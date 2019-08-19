 Гройсман вніс президенту подання на призначення главою "Укроборонпрому" Олексія Тимофєєва. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться в документі, який є в розпорядженні Цензор.НЕТ.
"Вношу подання про призначення Тимофєєва Олексія Олеговича генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром"", - йдеться в тексті документа.
Тимофєєв є колишнім СЕО "Смарт Холдингу" Вадима Новинського, був топменеджером компанії "Гео Альянс" Віктора Пінчука та державного "Укргазвидобування", входив до складу правління НАК "Нафтогаз України".
Мюнхгаузен: Зачем? Ходит.
Томас: Болтает?
Мюнхгаузен: Молчит. Томас: Умный мальчик, далеко пойдёт.(с)
Неужели не понятно для чого, кем и в какой именно момент делается этот пост?
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ну и что тут добавить ???
В биомассе: фамилии украинские...
Шануйся, Україно!
Жителі Иорданської ДолинИ злигались з москаляти,
І тічка та, здавна й до нині
Гаса по бідній Україні!
Владимир, не ведитесь на это развод! Пусть этот чинуша уже доработает до начала каденции нового премьера, сдаст все дела как положено. А уж потом пусть уходит (или сядет)...