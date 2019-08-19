 Гройсман вніс президенту подання на призначення главою "Укроборонпрому" Олексія Тимофєєва. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в документі, який є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"Вношу подання про призначення Тимофєєва Олексія Олеговича генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром"", - йдеться в тексті документа.

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Тимофєєв є колишнім СЕО "Смарт Холдингу" Вадима Новинського, був топменеджером компанії "Гео Альянс" Віктора Пінчука та державного "Укргазвидобування", входив до складу правління НАК "Нафтогаз України".