покладатися на власні сили і не маю ніякої протекції чи допомоги від держави або ще когось, я навіть пільгами убд не користуюся. Але коли ветеранів не пускають на ветеранський форум з міркувань безпеки - це просто смішно
Я тепер апасний вєтєран!
Щоб підтримати апасних ветеранів, став вподобайку Blade Brothers Knives. Там чудові ножі!
При Кучме ай как хорошо было) У Кузьмука в помошниках ходил, военные учебные заведения курировал и естественно после кураторства возглавил Академию внутренних войск МВД в 2002 где и просидел 12 лет аж до 2014. А в 2014 выгонял курсантиков на первую линию в оцепление Майдана, что бы в них камушки летели а не в быдло-беркут. За 12 лет руководством Академией наградами оброс как боров салом. Брал под козырёк и всем хотел нравиться, прям как Кузьмук. Его он и копировал повадками. И пепе нравился что пипец. Под козырёк язык вывалит и хекает как овчарка. С Зеленским не проканало. Вот и загрустил карапуз.
Вообще Цензор тут начал Ромочку Безмертного совать ленту с монотонностью парового молота теперь Полторака, накой они нужны? Это мотлох прошлого, расследовать чего они там нахреновертили и пусть помидоры выращивают если чистые. Утиль - в унитаз
- немало там накапало за 5 лет откатов от пашинских-гладковских.