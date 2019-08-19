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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:призначення (415) Гройсман (3560) Укроборонпром (486) Тимофєєв Олексій (1)

 Гройсман вніс президенту подання на призначення главою "Укроборонпрому" Олексія Тимофєєва. ДОКУМЕНТ

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вніс президенту Володимиру Зеленському подання на призначення главою Держконцерну "Укроборонпром" Олексія Тимофєєва.

Про це йдеться в документі, який є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

"Вношу подання про призначення Тимофєєва Олексія Олеговича генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром"", - йдеться в тексті документа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чистий дохід "Укроборонпрому" за минулий рік виріс на 9,2 млрд

Тимофєєв є колишнім СЕО "Смарт Холдингу" Вадима Новинського, був топменеджером компанії "Гео Альянс" Віктора Пінчука та державного "Укргазвидобування", входив до складу правління НАК "Нафтогаз України".

Гройсман вніс президенту подання на призначення главою Укроборонпрому Олексія Тимофєєва 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3143594
 
 
 Топ коментарі
 
Тимофеев является экс-СЕО "Смарт Холдинга" Вадима Новинского, был топ-менеджером компании "Гео Альянс" Виктора Пинчука и государственной "Укргаздобычи", входил в состав правления НАК "Нафтогаз Украины".....

...
ну и что тут добавить ???
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Послужной список того тимофеева предпологает посадку на нары, а не в кресло главы.
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Гройсман это жидовский фашист, на гиляку суку.
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Томас: Хороший мальчик? Бегает?
Мюнхгаузен: Зачем? Ходит.
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Мюнхгаузен: Молчит. Томас: Умный мальчик, далеко пойдёт.(с)
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Гройсман это жидовский фашист, на гиляку суку.
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И шо, Бутусов, сколько буем терпеть это безобразие - yakutua ?
Неужели не понятно для чого, кем и в какой именно момент делается этот пост?
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Одну свою ягодицу на жопе этот крендель уже продал порошенке. Теперь пытается продать и вторую ))
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Тимофеев является экс-СЕО "Смарт Холдинга" Вадима Новинского, был топ-менеджером компании "Гео Альянс" Виктора Пинчука и государственной "Укргаздобычи", входил в состав правления НАК "Нафтогаз Украины".....

...
ну и что тут добавить ???
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"я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, и от вас уйду".
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Послужной список того тимофеева предпологает посадку на нары, а не в кресло главы.
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ну всё, конецУкроборонрому - растащут, размажут,разворуют, продадут, конфискуют как и было при Гриценко-Тимохе, Януковиче-Соломатине еще и Гольдарба опять пристроят (занимался финансами военпрома)
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гнося продолжает показывать,*як керувати краi'ной*
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А как там младший Пашинский в "Укроборонпроме" поживает?
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Никак свою жопу на теплое место не пристроит, отовсюду гонят. Такой, видать, спысылист! Впрочем, такой же спысылист и рекомендует.
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Грося доживает последние дни но предлагает на важнейшую должность человека связанного с сепаром Новинским.
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Да он ,представление подает по просьбе офиса президента или как вам правильно зелюбителям ,расшифровать? По представлению львовского бурята богдана.Главами держ.администраций зеля то же назначает после представления Премьер министра ,а на данный момент это Гройсман.Так что ругайте зеледопы зеледопов и учите законы!!
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А можно ссылку на закон. Т.с. ознакомиться. А то честно говоря какой-то круг получается непонятный. Зачем Богдану торопиться подавать кого-то, когда буквально через пару недель они сами кого захотят того и назначат.
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І Новінський, і Пінчук, І Нафтогаз - цінний кадр, професіонал по баблу, пілять. І, головне, що НОВЕ обличчя. От тільки ЯКЕ відношення воно до оборонки має?! Чи то з породи свинарчуків, зебіли, але вашої?
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Ще один гладковський...Це називається шило на мило.
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Во власти: фамилии паРашинские, еврейские и т.п.
В биомассе: фамилии украинские...
Шануйся, Україно!
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Ты смотри не на фамилие, а на морду лица!
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Неначе сучки з кобелями,
Жителі Иорданської ДолинИ злигались з москаляти,
І тічка та, здавна й до нині
Гаса по бідній Україні!
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Гройсман спешит сделать сразу две вещи: и подсунуть Зеленскому нового протеже в Оборонпром (авось, и останется там уже "пятой колонной" при новом премьере), и спрятать концы от старой бухгалтерии оборонки - мол, дело закончено, забудьте!
Владимир, не ведитесь на это развод! Пусть этот чинуша уже доработает до начала каденции нового премьера, сдаст все дела как положено. А уж потом пусть уходит (или сядет)...
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Гройсман тоже,как и Порошенко-"затупил"...Уже без нескольких секунд будучи НИКЕМ во власти,он ещё мнит себя премьером..Какая-то переходящая болезнь у этих винницких сумасбродов от власти.Какое-то повальное отупление.От страха? ))
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