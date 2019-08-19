 Керівництво машинобудівного підприємства підозрюють у фінансуванні терористів "ДНР", - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

" Залучені до операції Об’єднаних сил оперативники спецслужби встановили, що протягом 2018-2019 років вітчизняне машинобудівне підприємство за документами нібито експортувало гірниче обладнання на адресу російських компаній. Насправді промислове устаткування доставлялося на вуглевидобувні підприємства, розташовані у терористичній організації "ДНР"", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, після перетину українсько-російського кордону продукція за схемою "перерваного транзиту" доправлялася організаторами протиправної схеми до так званої "ДНР" для використання на "націоналізованих" підприємствах.

"Співробітники СБ України задокументували переправлення до терористів обладнання на суму 30 мільйонів гривень. Кошти спрямовувались як на фінансування "установ "ДНР", зокрема силового блоку, так і на інші заходи для утримання терористами захоплених територій Донецької та Луганської областей", - повідомили у відомстві.

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Зараз генеральному директору підприємства, який є депутатом Донецької обласної ради, його заступнику, а також ще одному учаснику злочинної оборудки повідомили про підозру за ч.2 ст.258-5 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

У Службі безпеки України нагадали, що в червні підозру за цією ж статтею було повідомлено ще одному учаснику протиправного механізму - також депутату Донецької обласної ради, який виступав посередником між керівництвом заводу і бойовиками.