EN|RU|UK
Теми дня: Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Пожежа в готелі в Одесі Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  2331  8
Все про:СБУ (4640) шахта (164) Донбас (12788)

 Керівництво машинобудівного підприємства підозрюють у фінансуванні терористів "ДНР", - СБУ

Слідчі Служби безпеки України та прокурор Донецької області повідомили про підозру трьом особам, причетним до механізму поставки промислового обладнання для вугільних шахт на тимчасово окупованій території Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

" Залучені до операції Об’єднаних сил оперативники спецслужби встановили, що протягом 2018-2019 років вітчизняне машинобудівне підприємство за документами нібито експортувало гірниче обладнання на адресу російських компаній. Насправді промислове устаткування доставлялося на вуглевидобувні підприємства, розташовані у терористичній організації "ДНР"", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, після перетину українсько-російського кордону продукція за схемою "перерваного транзиту" доправлялася організаторами протиправної схеми до так званої "ДНР" для використання на "націоналізованих" підприємствах.

"Співробітники СБ України задокументували переправлення до терористів обладнання на суму 30 мільйонів гривень. Кошти спрямовувались як на фінансування "установ "ДНР", зокрема силового блоку, так і на інші заходи для утримання терористами захоплених територій Донецької та Луганської областей", - повідомили у відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Розчарувався і поїхав": контррозвідка СБУ на Київщині викрила найманця РФ, який воював на Донбасі

Зараз генеральному директору підприємства, який є депутатом Донецької обласної ради, його заступнику, а також ще одному учаснику злочинної оборудки повідомили про підозру за ч.2 ст.258-5 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

У Службі безпеки України нагадали, що в червні підозру за цією ж статтею було повідомлено ще одному учаснику протиправного механізму - також депутату Донецької обласної ради, який виступав посередником між керівництвом заводу і бойовиками.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143595
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
нужно просто перестать сажать. этож нашилюди!
 показати весь коментар
 
 
При Поросяті чомусь не затримували?Чому?
 показати весь коментар
 
 
Ребята!Вы как сегодня родились.Они разъехались,но связи остались.Что говорить о коммерсах,если силовики лднр и луганской и донецкой обл. хорошо знакомы и,если проверить,имеют совместный бизнес в ордло.
 показати весь коментар
 
Раніше відстьогували Поросяті і жили під "дахом" Будки Петра Поросєнко"))
 показати весь коментар
 
 
Так и було пять рокив. Да шо там мелолчь ? ! Ахметов - кто ????
 показати весь коментар
 
 
Кацапы за такое даже не церемонятся...Нужно поучиться.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору